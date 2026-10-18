logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Duboa je svjetski šampion u boksu: Sada ga čeka Filip Hrgović, hoće da mu otme pojas

Duboa je svjetski šampion u boksu: Sada ga čeka Filip Hrgović, hoće da mu otme pojas

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Danijel Duboa je osvojio titulu svjetskog prvaka u boksu i sada ga čeka duel sa Filipom Hrgovićem.

Danijel Duboa svjetski prvak u boksu Izvor: Nick Potts, PA Images / Alamy / Profimedia

Danijel Duboa je još jednom savladao Fabija Vardlija i ponovo odbranio titulu svjetskog prvaka u boksu u teškoj kategoriji. Svoj WBO prsten je Britanac uspio da odbrani tako što je već u drugoj rundi revanša u "O2 areni" u Londonu tehničkim nokautom eliminisao Vardlija.

U prethodnom meču održanom u maju u Mančesteru pobijedio je tek poslije 11 rundi, ali sada je od početka dominirao i za manje od deset minuta spakovao pojas u torbu i otišao kući. Od starta je Duboa bio agresivan i već nakon 17 sekundi smo vidjeli udarac koji je Vardlija poslao u nokdaun. Ustao je na noge doskora neporaženi Vardli, ali je uskoro potisnut na konopce i u drugoj rundi je pao poslije dva i po minuta.

Sada se čeka Filip Hrgović

Danijel Duboa u karijeri ima tri poraza, od toga jedan od Džoa Džojsa 2020. godine i dva puta od Oleksandra Usika u borbama za WBA pojas. Sada ga vjerovatno ne čeka duel sa Ukrajincem od koga je posljednji put izgubio u julu 2025. godine već revanš sa Filipom Hrgovićem.

Hrvatski bokser je već imao jedan duel za IBF pojas sa Duboom i tada je dobio ozbiljne batine. Sada je nakon pobjede nad Mozesom Itaumom osvojio IBF pojas i želi revanš sa Duboom, koji se crta.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Boks Danijel Duboa

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC