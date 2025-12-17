Dnevni horoskop za 17. decembar 2025: Raku iskrenost donosi nevolje, Strijelac se bori sa osjećanjima...

Pročitajte dnevni horoskop za 17. decembar 2025. godine!

Izvor: Sensa

Dnevni horoskop za 17. decembar 2025. godine, evo šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Dnevni horoskop za 17. decembar 2025. godine kaže da vam se danas sve nekako otvara, čak i ljudi koji vas inače zamaraju djeluju pristojnije. Na poslu isplivava ponuda koja mami, ali krije sitne zamke. Iskoristite šarm i oprez. U ljubavi varniči, pripazite na ton i da ne pretjerate. Obratite pažnju na tijelo, umori se brže nego što priznaje.

BIK

Organizacija danas ide glatko, posao se rešava bez trzavica, a kolege vas gledaju kao nekoga ko zna sve trikove. Neočekivani novac stiže od starih dugova, ali nove investicije traže oprez. Zauzete očekuje strastveno veče, a slobodni uživaju u druženju. Prijalo bi vam više fizičke aktivnosti.

BLIZANCI

Reči danas donose konkretne rezultate, na poslu i u privatnom životu. Sastanci otvaraju neočekivane prilike, ali i sitne konflikte. Birajte tempo. Novac zavisi od dogovora, nemojte da se oslanjate na intuiciju. Što se ljubavi tiče, očekuje vas zabavan dan - dosta šale i smijeha. Stes je pojačan, nađite način da se opustite.

RAK

Danas se osjećate posebno smireno, lako vidite rješenja za sve prepreke. Na poslu je vaš trud primjećen. Neočekivani pozivi ili poseta će vas oraspoložiti, a donijeće vam i neke nove informacije. Napravite plan o potrošnji i pridržavajte ga se. Iskrenost u ljubavnim odnosima bi mogla da izazove trenutnu napetost, ali dugoročno otvara vrata dubljem razumijevanju.

LAV

Dnevni horoskop za 17. decembar 2025. godine kaže da pucate od energije! Planovi se konačno pokreću, a neobične prilike u poslu donose vam priznanja. Budite promišljeniji sa novcem, emocije u kupovini mogle bi da vas koštaju. U ljubavi male pažnje prave razliku, slobodni uživaju u udvaranju. Napeti ste, duge šetnje bi mogle da pomognu.

DJEVICA

Urođena analitičnost vam danas donosi prednost, čak i problemi koji djeluju teški lako se rešavaju. Mogući su neočekivani troškovi, povedite računa! Što se ljubavi tiče, veoma je važno da budete spremni na kompromise. Sitni nesporazumi se mogu pretvoriti u velike probleme. Napravite ravnotežu između posla i odmora.

VAGA

Dnevni horoskop za 17. decembar 2025. godine kaže da kompromisi na poslu i u privatnom životu danas prolaze glatko. Nije povoljan trenutak za bezrazložno trošenje novca, impulsivnost će vam na kraju doneti glavobolju. Sa partnerom vas očekuju intenzivni razgovori, uz malo muke rješavate neke stare probleme. Zdravlje je solidno.

ŠKORPIJA

Danas se osjećate posebno snažno i rješavate probleme koji su djelovali nepremostivo. Na poslu konačno stičete priznanje, finansije traže oprez i konsultacije. U ljubavi imajte na umu da istina ponekad zaboli, ali produbljuje vezu. Neočekivani susreti iz prošlosti doneće vam nove informacije i uzbuđenje. Više se krećite.

STRIJELAC

Razmišljate o budućnosti i to vam pomaže da bolje sagledate ponuđene opcije. Moguće su i iznenadne poslovne ponude koje imaju potencijal da budu veoma unosne. Slobodni se bore sa osjećanjima prema staroj ljubavi, a zauzetima je potrebna pauza. Poprilično ste napeti, masaža i lagane vježbe bi mogle da pomognu.

JARAC

Disciplina danas donosi rezultate, profesionalne prilike će u prvi plan istaći vaše liderske veštine. Mogući su neočekivani prihodi, ali budite oprezni - ne morate odmah sve da potrošite! Što se ljubavi, tiče, sve je u ajboljem redu. Slobodni imaju tajnu simpatiju. Povedite računa o zubima, mogući su problemi.

VODOLIJA

Neobične ideje i kreativnost vam danas donose prednost, i na poslu i u privatnim projektima. Neočekivani ljubavni susreti će probuditi strast, ovo je dan za pamćenje! Ukoliko ste slobodni, moguć je poziv od osobe koju ste davno odbacili. Mogući su problemi sa leđima, istezanje može da pomogne.

RIBE

Dnevni horoskop za 17. decembar 2025. godine kaže da vam je danas intuicija na vrhuncu, odlično "njušite" raspoloženje drugih i predviđate njihove poteze. Na poslu se razvijaju kreativni projekti. Ukoliko ste u vezi, uveče će vas partner prijatno iznenaditi. Slobodni se prepuštaju flertu sa osobom koju su upoznali preko društvenih mreža. Zdravlje je dobro.