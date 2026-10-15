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Srbinu izrečena najveća kazna u istoriji tenisa: Stefan suspendovan na 24 godine!

Srbinu izrečena najveća kazna u istoriji tenisa: Stefan suspendovan na 24 godine!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Stefan Milićević je srpski teniser koji je suspendovan na čak 24 godine zbog namještanja mečeva i organizovanja namještenih duela.

Srpski teniser suspendovan na 24 godine Izvor: Elkhophoto/Shutterstock

Srpski teniser dobio je najveću kaznu u istoriji tenisa. Stefan Milićević (29) suspendovan je na čak 24 godine zbog kršenja pravila, informaciju je potvrdila teniska agencija za integritet tenisa (ITIA).

"Stefan Milićević je suspendovan na 24 godina, uz kaznu od 70.000 dolara zbog ozbiljnih kršenja pravila protiv korupcije. Optužen je za namještanje šest mečeva, od čega pet na kojima je učestvovao i pokušaj da namjesti još šest mečeva u periodu između 2022. i 2024. godine", stoji u saopštenju.

I ne samo to, pokušao je da ubijedi i druge tenisere da namjeste mečeve.

"Milićević je optužen i da je pokušao da ubijedi još nekoliko tenisera i da ih uvuče u svoju mrežu korupcije u istom tom periodu, tako su i drugi teniseri namještali mečeve. Istraga je pokrenuta 2026. godine i Milićević nije sarađivao u istrazi uprkos nekoliko pokušaja od strane ITIA, kroz nekoliko različitih kanala, da dobije reakciju od strane igrača", dodaje se u saopštenju.

U istom saopštenju je dodato da je 24. septembra Milićeviću saopštena kazna i da mu je saopšteno da će mu suspenzija isteći 8. oktobra 2050. godine. U tom periodu nije mu dozvoljeno da igra, trenira ili da prisustvuje bilo kakvom događaju koji je organizovan od strane Svjetskog tenisa, ATP, WTA, grend slemova ili bilo čega što organizuje nacionalni savez, u ovom slučaju TSS.

Ko je Stefan Milićević?

Stefan Milićević rođen je 26. aprila 1997. godine i u karijeri je, prema nezvaničnim podacima odigrao ukupno 45 mečeva i doživio 39 poraza. Najbolji rang u singlu bila mu je 1338. pozicija, dok je u dublu bio 1232. teniser svijeta.

Na zvaničnom sajtu ATP stoji da je u karijeri ukupno zaradio 4.858 dolara i sve to u konkurenciji parova.

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