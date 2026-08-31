"Saša vjerovao pogrešnima, poslije je bilo kasno": Vlade Đurović zna što Obradović nije uspio u Zvezdi

Vlade Đurović zna zbog čega je propao i drugi mandat Saše Obradovića u Crvenoj zvezdi, veliki problem bili su igrači

Izvor: MN PRESS

Saša Obradović nije uspio i u drugom mandatu u Crvenoj zvezdi. Bivši trener Vlade Đurović bio je iskren i rekao da nije očekivao krah crveno-bijelih, ispred svih šefa struke. Međutim, Đurović je podvukao da sva krivica nije bila na Obradoviću, već i na igračima koji nisu pokazali najbolje lice u trenucima kad je to bilo najvažnije.

Đurović je analizirao tim Crvene zvezde za sezonu 2026/27, dotakao se i novog trenera crveno-bijelih, a onda je govorio i o odlasku Saše Obradovića i još jednog neslavnog perioda u klubu koji voli. Da li je Obradović izgorio u želji da svojoj Zvezdi donese uspjeh ili postoje drugi krivci na prošlogodišnjem evroligaškom putu, pokušao je da zaključi Vlade Đurović.

"Dva puta se to desilo, drugi put nisam očekivao", započeo je Đurović u podkastu "Kod Luke i Kuzme". Bivši trener dobro poznaje Sašu Obradovića: "Bio sam mu trener u Zvezdi, odličan momak, zanatlija, vrijedan. Stalno je u kancelariji sa saradnicima, razrađuje planove. Poštujem šta radi, ali nisam uvijek saglasan."

Đurović je dio krivice svalio i na igrače, posebno najzvučnija evroligaška imena - Kodija Miler-Mekintajera i Čimu Monekea. "Rekao bih da je previše povjerovao Mekintajeru, pa i Monekeu i poslije je bilo kasno, kad je vidio da oni nisu ta klasa igrača. Čak ga je i Batler srozavao, Obradović je vjerovao u njega, on krene na šut, svi skoče, 20.000 ljudi gleda... on promaši."

"Imao je sve uslove"

Džared Batler se kasnije priključio timu, ali je odmah pokazao dobre partije u crveno-bijelom dresu. Ipak, to nije bilo dovoljno da Zvezda završi na boljoj poziciji u Evroligi. Đurović je kratkom digresijom definisao problem u prošloj sezoni.

"Batler ima veliki problem jer ima nizak šut sa ramena, a nizak je, ima 190. Kako da šutiraš preko igrača ako si te visine. Mnogo nizak šut, ali je pametan, pa je počeo da prodire, ali kad su provalili, čekali su ga ovi visoki i lupali blokade. Za njega su bile povratne lopte, e, ako to bude mogao da navede Džouns, to će biti dobro, može to i Nvora da napravi, ali on to ne vidi. Svi misle da je sebičan, ali nije stvar u tome - on to ne vidi. To što Jokić vidi, on to ne vidi, to je talenat. Možda griješim."

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Na kraju, bivši trener se vratio na Sašu Obradovića koji je po dolasku na Mali Kalemegdan napravio senzaciju - vezao nekoliko pobjeda u Evroligi, odveo tim na vrh tabele i najavio blistavo izdanje Zvezde. Kad ono...

"Dolazi, Zvezdaš je i pravi 7/7, kako da pomisli drukčije. Imao je sve uslove, govorio sam i o Fajnal-foru, samo da dobije normalne utakmice i Zvezda bi bila, ali izgubi od Makabija koji je bio pobijeđen u Pioniru, izgubi od Bajerna koji je došao bezveze, izgubi od Partizana dva puta, a vodila je 16 razlike.

Sve to vrijeme se priča o Željku Obradoviću, problemima i šta znam. I odjedanput ni Partizan ne zna kako je pobijedio i sa tom jednom pobjedom bila bi bar deveta, ako ne i osma. A da su to bile tri pobjede od četiri, bila bi i peta, ali", zastao je Vlade Đurović.