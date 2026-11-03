logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Teodora Kostović pala na startu turnira u Indiji: Izgubila od Ruskinje koja igra za Španiju

Teodora Kostović pala na startu turnira u Indiji: Izgubila od Ruskinje koja igra za Španiju

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Teodora Kostović je na startu turnira u Čenaju izgubila od Oksane Selehmeteve.

Teodora Kostović ispala sa turnira u Čenaju Izvor: Laurent Lairys/Agence Locevaphotos / Alamy / Profimedia

Srpska teniserka Teodora Kostović nije uspjela da se plasira u drugo kolo WTA turnira u indijskom Čenaju, pošto je danas u prvom kolu poražena od Oksane Selehmeteve iz Španije 6:4, 6:3.

Meč je trajao jedan sat i 47 minuta. Selehmeteva je 122. teniserka svijeta, dok se Kostović nalazi na 141. mjestu WTA liste.

Ruska teniserka, koja sada nastupa pod zastavom Španije, u drugom kolu turnira u Indiji igraće protiv pobjednice meča između Slovakinje Viktorije Morvajove i Poline Kudermetove iz Uzbekistana. WTA turnir u Čenaju se igra za nagradni fond od 283.347 dolara.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Teodora Kostović teniseri teniserke

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC