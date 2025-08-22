Nevjerovatno moćan mlad Mjesec 23. avgusta 2025: Promjene za svaki znak horoskopa u narednih 6 mjeseci

Astrologija otkriva šta mlad Mesec 23. avgusta 2025. godine donosi svim znacima horoskopa.

Nevjerovatno moćan mlad Mjesec 23. avgusta 2025. utiče na svaki znak horoskopa ove nedjelje. Mlad Mjesec u Djevici donosi promjene koje će nam pomoći da budemo praktičniji. Ovo je važan trenutak da se ponovo povežemo sa onim što želimo da postignemo, dok nas sezona Djevice vraća u ravnotežu.

Ovaj tranzit će nam pomoći da razvijemo konkretne planove za dugoročni uspjeh. Imaćemo snagu i viziju da svoje snove pretvorimo u stvarnost kroz trud i strpljenje. U narednih šest mjeseci proširićemo svoje znanje i usavršiti vještine. Sa Jupiterom u Raku, stvari će izgledati mnogo ostvarivije, pa ćemo vjerovati i u ono što se nekad činilo nemogućim.

OVAN

Tokom mladog Mjeseca posvetite se svom mentalnom zdravlju. Ovo je faza odmora, a važno je da naučite kako da uskladite obaveze. Sa Saturnom u vašem znaku, moguće je da se osjećate preopterećeno. Mjesec vas podsjeća da budete nježniji prema sebi.

Takođe, ovo je dobra prilika da se posvetite značajnom projektu, jer Uran donosi nove ideje i motiviše vas da se bavite raznim stvarima istovremeno.

BIK

Ove nedjelje mlad Mjesec u Djevici unosi ravnotežu u vaše odnose. Merkur je sada direktan, pa će komunikacija teći lakše, a vi ćete se brže dogovarati sa prijateljima ili partnerom.

Ovaj tranzit vas uči da budete sopstvena podrška i da jačate samopouzdanje. Takođe, donosi veću povezanost sa domom i porodicom, pa će vrijeme provedeno sa najbližima imati posebno značenje.

BLIZANCI

Mlad Mesec u Djevici podstiče vas da se povežete sa zajednicom i prijateljima. Istovremeno, fokusiraćete se na karijeru i stabilne temelje za budućnost.

Kako Saturn uskoro ulazi u Ribe, ovo je uvod u novu energiju koja dolazi. Iskoristite priliku da uvedete red i isplanirate naredne korake. Pošto je mlad Mjesec u znaku kojim takođe vlada Merkur, bićete u svom elementu. Posvetite se hobijima i stvarima koje vas inspirišu.

RAK

Za vas, Rakovi, ovaj tranzit donosi obnavljanje društvenih veza. Ako je retrogradni Merkur unio nesporazume, sada je trenutak da ih razjasnite i izgladite odnose. Bićete motivisaniji da radite i započnete nešto novo, jer vam saradnja sa drugima ide od ruke.

Učenje timskog duha sada vam pomaže da lakše prihvatite vođstvo i odgovornosti. Uz podršku Jupitera, spremni ste da preuzmete obaveze i pokažete svoje sposobnosti.

LAV

Mlad Mjesec vam daje zeleno svjetlo da se vratite planovima koje ste pauzirali tokom retrogradnog Merkura. Dobijate novu šansu da istražite, osmislite i budete praktičniji u svojim koracima.

Možda ćete morati i da prilagodite ciljeve, ali uz podršku Saturna ostajete fokusirani na ono što vam je važno.

DJEVICA

Ovo je vaša sezona. Mjesec u vašem znaku podsjeća vas da vjerujete u svoje snove jer strpljenjem možete da stvorite nešto izuzetno. Iskoristite priliku da postavite temelje i radite na njima, uz disciplinu Saturna u Ovnu.

Moguće je da ćete se prisjetiti ljudi iz prošlosti koji su vas inspirisali. Iskoristite stare ideje i znanja sada, dok brusite svoje talente i usavršavate vještine.

VAGA

Razvijanje ljubavi i povjerenja u sebe je glavna tema ovog perioda. Mjesec vas podstiče da usporite i ne žurite. Ako vam nedostaje motivacije, promijenite rutinu. Mlad Mjesec može da vas uputi na meditaciju ili pisanje dnevnika.

Takođe, ovo je povoljan trenutak za obnavljanje prijateljstava i komunikaciju. Kreativna energija je jaka, pa je odličan momenat da započnete novi projekat.

ŠKORPIJA

Karijera vam dolazi u prvi plan. Vrijeme je da sagledate dinamiku odnosa na poslu i razmislite o ciljevima koje želite da ostvarite. Pred vama su i nove prilike.

Ako želite napredak, sada imate sve potrebne alate. Kada Saturn uskoro uđe u Ribe, sve će se ubrzati, pa je ovo odličan trenutak da pokažete šta znate i dokažete svoju vrijednost.

STRIJELAC

Nemojte sumnjati u sebe, nagradite se za trud u proteklom periodu. Mlad Mjesec osvijetljava najvišu tačku vašeg horoskopa, jačajući vaše samopouzdanje i vjeru u sopstvene sposobnosti.

Porodica će vam biti važna, a otvorena komunikacija sa njima pomoći će vam da pronađete unutrašnji mir. Kreativnost i uređenje doma ili radnog prostora donijeće vam dodatnu inspiraciju.

JARAC

Fokus ovog mladog Mjeseca je na vašim rutinama i organizaciji. Možda ćete željeti da se priključite nekom udruženju ili širite poslovne kontakte. Ovo je pravi trenutak da se posvetite ličnom osnaživanju.

Ako ste tokom retrogradnog Merkura imali problema u odnosima, sada ćete naučiti da ih prevaziđete. Ljubav će postati važna tema narednih nedjelja, važno je da umijete da oprostite.

VODOLIJA

Energija punog Mjeseca u vašem znaku i dalje je snažna. Profesionalni odnosi dolaze u fokus, a nesuglasice iz retrogradnog Merkura sada mogu da se riješe. Komunikacija će se otvoriti i blokade nestati.

Ovaj period vas podstiče i da se suočite sa emocijama. Ne potiskujte ih, pronađite način da ih izrazite. Razgovor sa prijateljima ili bliskim osobama pomoći će vam da pronađete mir i iscjeljenje.

RIBE

Mlad Mjesec vam pomaže da jasnije postavite granice. Prije nego što Saturn uđe u vaš znak, dobijate priliku da preuzmete inicijativu i oslobodite se zavisnosti od drugih.

Sada otkrivate svoju snagu i nezavisnost, kao i sposobnost da stvarate. Naučite da vjerujete sebi, jer će upravo ovaj tranzit učiniti da drugi prepoznaju vaše skrivene talente i mudrost.

