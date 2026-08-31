Poznati američki teniser Endi Rodik govorio je o teškom porazu Novaka Đokovića na US openu, o velikim problemima srpskog tenisera i o njegovom praznom pogledu, u kojem se vidi dovoljno

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Bivši američki teniser i svjetski "Broj jedan" Endi Rodik analizirao je težak poraz Novaka Đokovića na US openu u svom podkastu "Andy Roddick's Served". Prema njegovim riječima, najveći razlog za brigu su ogromni fizički problemi srpskog tenisera, ali to nije sve što budi strah među navijačima.

"Večeras je bilo čudno. Gledali smo i ranije Novakove mečeve, u kojima se 'posvađa' sa nekim i onda ga to motiviše. Probudi on to ratničko srce u sebi, pa nađe način da prođe kroz probleme. Najbolji je u tom vođenju mečeva još od Pita Samprasa", kazao je Amerikanac.

Nažalost, sada je situacija potpuno drugačija.

"Njegov pogled u petom setu nije govorio 'sam sam protiv cijelog svijeta'. Nije osjećao da ga bilo ko izaziva. Izgledalo je kao da mnogo razmišlja. Na momente je izgledao tako emotivno kao da će pući. Ali ne iz bijesa, već je nešto drugo bilo. Ne znate da li je to zahvalnost, tuga... To su moje pretpostavke. I čujte, možda pripremi tijelo i nastupi na Australijan openu. Možda i ne nastupi, pretpostavljam da ni sam ne zna."

Rodik je gledao kako Novak Đoković pati na terenu i zapitao se logičnu stvar, kao i svi - da li je to bio kraj?

"Mislim da su svi koji su gledali meč pomislili isto - ne znam, njegovo tijelo više ne može da izdrži. To više nije stvar snage volje, niti forme, niti 'guranja' samog sebe. Njegovo tijelo se predalo. Povraćao je, imao grčeve, probleme sa leđima, kukom... On ima 39 i tijelo mu se večeras predalo", rekao je Rodik.

"Pitaće Đokovića za kraj, a mrzim to"

Vidi opis Rodik: Vidite Novakov pogled, nije to bijes, već nešto drugo Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mike Stobe / Getty images / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Mike Stobe / Getty images / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Mike Stobe / Getty images / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Mike Stobe / Getty images / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: CHARLY TRIBALLEAU / AFP / Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: CHARLY TRIBALLEAU / AFP / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: JOHN ANGELILLO / UPI / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: CHARLY TRIBALLEAU / AFP / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

"Vjerujem da je prirodno zapitati se da li je to bio kraj. Posebno kada sa 39 godina igra posljednji grend slem u godini. Ne znamo. Neko će ga pitati na konferenciji da li je kraj, a mrzim ta pitanja, jer on ne zna to još i da hoće da to saopšti, vjerovatno bi to učinio a da ga bilo ko pita. Prosto - ne znaš. Vrijeme još niko nije pobijedio. Mislim da tu više nije stvar snage volje, discipline... Sve te stvari učinile su ga najostvarenijim teniserom u istoriji tenisa. Međutim, mislim da više nije stvar izbora. Kada nešto radite toliko dugo, mislim da vam tijelo to govori", dodao je Amerikanac.

Prema njegovim riječima, neizbježna će biti strepnja navijača da je došao kraj Đokovićeve istorijske karijere, jer je upravo ispao sa posljednjeg grend slem turnira u sezoni. I djelovao je ponovo jako loše na terenu.

"Mislim da je u redu zapitati se da li je posljednji put svaki put kada napusti teren na posljednjem grend slemu u godini. I postoji razlika u tome da se pitate da li mu je posljednji put ili da budete glupaci na Tviteru, koji će pisati 'Trebalo bi da se povuče'. Ućutite. On može da donese odluku. U posljednje vrijeme je češće bio u polufinalima grend slemova nego što nije. Mi to nećemo reći, svako bira svoju sudbinu".

Novak je prvi put izgubio u 1. kolu US opena.

"Vidjećemo, možda je povreda, ali djeluje kao da se njegovo tijelo urušilo na više načina. Vidjećemo još šta će da kaže. Pretpostavljam da će ponavljati 'ne znam'."

"Oni igraju protiv trenutne Novakove verzije"

Izvor: JOHN ANGELILLO / UPI / Profimedia

Rekao je Rodik da i rivali postaju svjesni da igraju protiv "trenutne Đokovićeve verzije, a ne protiv njegove reputacije" najvećeg tenisera svih vremena.

"On mora da izbjegne duge mečeve, a to nije uspio. Gledajući Đokovića na Sinsinatiju, protiv Sinera i na drugim mečevima, mogu da kažem da njegovi rivali znaju da se on neće navići na duge razmjene, neće igrati odbranu četiri sata... Pričao je već o fizičkim problemima. Mislim da niko na ATP Turu nije tada saznao nešto novo. Đoković ima 39 godina. Od kada je posljednji put osvojio (grend slem) 2023. godine stigao je bar do polufinala na osam od 11 grend slemova. A ima 39 godina. Apsurdno je to što radi. Ipak, vrijeme dolazi po svakoga."

Primijetio je Rodik i da Đoković pokušava promjenama taktike. Na primjer, više rizikujući pri forhend udarcima.

"Sjećate se kada je igrao protiv Džensona Bruksbija (na US openu 2021), kada je Bruksbi uzeo prvi set. Rekao sam - dugačak je put pred njim, Novak ti prvo uzme noge, pa dušu. Sada kada ima 39 godina, Novaku je teže da ti 'oduzme dušu' nego kada je to radio sa 34 ili sa 35. Nije da nauka ne postoji", kazao je Rodik.