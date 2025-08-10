Dnevni horoskop za 10. avgust 2025: Bik se susreće sa prošlošću, Jarac dobija važan poziv

Pročitajte dnevni horoskop za 10. avgust 2025. godine!

Izvor: Shutterstock/Cinemanikor

Dnevni horoskop za 10. avgust 2025. godine, evo šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Dnevni horoskop za 10. avgust 2025. godine kaže da se u vašem domu više osjeća mir nego ranije. Ako ste u vezi, partner vam pokazuje pažnju koja vam prija. Slobodni Ovnovi bi mogli da upoznaju nekoga putem porodičnih veza. Zdravlje se popravlja, ali ne bi valjalo da zanemarite umor koji osjećate.

BIK

Dan donosi sklad u porodičnim odnosima. Ako ste u vezi, uspijevate da razgovorom riješite nesuglasice sa partnerom. Slobodnima prijaju susreti s ljudima iz prošlosti. Pazite na ishranu, moguće su tegobe sa varenjem. Više se krećite.

BLIZANCI

Danas vaša potreba za bliskošću dolazi do izražaja. Zauzeti Blizanci osjetiće veću povezanost s partnerom. Slobodni bi mogli da se zaljube u osobu s kojom već duže komuniciraju. Porodična podrška vam mnogo znači. Prijaće vam boravak na vazduhu.

RAK

Dom i porodica pružaju vam utehu, danas posebno. Ako ste zauzeti, partner vam izlazi u susret, bez zadrške priskače u pomoć. Slobodni bi mogli da ostvare emotivni kontakt s nekim iz komšiluka. Zdravstveno stanje se stabilizuje, ali valja voditi računa o snu.

LAV

Dnevni horoskop za 10. avgust 2025. godine kaže da vas danas porodica pokreće, a u njoj nalazite i snagu i inspiraciju. Ako ste u vezi, očekuje vas prijatno iznenađenje. Slobodnima dan može da donese uzbudljiv flert na neobičnom mjestu. Osjećate više energije nego prethodnih dana.

DJEVICA

U centru ste pažnje, i to vam izuzetno godi. Partner vas gleda drugačijim očima. To može da znači da će se neki stvari u vezi ozbiljno promijeniti. Slobodnima neko iz porodičnog kruga stavlja do znanja da želi više. Pripazite na leđa i kičmu, naročito ako dugo sjedite.

VAGA

Dnevni horoskop za 10. avgust 2025. godine kaže da toplina doma postaje vaš siguran oslonac. Zauzeti uživaju u zajedničkim trenucima, dok slobodne Vage razmišljaju o pomirenju s bivšim partnerom. Danas se lakše povezujete s ukućanima. Zdravstveno stanje se poboljšava, ali budite umjereniji u svemu.

ŠKORPIJA

Danas vas pokreće emocija. Zauzeti osećaju podršku partnera i to im uliva snagu. Sada sa svime mogu da se izbore! Slobodne očekuje iznenadni susret s osobom koja ih intrigira. Porodični odnosi postaju emotivniji. Prijaće vam boravak u prirodi.

STRIJELAC

Porodična okupljanja donose vam radost. Ako ste zauzeti, partner vas pozitivno iznenađuje. Slobodnima predstoji zanimljiv razgovor s nekim ko voli filozofske teme. Zdravlje stabilno, ali izbjegavajte fizičko prenaprezanje.

JARAC

Danas se bolje razumete s ljudima iz vaše bliske okoline. Partner pokazuje više pažnje i brige i to vam izuzetno prija. Slobodnim Jarčevima dan donosi poruku ili poziv koji budi nadu. Zdravstveno stanje zahteva malo više odmora i tišine.

VODOLIJA

Za vas se danas otvaraju lijepe prilike za razgovore unutar porodice. Ako ste u vezi, moguće je da ćete sa partnerom donijeti neku važnu zajedničku odluku. Slobodnima se pruža šansa da obnove kontakt s osobom iz prošlosti. Mogući problemi s nesanicom, večeras se opustite bez ekrana.

RIBE

Dnevni horoskop za 10. avgust 2025. godine kaže da vam današnji dan donosi emotivno ispunjenje. Ako ste u vezi, partner pokazuje razumevanje i nježnost. Slobodne Ribe dobijaju priliku da započnu nešto novo. Porodične teme zahtijevaju više pažnje. Zdravlje dobro, ali izbjegavajte tešku hranu.