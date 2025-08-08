Dnevni horoskop za 8. avgust 2025: Rak rješava ključan problem, Strijelac da se spremi za tenziju

Pročitajte dnevni horoskop za 8. avgust 2025. godine!

Izvor: Shutterstock/Cinemanikor

Dnevni horoskop za 8. avgust 2025. godine, evo šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Dnevni horoskop za 8. avgust 2025. godine kaže da vas na poslu očekuju nepredviđeni zadaci koji zahtevaju brzu reakciju. Zauzeti će zahtijevati više pažnje i podrške od partnera, dok bi slobodni mogli da dožive interesantno poznanstvo putem posla. Energija vam varira, pravite češće pauze.

BIK

Danas imate potrebu da završite ono što ste odlagali. U vezi bi mogle da se jave nesuglasice oko zajedničkih planova. Slobodni se vraćaju nekome iz prošlosti. Moguća je napetost u vratu i ramenima, pomozite sebi laganom šetnjom.

BLIZANCI

Vaša sposobnost da se prilagodite danas dolazi do izražaja. U ljubavi vlada haos, zauzeti osjećaju da im partner ne daje prostor, dok slobodni ne znaju kome da poklone pažnju. Izbjegavajte kasne obroke zbog osjetljivog želuca.

RAK

Dobar dan da se povučete, dobro promislite i rešavate stvari "iz pozadine". U vezi postoji stabilnost, ali i tišina koja vam ne prija. Vrijeme je da nešto promijenite. Slobodni osjećaju nostalgiju. Imunitet vam je osjetljiv, uvedite više vitamina kroz ishranu.

LAV

Dnevni horoskop za 8. avgust 2025. godine kaže da neko na poslu pokušava da vas impresionira, ali vi ostajete koncentrisani na svoje ciljeve. Ljubavni odnosi su dinamični! Zauzeti imaju šta da razjasne, dok slobodni privlače poglede gdje god se pojave. Srce vam brzo lupa, proverite pritisak.

DJEVICA

Planovi se odvijaju sporo, ali to vam omogućava da uočite važne detalje. Emotivni partner se ponaša distancirano, što vas zabrinjava. Slobodni bi mogli da obnove kontakt sa starom simpatijom. Hormoni se bude, obratite pažnju na ritam spavanja.

VAGA

Dnevni horoskop za 8. avgust 2025. godine kaže da je dan kao stvoren za saradnju i pregovore. Partner vas podržava, ali želite više spontanosti. Slobodni bi mogli da uđu u flert sa osobom koju često viđaju. Koža vam je osjetljiva, izbjegavajte agresivne preparate.

ŠKORPIJA

Osjećate pritisak da donesete važnu poslovnu odluku. U ljubavi dominira strast, ali i tvrdoglavost. Ne dozvolite da vas jedno ili drugo zaslijepe. Slobodni razmišljaju o avanturi, ali osećaju unutrašnji otpor. Povedite računa o krvnoj slici, iscrpljenost je signal.

STRIJELAC

Vaša potreba za slobodom se sudara s organičenjima koja postoje na vašem radnom mjestu. U vezi dolazi do tenzije oko zajedničkih obaveza. Slobodni privlače osobe koje vole izazove. Osjetljiv vam je lumbalni dio, ne forsirajte tijelo.

JARAC

Dobar dan da reorganizujete radne zadatke. Emotivno ste zatvoreni. Ukoliko ste u vezi, razmišljaćete o prošlim greškama, dok slobodni ne žele da prave kompromise. Glavobolja ili napetost u vilici mogu da ukažu da vam treba predah.

VODOLIJA

Vaše ideje su zanimljive, ali nailazite na nerazumijevanje u radnom okruženju. U ljubavi vam prija osjećaj bliskosti, ali vas je veoma lako izbaciti iz takta. Slobodni dobijaju poruku koja će ih iznenaditi. Mogući su problemi sa cirkulacijom.

RIBE

Dnevni horoskop za 8. avgust 2025. godine kaže da vam danas sve deluje usporeno, ali je važno da se ne povlačite. U vezi vlada konfuzija, ali uz iskren razgovor sve može da dođe na svoje. Slobodni osećaju težinu u srcu. Disanje vam je plitko, probajte neku tehniku opuštanja.