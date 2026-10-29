Rukometaši Partizana odigrali su odličan poslednji meč ove sezone u Ligi šampiona, ali nisu mogli da iznenade Fihse Berlin. Na kraju je fantastični Matijas Gidsel presudio.

Izvor: MN PRESS

Rukometaši Partizana su završili takmičenje u Ligi šampiona na posljednjem mjestu u grupi, ali sa odličnim utiskom u finišu. Izgubili su u Berlinu u Maks Šmeling Areni 40:33 od Fihsea, ali su se odlično pokazali.

Na kraju je Vesprem završio kao prvi u grupi A sa 12 bodova, Fihse je imao 8 bodova, Porto je upisao 3, a Partizanu je jedini bod onaj protiv Porta u Beogradu kada je bilo 33:33.

Ne može se na Gidsela

Vidi opis Najbolji na svijetu izrešetao Partizan: Crno-bijeli odigrali sjajno, ali protiv njega se ne može Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 15 / 15 AD

Poveo je Partizan na startu 3:1, držao meč u egalu cijelo prvo poluvrijeme i čak otišao na odmor sa prednošću 18:17. Sve do serije za 28:24 crno-bijeli su se nadali bodovima, ali je jednostavno tim iz Berlina imao širi sastav.

A i najboljeg igrača na svijetu. Matijas Gidsel je dominirao sa 12 golova, dodao je 11 Tim Frajhofer, dok je reprezentativac Srbije Mijajlo Marsenić imao jedan pogodak. Kod Partizana Tobi Vagner je dao 6 golova, Lazar Anđelković je imao 5 kao i Vladislav Kuleš, a po 4 su dali Kos, Crnoglavac i Lumbroso.

Partizan će sada nastaviti takmičenje u Ligi Evrope zajedno sa timom Porta, dok će Vesprem i Fihse nastaviti put ka njihovom cilju i Fajnal foru u Kelnu.

(MONDO)

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