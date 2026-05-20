logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Retrogradni Pluton donosi veliki preokret za 4 znaka: Život im se mijenja iz korijena, i traje sve do oktobra 2026

Retrogradni Pluton donosi veliki preokret za 4 znaka: Život im se mijenja iz korijena, i traje sve do oktobra 2026

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Lepa i srećna
0

Retrogradni Pluton donosi velike promjene za 4 horoskopska znaka. Finansije, ljubav i životni preokreti dolaze do oktobra 2026.

Retrogradni Pluton donosi veliki preokret za 4 znaka zodijaka Izvor: Shutterstock

  • Retrogradni Pluton donosi veliku transformaciju za 4 horoskopska znaka.
  • Finansije, odnosi i životne odluke dolaze u prvi plan do oktobra 2026.
  • 4 horoskopska znaka ulaze u period važnih promjena i novih prilika.

Retrogradni Pluton donosi snažne promjene i duboku transformaciju, a četiri horoskopska znaka posebno će osjetiti njegov uticaj u periodu do oktobra 2026. godine. Iako su se dugo borili sa zastojima, nesigurnošću i osjećajem da stoje u mjestu, sada im se otvara prilika za novi početak.

Pluton je 7. maja krenuo retrogradno kroz znak Vodolije, a astrolozi smatraju da ovaj period donosi suočavanje sa pitanjima moći, kontrole, ličnih granica i unutrašnjih promjena. Energija retrogradnog Plutona ruši stare obrasce i tjera nas da otpustimo ono što više nema mjesto u našem životu kako bi se otvorio prostor za rast, iscjeljenje i napredak.

Za ova četiri znaka slijedi period velikih životnih preokreta.

Jarac

Jarčevi bi tokom ovog perioda mogli da dožive značajne promjene kada su finansije u pitanju. Iako novčana situacija obično ne mijenja tok preko noći, sada postoji mogućnost velikog zaokreta.

Važno je da pažljivo upravljate budžetom i obratite pažnju na način na koji trošite energiju i novac. Retrogradni Pluton vas tjera da promijenite odnos prema materijalnoj sigurnosti i oslobodite se svega što vas iscrpljuje  bilo da je riječ o poslu, obavezama ili odnosima koji vam više ne prijaju.

Upravo kroz ličnu transformaciju dolazite do većeg osjećaja stabilnosti i obilja.

Jarac
Izvor: vectorfusionart/Shutterstock

Vodolija

Pošto se Pluton retrogradno kreće upravo kroz vaš znak, njegov uticaj osećate najintenzivnije. Pred vama je period velikih presjeka i važnih odluka.

Ljudi i situacije koje vas koče polako izlaze iz vašeg života, čak i ako to u početku djeluje teško ili neprijatno. Tokom narednih mjeseci jasnije ćete vidjeti ko vas inspiriše i podstiče, a ko vam crpi energiju.

Kada se oslobodite toksičnih uticaja, otvara se prostor za novu, snažniju i sigurniju verziju vas.

Vodolija
Izvor: vectorfusionart/Shutterstock

Blizanci

Ako ste imali osjećaj da vam je svakodnevica postala monotona, to se uskoro mijenja. Pred vama je period pun novih prilika, kontakata i iznenadnih obrta.

Retrogradni Pluton donosi mogućnost širenja uticaja, novih poslovnih šansi i veće vidljivosti u javnosti. Sve što govorite i radite sada može imati mnogo veći odjek nego ranije, piše Yourtango.

Iako će tempo događaja biti ubrzan, upravo te promjene donose vam osjećaj da se život konačno pomijera sa mrtve tačke.

Blizanci
Izvor: vectorfusionart/Shutterstock

Rak

Rakovi već dugo razmišljaju o promjenama u načinu zarade, a sada dolazi period kada bi te ideje mogle da počnu da se ostvaruju.

Plutonova retrogradna energija podstiče vas da pronađete pametnije načine rada i bolje iskoristite tehnologiju, internet ili nove poslovne modele. Posebno su naglašene mogućnosti dodatne ili pasivne zarade.

Ključ uspjeha biće u tome da pojednostavite svakodnevicu i usmjerite energiju samo na ono što vam zaista donosi rezultate. Upravo takav pristup može vam donijeti finansijski napredak do oktobra 2026. godine.

Rak
Izvor: vectorfusionart/Shutterstock

Možda će vas zanimati

Tagovi

horoskop astrologija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA