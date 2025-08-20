Kraj teških vremena za 3 znaka horoskopa: Od 20. avgusta 2025. kreće preokret u poslu i ljubavi

Astrologija otkriva kojim znacima horoskopa stiže nov početak od 20. avgusta 2025. godine.

Izvor: Shutterstock/MR.RAWIN TANPIN

Vrijeme je da pustite i krenete dalje. Poslije 20. avgusta 2025. završavaju se teški periodi za tri znaka horoskopa. Trigon Mjeseca i Neptuna donosi umirujuću energiju koja nam pomaže da riješimo probleme i pronađemo put ka stabilnosti. Sve što nas sada muči, dolazi do kraja.

Tog dana postaće jasno ovim znacima da nešto ne može da traje zauvijek, bilo da je u pitanju problem u vezi ili nesposobnost da se nose sami sa sobom. Energija Neptuna navodi na previše razmišljanja, ali i donosi pozitivan ishod. Situacija traži našu pažnju da bi konačno bila razriješena. Iscjeljujuća energija trigona Meseca i Neptuna daje nam uvjerenje da je sve imalo smisla, a sada je trenutak da se pusti i krene dalje.

1. OVAN

Ponekad, Ovnovi, vaš prvi instinkt je da preuzmete kontrolu i budete vođa. Ne volite da neko drugi upravlja stvarima oko vas. Ipak, tokom trigona Mjeseca i Neptuna, mogli biste da otkrijete da je u redu bar poslušati šta neko drugi ima da kaže. Borba kroz koju prolazite sada, zapravo je borba sa samima sobom. Nikada ne odustajete, što je divna osobina, ali vas ponekad čini teškim za okolinu. Na 20. avgust primićete energiju Neptuna i dopustiti sebi da se smirite i sagledate stvari iz tuđe perspektive. Onog trenutka kada to učinite, shvatićete da je to oduvijek bilo u redu.

2. RAK

Osjećate ovu energiju Neptuna kao talas emotivnog olakšanja, jer vas oslobađa nečega što vas je predugo opterećivalo. Možda je vrijeme da pustite, Rakovi? Ta stara borba više nema značaja. Možda je tako bilo već neko vrijeme, iako ste se vi i dalje čvrsto držali, iz razloga poznatih samo vama. Na 20. avgust jasno ćete vidjeti da ta borba sada nema nikakvu vrijednost. Dozvolite lijepom tranzitu trigona Meseca i Neptuna da vas iscijeli od prošlih grešaka. Tek tada možete da krenete dalje ka srećnijoj i zdravijoj budućnosti.

3. VAGA

Pred vama je zanimljiv obrt, Vage. Tiče se činjenice da borba kroz koju ste prolazili, više nije vaša obaveza. Ne postoji nikakav ugovor koji kaže da morate zauvijek da nosite taj teret. Zapravo, 20. avgust djeluje kao pokazatelj izlaza iz svega toga. A iza izlaza? Sloboda i život sa mnogo manje opterećenja. Sada vam sve postaje potpuno jasno. Vaše teškoće djeluju zastarjelo i i sami priznajete da je tako. To pokazuje da ste sazreli i odrasli. Ono što je tada bilo važno, sada više nema toliku težinu i zato se prepuštate iscjeljujućoj energiji.

(MONDO)