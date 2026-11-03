Teodora Kostović pala na startu turnira u Indiji: Izgubila od Ruskinje koja igra za Španiju

Teodora Kostović je na startu turnira u Čenaju izgubila od Oksane Selehmeteve.

Izvor: Laurent Lairys/Agence Locevaphotos / Alamy / Profimedia

Srpska teniserka Teodora Kostović nije uspjela da se plasira u drugo kolo WTA turnira u indijskom Čenaju, pošto je danas u prvom kolu poražena od Oksane Selehmeteve iz Španije 6:4, 6:3.

Meč je trajao jedan sat i 47 minuta. Selehmeteva je 122. teniserka svijeta, dok se Kostović nalazi na 141. mjestu WTA liste.

Ruska teniserka, koja sada nastupa pod zastavom Španije, u drugom kolu turnira u Indiji igraće protiv pobjednice meča između Slovakinje Viktorije Morvajove i Poline Kudermetove iz Uzbekistana. WTA turnir u Čenaju se igra za nagradni fond od 283.347 dolara.