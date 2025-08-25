Veliki mjesečni horoskop za septembar 2025: Drastične promjene u ljubavi, Venera u Lavu pali plamen strasti

Pročitajte mjesečni horoskop za septembar 2025. godine i saznajte šta vam zvijezde spremaju!

OVAN

Posao

Mjesečni horoskop za septembar 2025. godine kaže da je vaša energija na vrhuncu, a s njom dolazi i želja za trošenjem. Do 19. septembra, dok je Venera u Lavu, moguće su impulsivne kupovine za podizanje raspoloženja. Pazite da ne preterate, inače ćete krajem mjeseca imati problem. Nakon što Mars 22. septembra pređe u Škorpiju, osjetićete potrebu da preuzmete kontrolu nad finansijama, što je idealno vrijeme za rješavanje dugova ili investiranje.

Ljubav

Vaša harizma u septembru je zapanjujuća! Venera do 19. septembra boravi u prijateljskom Lavu. Ako ste slobodni, izlazite, flertujte i prihvatajte pozive s samopouzdanjem. Moguća je kratka, ali strastvena romansa. U vezama ćete željeti avanture. Mars u Škorpiji od 22. septembra produbiće osjećanja. Flert može da preraste u ozbiljnu vezu, a postojeće odnose obasjaće magnetizam i mala doza ljubomore. Ne plašite se da pokažete ranjivost, sada je vaša snaga u tome.

Zdravlje

Energija vam je u početku mjeseca na maksimumu, a kad Mars pređe u Škorpiju 22. septembra, osetićete dublju snagu. Idealno je vreme za intenzivne treninge izdržljivosti, ali pazite da se ne preopteretite.

BIK

Posao

Septembar 2025. je mesec finansijskih eksperimenata. Retrogardni Uran od 6. septembra može da donese neočekivane troškove ili prihode. Dok je Venera u Lavu, privlači vas uređenje doma i kupovina lijepih stvari. Nakon 19. septembra, kada Venera pređe u Djevicu, fokusiraćete se na pametan šoping i traženje dobrih ponuda. Napravite malu "finansijsku fasciklu" za nepredviđene situacije.

Ljubav

Retrogardni Uran može da uzdrma vaše planove za jesen, neočekivani susreti ili stari kontakti mogu da iznenade. Ako ste u vezi, očekuje vas test fleksibilnosti. Nakon 19. septembra, kada Venera uđe u Djevicu, biće lakše razgovarati o problemima i postići dogovor. Vaš glavni adut je iskrenost, pre svega prema sebi.

Zdravlje

Pripremite se na promjene u navikama. Uran može da utiče na ishranu ili dnevni ritam. Ono što je ranije funkcionisalo, možda više neće. Poslije 19. septembra posvetite se vježbama koje donose i užitak i korist.

BLIZANCI

Posao

Vaša sposobnost pregovaranja u septembru raste, naročito nakon 18. septembra kada Merkur pređe u Vage. Idealno za traženje povećanja plate ili povoljne kupovine. Pun Mjesec u Ribama 7. septembra donosi jasnoću u finansijama. Usmjeravajte šoping na obrazovanje ili korisne gedžete koji olakšavaju život.

Ljubav

Prva polovina mjeseca puna je sastanaka i druženja, idealno vrijeme za poznanstva. Nakon 18. septembra komunikacija postaje produktivna. Slobodni, možete da upoznate zanimljivu osobu preko poruka ili na događajima. U vezama je vrijeme za iskren razgovor i planiranje budućnosti. Pun Mjesec u Ribama donosi sentimentalnost, slušajte ne samo riječi, nego i tišinu.

Zdravlje

Fokus na mentalno zdravlje. Pun Mjesec 7. septembra može da poveća anksioznost i stres. Potrebno je da usporite.

RAK

Posao

Jupiter u vašem znaku olakšava finansije. Novac dolazi lakše, ali i iskušenje za trošenje je veće. Pun Mjesec 7. septembra može da podstakne kupovinu vezanu za putovanja ili obrazovanje. Krajem mjeseca Mars u Škorpiji povećava intuiciju za dobre investicije. Dio sredstava odvajajte za štednju.

Ljubav

Jupiter vam donosi samopouzdanje, što svi primjećuju. Privlačite pažnju, ali tražite dubinu. Pun Mjesec 7. septembra otkriva istinu. Slobodni otkrivaju koga žele pored sebe, a u vezama dolazi do talasa nežnosti. Mars u Škorpiji 22. septembra čini romantiku strastvenijom. Ako ste čekali odlučan korak, sada je prilika.

Zdravlje

Jupiter vam daje vitalnost i optimizam, svetlite iznutra! Idealno vrijeme za brigu o sebi kroz ishranu i stvaranje kućnog spa-ambijenta.

LAV

Posao

Mjesečni horoskop za septembar kaž da dok je Venera u vašem znaku, do 19. septembra, teško je odoleti kupovini. Želite da blistate, a za to su potrebni odgovarajući atributi - nova odjeća, nakit, kozmetika. Uživajte u tome, ali umjereno. Kada Sunce pređe u Djevicu, fokus se pomjera na zaradu. Birajte investicije koje će dugoročno unaprediti vaš način života.

Ljubav

Do 19. septembra je vaše vrijeme za blistanje! Venera u Lavu čini da privlačite pažnju kao magnet. Slobodni, uživajte u trenutku i birajte najbolje od najboljeg. U vezama vlada harmonija, ukoliko partner pokazuje pažnju i divljenje. Nakon 19. septembra, kada Venera pređe u Djevicu, fokus se pomera sa "ja" na "mi", želite više brige i praktičnih znakova ljubavi. Najvažniji odnos je onaj sa samim sobom, počnite od njega.

Zdravlje

Dok je Venera u Lavu, ritam života je intenzivan, puno zabave i energije. Kada Sunce i Venera pređu u Devicu, osjetićete potrebu za oporavkom. Idealno vrijeme za lekarski pregled i prelazak na zdraviju ishranu.

DJEVICA

Posao

Septembar 2025. je vaš mjesec za ulaganje u sebe. Venera ulazi u vaš znak 19. septembra. Pun Mesec u Ribama 7. septembra podstiče finansijske razgovore u partnerstvu. vreme je da se dogovorite o zajedničkom budžetu. Fokusirajte se na kvalitet, a ne na brend.

Ljubav

Spremite se za veliki "apgrejd"! Pun Mjesec 7. septembra pruža novu perspektivu na partnera ili njegovo odsustvo. Nakon 19. septembra, vaše veze dobijaju novu dinamiku. Slobodni, možete da sretnete osobu koja se savršeno uklapa u vaš svijet, a parovi mogu da stvore nove zajedničke rituale. Idealnih ljudi nema, ali postoje savršeno odgovarajući.

Zdravlje

Vaš lični novi početak - nova dijeta, teretana, promena navika... Imate snage da izgradite telo iz snova i usadite korisne navike.

