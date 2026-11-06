Mekgregor mijenja sport: "Zubi dolaze i odlaze, baš kao i nos"

Konor Mekgregor najavljuje prelazak na boks bez rukavica nakon povlačenja iz MMA.

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Bivši šampion UFC-a Konor Mekgregor donio je odluku da se povuče iz MMA nakon što mu aktuelni ugovor bude istekao. Ipak, nema plan da ode u penziju iako ima 38 godina, već je riješio da promijeni sport. Ostaće u borilačkim vještinama, ali ovog puta riješio je da se bavi boksom bez rukavica.

Konor se u javnosti pojavio u utorak uveče, prvi put od UFC 329, kad se povrijedio u meču protiv Maksa Holoveja. Neuspjesi u MMA mečevima počeli su da se ponavljaju iskusnom Ircu, koji je u posljednjih pet susreta doživio čak četiri poraza. Zbog toga, a i zbog isteka ugovora, sva je prilika da će promijeniti sport.

Sljedeće godine kad se bude vratio u oktagon, velika je vjerovatnoća i da će se povući iz UFC-a: "Velika je šansa. Zaista uživam u borbama bez rukavica. Ne mislim da u boksu bez rukavica postoji ikakva šansa za dosadnu borbu. Naravno, dobar MMA je teško nadmašiti, ali boks bez rukavica je veoma uzbudljiv, veoma opasan i zahtijeva više hrabrosti", rekao je Mekgregor.

"Radujem se i sopstvenoj borbi bez rukavica. Odložiću rukavice u oktagonu nakon svoje posljednje borbe u okviru aktuelnog UFC ugovora, ali to neće značiti da se povlačim. Biće to najava prelaska na boks bez rukavica. Zubi dolaze i odlaze, baš kao i nos", našalio se MMA borac.

Protiv koga će se Mekgregor boriti u posljednjoj MMA borbi?

Kako je gotovo izvjesno da će napustiti MMA svijet, sad postaje sve veće interesovanje za posljednji meč Konora Mekgregora. Poznati borac je već izrazio interesovanje da se ponovi meč sa Maksom Holovejem, uprkos tome što je posljednji susret protiv njega završio za svega 69 sekundi.

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Irac je čak pronašao i termin u kojem bi ovaj duo ponovo mogao da se sastane - u julu 2027. kad je na programu Međunarodna nedjelja borbi. Ono što je zanimljivo, iako nema potvrda, i Holovej je zainteresovan da se sastane sa Konorom, pa je trenutno na potezu UFC.

Prema tome, rivalstvo na relaciji Mekgregor - Holovej moglo bi da bude zaokruženo. Irac je pobijedio 2013, a 13 godina kasnije pobjedu je odnio Amerikanac. Naravno, čitav spektakl ostaje na čekanju dok se Mekgregor ne oporavi od teške povrede prednjeg ukrštenog ligamenta.