"Nije Luka najgori, sad ću da vam kažem": Tramp zbog Dončića pričao o prokletstvu od prije 108 godina

Boli navijače u Dalasu i dalje odlazak Luke Dončića u Los Anđeles Lejkerse, a sada je na svoj način o tome na jednom skupu pričao predsjednik Amerike Donald Tramp.

Izvor: Allen Berezovsky / Getty images / Profimedia /X/NBARetweet

Ni godinu i po dana nakon trejda Luke Dončića u Los Anđeles Lejkerse ne smiruju se strasti. Navijači su dugo bjesnili u Teksasu, a sada se oglasio i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država.

Donald Tramp je između priča o ratovima koje vodi, cijenama nafte i gasa, stigao da govori i o trejdu u kome su Lejkersi dobili Luku Dončića, Maksija Klebera i Markifa Morisa, a Dalas Entonija Dejvisa, Maksa Kristija i pika prve runde iz 2029. godine.

"Nadam se da će tim Dalas Maveriksa biti dobar. Moram da vam kažem da ja taj trejd ne razumijem. To nije dobar trejd. Ali šta ja znam o košarci? Rekao bih da to neće da ostane zapamćeno kao najbolji trejd u istoriji. Možda bude zapamćeno kao najgori trejd u istoriji", rekao je Donald Tramp.

Otišao 100 godina unazad

Vratio se u svom govoru Donald Tramp više od vijeka unazad na 26. decembar 1919. godine kada su Boston Red Soksi trejdovali najboljeg bejzbol igrača svih vremena Bejba Ruta za 100.000 dolara.

"U stvari znate šta je najgori trejd u istoriji sporta? Veliki Bejb Rut. Sa 19 godina su dali Bejba Ruta za 36-godišnjaka i 100.000 dolara. Za to vrijeme to je bilo mnogo novca. Kao 10 miliona recimo. Jer je Bostonu bio neophodan novac. To će zauvijek biti najgori trejd. Ali da li je to ipak Luka? Možda možemo da poništimo taj trejd? Ja stalno ponovo dogovaram poslove. Ne možemo? Ja se razumijem u poslove, ali ovaj mi nije jasan. Možda neko iz Dalasa može da mi objasni?", vikao je sa govornice Donald Tramp.

"Bambino curse"

Prokletstvo Bejba Ruta ili "Curse of the Bambino" je nastalo nakon tog trejda. Vlasnik Boston Red Soksa Hari Frejzi prodao je Bejba Ruta koji je tada bio velika zvijezda i sa Red Soksima je osvojio tri titule. Jenkiji prije njegovog dolaska nisu imali nijedan trofej, a zatim su krenuli da osvajaju trofeje jedan za drugim.

Što se tiče Red Soksa krenulo je prokletstvo koje je trajalo punih 86 godina. Nakon titule sa Rutom 1918. godine sledeću su čekali do narednog milenijuma i 2005. godine. A priču o "prokletstvu" je začinilo nekoliko nevjerovatnih poraza u finalima - redom 1946, 1967, 1975, 1986. godine.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!