Novak Đoković je na konferenciji za medije poslije poraza od Marijana Navonea otkrio da želi samo pozitivne misli - kako bi mogao da prebrodi rezultatsku krizu na terenu

Izvor: US Open Tennis Championships/Youtube/Printscreen

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković je neočekivano rano završio takmičenje na US openu, porazom od Argentinca Marijana Navonea. Srpski teniser nije želio da troši mnogo riječi nakon što je u prvom kolu završio takmičenje i tom prilikom vrlo kratko je rekao da želi samo pozitivne misli, kako bi prebrodio težak period u karijeri.

"Nisam preživio, što se tiče poraza, to nažalost nisam preživio", započeo je Novak Đoković poslije meča koji je trajao četiri i po sata.

Izvor: Susan Mullane/ISI Photos / Alamy / Profimedia

Vidno uzdrman počeo je da još "vruće glave" sagledava šta se sve loše dogodilo na terenu. A bilo je dosta toga lošeg, nažalost.

"Šta je, tu je. Kad čovjek stavi sve u veću perspektivu, ima mnogo razloga da bude zahvalan. To je to, to je ono što pokušavam sebi da kažem i to je nešto na šta želim da se fokusiram, jer ako počnem da pričam o svemu ostalom, neće se dobro završiti", zaključio je srpski teniser.

Novak Đoković je u karijeri osvojio apsolutno sve i s pravom nosi epitet najboljeg tenisera svih vremena. Ono što je godinama izmicalo rođenom Beograđaninu jeste ta 25. grend slem titula, koju su mnogi snivali na ovom, posljednjem grend slemu u sezoni. Međutim, prerano ispadanje ponovo ga je udaljilo od istorije koju je tokom čitave karijere neumorno pisao.

Još koliko će igrati Novak Đoković?

Vidi opis Đoković: "Ako počnem da pričam, neće se dobro završiti" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mike Stobe / Getty images / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Mike Stobe / Getty images / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Mike Stobe / Getty images / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Mike Stobe / Getty images / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: CHARLY TRIBALLEAU / AFP / Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: CHARLY TRIBALLEAU / AFP / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: JOHN ANGELILLO / UPI / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: CHARLY TRIBALLEAU / AFP / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

Srpski teniser se trenutno nalazi na raskrsnici - penzija ili nastaviti karijeru? Ne krije, period kroz koji prolazi nije nimalo lak, pa trenutno pokušava da pronađe rješenje za brojne probleme koji ga muče.

"To povraćanje, nagon za povraćanjem, ozbiljan je problem. Onda je cijelo tijelo počelo da me izdaje, sa grčevima i bolovima. Na kraju su me izdali i leđa i rame i nisam mogao da završim meč. Imao sam brejk prednosti u četvrtom setu, ali sam se već od četvrtog gema mnogo mučio", rekao je Novak Đoković poslije poraza od Argentinca.

"Ne želim da umanjim njegovu pobjedu. Čestitam mu. Dobar je momak i borac. Ali nisam uživao na terenu. Ne znam kako bih mogao da riješim ovaj problem. Trenutno ne želim da ulazim u previše detalja. Samo pokušavam da shvatim šta se dešava i koliko još dugo mogu da nastavim ovako", zaključio je Novak Đoković.

Statistika nije onakva na kakvu smo navikli

Izvor: JOHN ANGELILLO / UPI / Profimedia

Novak Đoković prvi put poslije više od osam godina neće biti među deset najboljih tenisera svijeta. Na ATP listi koja će biti objavljena 14. septembra, srpski as zauzeće 11. poziciju, a do kraja US opena postoji mogućnost da dodatno padne na rang-listi.

Đoković je u Njujorku doživio još jedan rezultat na koji nije navikao. Prvi put poslije 20 godina izgubio je meč u prvom kolu jednog grend slema. Prethodni put kada mu se to dogodilo bio je na Australijan openu 2006.