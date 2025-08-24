Nedjeljni horoskop: Škorpija pravi uspjeh, Jarcu se bliži ključno poznanstvo

Pročitajte nedjeljni horoskop od 25. do 31. avgusta 2025. godine!

Nedjeljni horoskop od 25. do 31. avgusta 2025. godine i saznajte šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Nedjeljni horoskop od 25. do 31. avgusta 2025. godine kaže da ćete ove nedjelje biti puni samopouzdanja i spremni da preuzmete inicijativu u poslu. Kolege i nadređeni će konačno uvidjeti vašu odlučnost i ozbiljnost, pa su moguće nove prilike koje ne bi trebalo da propustite. Ljubavni odnosi dobijaju na dubini, jer ste otvoreniji i iskreniji nego ranije. Ako ste slobodni, moguće je poznanstvo koje će vas iznenaditi. Važno je da ostanete dosljedni sebi i ne dozvolite da vas sitnice izbace iz ravnoteže. Zdravlje je stabilno, uz povremene oscilacije u raspoloženju. Najbolji dani biće vam srijeda i subota.

BIK

Bićete fokusirani i racionalni, što će vam pomoći da izbalansirate obaveze i privatni život. U poslovnom okruženju pokazujete zrelost i smirenost, a to donosi podršku saradnika i nadređenih. U ljubavi preovlađuje sklad - partner cijeni vaš trud i razumijevanje, dok bi slobodni Bikovi mogli da upoznaju nekoga na društvenom okupljanju. Uživajte u mirnim trenucima kod kuće i nemojte da zanemarite znakove zamora. Prilika za finansijski napredak postoji, ali budite umjereni u trošenju. Najbolji dani biće vam ponedjeljak i petak.

BLIZANCI

Nedjeljni horoskop od 25. do 31. avgusta 2025. godine kaže da vam početak nedjelje donosi želju za komunikacijom i novim iskustvima. Na poslu vas očekuju dodatni zadaci koji bi mogli da vam donesu priznanje, ali i zahtijevaju više vaše pažnje i koncentracije. Bićete u centru društvenih dešavanja, što otvara mogućnosti za flert i nova poznanstva. Ako ste u vezi, potrebno je više razumijevanja za partnera. Emocije variraju, pa bi odmor ili kraći izlet pomogli da se stabilizujete. Finansije su stabilne, ali izbjegavajte impulsivne kupovine. Najbolji dani biće vam četvrtak i nedjelja.

RAK

Ova nedjelja je pogodna za lična preispitivanja i povlačenje iz svakodnevne vreve. Pitanja doma i porodice dolaze u prvi plan, pa se posvetite bliskima i rješavanju kućnih obaveza. Na poslu vas očekuju rutinski zadaci koji će vam utemeljiti poziciju, ali vas ne ispunjavaju. U ljubavi je potrebno više kompromisa, moguće je da partner ne razumije vašu potrebu za tišinom. Slobodni Rakovi imaju priliku da obnove kontakt s osobom iz prošlosti. Zdravlje je osjetljivo, pa bi boravak u prirodi prijao. Najbolji dani biće vam utorak i subota.

LAV

Nedjeljni horoskop od 25. do 31. avgusta 2025. godine kaže da ćete ove sedmice biti u centru pažnje, bilo da je riječ o poslovnim ili društvenim okolnostima. Vaša energija privlači ljude, a to može da otvori vrata ka novim prilikama i ulogama s više odgovornosti. U ljubavi dominira strast - slobodni Lavovi lako osvajaju simpatije, dok zauzeti uživaju u bliskosti. Ipak, pripazite na nagle promjene raspoloženja i potrebu da sve bude po vašem. Finansije su solidne, ali preveliki troškovi radi imidža mogu da vas vas opterete. Ostanite dosljedni sebi. Najbolji dani biće vam ponedjeljak i nedjelja.

DJEVICA

Nedjelja pred vama je radna i veoma "uredna", idealna za završavanje obaveza na vrijeme i stabilnu organizaciju svakodnevnog života. U poslu se oslanjate na analitičnost i sistematičnost, što vam donosi uspjeh i pohvale. Emotivno, može doći do manjeg zahlađenja ako zanemarite partnera zbog posla. Slobodne Djevice razmišljaju više nego što osjećaju, pa bi mogle da propuste zanimljive prilike. Zdravlje je stabilno, ali vam je potreban odmor od mentalnog naprezanja. Izbjegavajte pretjerano razmišljanje. Najbolji dani biće vam četvrtak i petak.

VAGA

Nedjeljni horoskop od 25. do 31. avgusta 2025. godine kaže da ćete tokom ove sedmice tražiti mir i balans. U poslu uspijevate da izgladite nesporazume i pokažete diplomatske vještine koje donose rezultate. Odnos sa partnerom postaje topliji, posebno ako ste spremni da otvoreno razgovarate. Slobodne Vage bi mogle da obnove kontakt s osobom iz prošlosti ili da se upuste u zanimljivu prepisku. Emocije su stabilne, uz povremenu potrebu za povlačenjem. Novac ne predstavlja problem, ali izbjegavajte nepotrebne izdatke. Kulturni sadržaji i društvo bliskih osoba prijaju. Najbolji dani biće vam petak i nedjelja.

ŠKORPIJA

Osjećaj kontrole i unutrašnje snage daje vam prednost u poslu. Pokazujete odlučnost i samopouzdanje koje drugi primjećuju. Moguća je ponuda za odgovorniju poziciju ili novi projekat. U ljubavi dolazi do produbljivanja odnosa, a iskren razgovor mogao bi da riješi stare nesuglasice. Slobodne Škorpije privlači intrigantna osoba, mašta im je zagolicana. Emocije su intenzivne, a to utiče na raspoloženje. Važno je da nađete ventil za stres, fizička aktivnost ili kreativni rad bi pomogli. Najbolji dani biće vam utorak i subota.

STRIJELAC

Nemir i želja za promjenom obilježavaju ovu nedjelju. Radoznali ste i spremni da istražujete nove mogućnosti, bilo kroz učenje, putovanje ili kontakt s ljudima iz inostranstva. Poslovno vas očekuje širenje vidika i moguća saradnja s novim partnerima. U ljubavi unosite svježinu - ako ste zauzeti, partner vas vidi u novom svjetlu; ako ste slobodni, neko će vas fascinirati svojim znanjem ili pričom. Energija vam je visoka, ali pripazite na pretjerano trošenje snage. Najbolji dani biće vam utorak i četvrtak.

JARAC

Nedjelja donosi konkretne rezultate uloženog truda. U poslu ste efikasni i jasno pokazujete da ste osoba na koju može da se računa. Moguća je pohvala ili unapređenje. U privatnom životu razgovori postaju dublji i značajniji. Ako ste u vezi, odnos se produbljuje, a slobodni bi mogli da upoznaju nekoga preko posla. Zdravlje je stabilno, ali umor može da bude posljedica prevelikih obaveza. Iskoristite vikend za oporavak i razmišljanje o budućim ciljevima. Najbolji dani biće vam petak i nedjelja.

VODOLIJA

Inspiracija i potreba za nečim drugačijim podstiču vas da izađete iz rutine. U poslu donosite nove ideje i pristupate obavezama s originalnošću, što drugi prepoznaju i cijene. Ljubavni život vam je uzbudljiv, spremni ste na eksperimente i iznenađenja. Ako ste slobodni, moguće je poznanstvo koje će vas pokrenuti na dubljem nivou. Emocije su promjenljive, ali ne gubite unutrašnju ravnotežu. Važno je da ostanete dosljedni sebi i ne tražite odobravanje spolja. Najbolji dani biće vam srijeda i subota.

RIBE

Nedjeljni horoskop od 25. do 31. avgusta 2025. godine kaže da vam ovu sedmicu obilježavaju pojačana emotivnost i izražena intuicija. U poslu se oslanjate na osjećaj, što vam donosi prednost u situacijama koje zahtijevaju empatiju. Moguća je saradnja koja vam omogućava kreativno izražavanje. U ljubavi osjećate potrebu za povezivanjem na dubljem nivou. Ako ste zauzeti, odnos postaje intimniji; ako ste slobodni, privlače vas ljudi koji razumiju vašu unutrašnju prirodu. Obratite pažnju na zdravlje - odmor, tišina i blizina prirode su neophodni. Najbolji dani biće vam ponedjeljak i nedjelja.

