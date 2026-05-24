Dnevni horoskop za 25. maj 2026: Nekoga čeka važan razgovor, jedan znak dobija neočekivanu priliku, a vi?

Dnevni horoskop za 25. maj – posao, ljubav i zdravlje.

Ovan

Posao: Danas imate potrebu da ubrzate stvari, ali neko iz okruženja koči vaše planove. Ljubav: Partner primjećuje da ste distancirani i traži više pažnje. Zdravlje: Moguća nervoza i manjak strpljenja.

Bik

Posao: Finansijska situacija se stabilizuje, ali budite oprezni sa novim dogovorima. Ljubav: Prija vam nečija nježnost i podrška više nego inače. Zdravlje: Više odmora bi vam prijalo.

Blizanci

Posao: Stiže vam zanimljiva informacija koja može promijeniti planove. Ljubav: Moguće je novo poznanstvo preko prijatelja ili društvenih mreža. Zdravlje: Potrebno vam je više sna.

Rak

Posao: Danas ćete uspjeti da završite nešto što vas dugo opterećuje. Ljubav: Emotivno ste osjetljiviji nego obično i lako reagujete na sitnice. Zdravlje: Moguća iscrpljenost.

Lav

Posao: Vaša inicijativa dolazi do izražaja i neko primjećuje vaš trud. Ljubav: Privlačite pažnju gdje god da se pojavite. Zdravlje: Dobro se osjećate, ali ne ignorišite umor.

Djevica

Posao: Dan je povoljan za rješavanje administracije i organizaciju obaveza. Ljubav: Neko pokušava da vam se približi, ali vi još vagate emocije. Zdravlje: Obratite pažnju na ishranu.

Vaga

Posao: Saradnja sa jednom osobom može vam otvoriti nova vrata. Ljubav: Moguće je lijepo iznenađenje ili neočekivan susret. Zdravlje: Potrebno vam je više fizičke aktivnosti.

Škorpija

Posao: Danas donosite važnu odluku bez mnogo premišljanja. Ljubav: Strasti su pojačane, ali pazite da ne uđete u nepotreban sukob. Zdravlje: Napetost može uticati na san.

Strijelac

Posao: Novi planovi vam vraćaju motivaciju i elan. Ljubav: Iskren razgovor donosi olakšanje i bolju atmosferu. Zdravlje: Prijaće vam boravak u prirodi.

Jarac

Posao: Imate osjećaj da konačno držite stvari pod kontrolom. Ljubav: Partner očekuje više razumijevanja sa vaše strane. Zdravlje: Moguć pad energije tokom dana.

Vodolija

Posao: Kreativna ideja može vam donijeti zanimljiv poslovni kontakt. Ljubav: Neočekivana poruka budi emocije koje ste potisnuli. Zdravlje: Potrebno vam je više kretanja.

Ribe

Posao: Intuicija vas danas vodi ka dobrom rješenju. Ljubav: Emotivni odnos ulazi u mirniju i stabilniju fazu. Zdravlje: Osjetljivost i umor su prolazni.