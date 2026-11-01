Preminula evropska šampionka tri nedjelje nakon vjenčanja: Kira Magijan izgubila borbu sa kancerom

Tragične vijesti nam dolaze iz Irske. Heroina nacije i evropska šampionka iz 2024. godine Kira Magijan preminula je u 34. godini.

Izvor: ©INPHO/Morgan Treacy / imago sportfotodienst / Profimedia

Nekadašnja evropska šampionka Kira Magijan preminula je u 34. godini. Nekadašnja šampionka evrope na 1.500 metara i dvostruka olimpijka umrla je nakon duge borbe sa rakom debelog crijeva. Bolest joj je dijagnostifikovana u maju 2025. godine, ali nažalost u četvrtom stadijumu i nije uspjela da ozdravi.

Nevjerovatna sportistkinja preminula je samo nekoliko nedjelja nakon što se vjenčala sa svojim partnerom Tomasom Morganom u Belfastu 12. oktobra ove godine.

Ko je Kira Magijan?

Iako rođena u Sjevernoj Irskoj nastupala je pod zastavom Republike Irske, a osim zlata na Evropskom prvenstvu u Rimu na 1.500 metara ima u istoj disciplini srebro sa Evropskog prvenstva 2022. godine u Minhenu i bronzu iz Amsterdama 2016. Na EP u dvorani ima bronzu iz Glazgova 2019. na istoj distanci,

Trčala je na 800, 1.000, 1.500 metara i 3.000 metara, a trčala je na Olimpijskim igrama u Rio de Žaneiru 2016. godine i Tokiju 2021. Zbog teške povrede propustila je posljednje OI.

Oglasila se porodica i Atletski savez

This is how we'll remember Ciara. Never ever ever gave up. https://t.co/USdqOji6u1 — Conor O'Neill (@conoro)November 1, 2026

"Kira je jutros u 6.30 izgubila bitku sa rakom, okružena najbližima. Bila je voljena ćerka, sestra, supruga, prijateljica i uzor mnogima. Veoma će nam nedostajati. Ar dheis Dé go raibh a hanam", navodi se u saopštenju uz posljednju rečenicu na irskom koja znači: Neka njena duša bude Bogu zdesna.

Oglasio se i Atletski savez Irske: "Slomljenog smo srca. Kira je bila uzor mnogima i pamtićemo je po hrabrosti, dobroti i izuzetnom duhu. Izražavamo najdublje saučešće njenoj porodici, prijateljima i najbližima u ovim teškim trenucima. Počivaj u miru, Kira."

(MONDO)

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