Retrogradni Merkur u avgustu 2025: Finalni sprint za mnoge znakove horoskopa, evo ko izlazi kao pobjednik

Astrologija otkriva šta nam donosi retrogradni Merkur u avgustu 2025. godine!

Izvor: Shutterstock/Thanumporn Thongkongkaew

Od 18. jula do 11. avgusta 2025. retrogradni Merkur nas testira na izdržljivost prema horoskopu, ali sada, kada se planeta sprema da krene direktno, dolazi najvažniji trenutak - pravi izlazak iz ovog izazovnog perioda.

U stvarnosti, ovo nije apokalipsa, već više dugme "reset" u nebeskom formatu. Statistika pokazuje da u ovim periodima zaista raste broj kašnjenja, grešaka i otkazivanja, a ljudi jednostavno pažljivije obraćaju pažnju na ono što se dešava.

Umjesto da se krijemo, možemo da iskoristimo trenutak da ispravimo stare greške, osvježimo odnose i završimo zaboravljene obaveze. I da, svaki znak ima svoj način da iz retrogradnog hoda izađe bez gubitaka. Znanje je moć, a dobra priprema je najbolji način da se pobijedi haos.

Šta je retrogradni Merkur?

Nauka bez panike

Sa stanovišta astronomije, Merkur se zapravo ne kreće unazad. To je optička iluzija koja nastaje kada ga Zemlja "prestigne" na orbiti. U astrologiji, međutim, ovo vrijeme se smatra periodom revizije, preispitivanja planova, povratka u prošlost i ispravljanja grešaka.

Merkur vlada komunikacijom, dokumentima, putovanjima i tehnologijom, pa u retrogradnim fazama češće dolazi do nesporazuma, kašnjenja i tehničkih problema. Ipak, postoji i svijetla strana. Ovo je idealno vreme za završavanje starih projekata, pronalaženje izgubljenih stvari i susrete sa ljudima iz prošlosti.

Retrogradni hod traje oko tri nedelje, ali tzv. sjenke prije i poslije mogu da produže njegov efekat, pa oprez treba uključiti na vrijeme.

Univerzalna pravila preživljavanja retrogradnog Merkura

Najvažnije je da uključite režim "provjeravam sve tri puta". Pravite rezervne kopije podataka, planirajte dodatno vrijeme za putovanja i sastanke, a u pregovorima razjašnjavajte svaku sitnicu. Prilikom kupovine karata ili biranja rute obezbijedite spreman rezervni plan.

Sa dokumentima ne žurite ako je moguće, bolje odložite potpisivanje važnih ugovora. Da biste retrogradni hod okrenuli u svoju korist, pozabavite se starim papirima, obnovite zaboravljene kontakte ili završite davno započete projekte. Merkur voli kada dovršite ono što ste započeli.

Lične strategije za svaki znak horoskopa tokom retrogradnog Merkura:

VATRENI ZNACI - Ukrotite impuls

OVAN

Vi ste šampion brzih odluka, ali u retrogradnom Merkuru to je kao da igrate šah na minskom polju. Prije nego što krenete u akciju, zastanite i napišite plan. Papir će obuzdati vaše porive bolje od bilo koje prijateljice. Čuvajte se sukoba sa nadređenima, nepromišljenih kupovina i naglih poruka u četovima.

Ovo je odlično vrijeme da zakopate ratne sekire i završite projekte koji se vuku mjesecima. Savjet: izbrojite do deset prije nego što pošaljete poruku, posebno ako prsti već "gore" iznad tastature.

LAV

Želite da sijate, ali u retrogradnom hodu čak i vaše sunce može da se probije kroz oblake nesporazuma. Pokušajte da više slušate nego što govorite, efekat može da bude iznenađujući. Budite oprezni sa javnim nastupima, objavama na mrežama i važnim prezentacijama.

Prednost ovog perioda je što možete da preradite stare ideje i usavršite svoj imidž.

Savjet: snimajte važne razgovore, posebno poslovne, jer ćete kasnije biti zahvalni sebi.

STRIJELAC

Vaša ljubav prema multitaskingu sada može da pretvori život u cirkus sa pet arena. Lijek je jednostavan - jedan projekat po redu, jasne liste i čekiranje urađenog. Posebno pazite na međunarodne pregovore, onlajn kurseve i daleka putovanja. Svaki problem može da povuče još nekoliko.

Pozitivno je to što sada možete da uredite znanje, završite stara predavanja i osvježite jezike. Savjet: stavite podsjetnike čak i za "pozvati baku".

ZEMLJANI ZNACI - Hiperkontrola kao zaštita

BIK

Vaše prirodno uvjerenje da ste u pravu, sada može da postane zid kroz koji neće proći zdrav razum. Unesite malo fleksibilnosti u planove i uvijek imajte rezervnu opciju. Rizici mogu da budu velike kupovine, investicije i potpisivanje ugovora.

S druge strane, sada je pravo vrijeme da sredite finansije i poboljšate komfor.

Savjet: odluke o novcu donosite tek poslije par dana.

DJEVICA

Vaš perfekcionizam sada može da vas uspori. Primijetite šta je dovoljno dobro i fokusirajte se na bitno. Obratite pažnju na posao, zdravlje i sitnice koje mogu da prerastu u problem.

Ipak, retrogradni hod je idealan za sistematizaciju i generalno spremanje života.

Savjet: prihvatite nesavršenosti svijeta.

JARAC

Vaši čvrsti planovi sada mogu da se sudare sa lavinom nepredviđenih situacija. Najbolje je da imate dva rezervna plana za svaki važan projekat. Oprez u karijeri, odnosima sa šefovima i zaštiti reputacije.

Plus je to što dobijate priliku da preispitate ciljeve, učvrstite poziciju i naučite iz starih grešaka.

Savjet: budite strpljivi i prilagodite se bez gubitka dostojanstva.

VAZDUŠNI ZNACI - Kada riječi izgube snagu

BLIZANCI

Vi živite u informacionom vrtlogu, a sada on postaje uragan. Filtrirajte svaku vijest i provjeravajte činjenice prije dijeljenja. Rizici su društvene mreže, četovi i kratka putovanja.

Pozitivno je to što vas čeka povratak starih kontakata i obnavljanje zaboravljenih tema. Savjet: vodite dnevnik da zabilježite važne događaje i misli.

VAGA

Inače teško donosite odluke, a sada je još teže. Najbolje je da odložite važan izbor i posavjetujete se sa osobama od povjerenja. Rizici su partnerski odnosi, pravni poslovi i promjene izgleda.

Plus je što dobijate šansu da izgladite stare sukobe i unesete sklad u odnose. Savjet: napišite sve "za" i "protiv", papir zna da postavi prioritete.

VODOLIJA

Vaše futurističke ideje sada mogu da naiđu na tehničke prepreke ili nerazumijevanje okoline. Vratite se na provjerene metode i uvedite novine postepeno. Rizici su IT projekti, timski rad i onlajn aktivnosti.

Pozitivno je što možete da dovršite stare projekte i jačate prijateljske veze. Savjet: nekad stari laptop i olovka rade bolje od nove aplikacije.

VODENI ZNACI - Emotivna "navigacija"

RAK

Emocije sada lako mogu da prevagnu nad logikom, naročito u porodičnim i kućnim temama. Pauzirajte prije važnih razgovora kako biste sačuvali mir. Rizik može da bude odluka koja je donijeta samo na osnovu intuicije bez provjere činjenica.

Plus je to što ovaj period mogu da obilježe jačanje porodičnih veza i sređivanje doma.

Savjet: ne prihvatajte i ne odbijajte ništa dok ste emotivno uzburkani.

ŠKORPIJA

Vaša potreba za kontrolom sada može da izazove sukobe. Otvorite se za iskren dijalog i provjerite činjenice prije nego što razvijete teorije. Rizici su finansijska partnerstva, intimna sfera i psihološki projekti.

S druge strane, ovo je idealno vrijeme za duboko rješavanje prošlosti i zatvaranje starih rana. Savjet: zamijenite sumnjičavost opreznošću.

RIBE

Granica između mašte i stvarnosti može da se zamagli. Bilježite sve i provjeravajte detalje. Rizici su kreativni projekti, duhovne prakse i pomaganje drugima, gdje lako možete da precijenite svoje mogućnosti.

Plus je to što je ovo vrijeme inspiracije za introspekciju i meditaciju.

Savjet: precizno zapisujte sve dogovore, pa i najmanje.

(MONDO)