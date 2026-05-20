Retrogradni Pluton donosi veliki preokret za 4 znaka: Život im se mijenja iz korijena, i traje sve do oktobra 2026

Retrogradni Pluton donosi velike promjene za 4 horoskopska znaka. Finansije, ljubav i životni preokreti dolaze do oktobra 2026.

Retrogradni Pluton donosi snažne promjene i duboku transformaciju, a četiri horoskopska znaka posebno će osjetiti njegov uticaj u periodu do oktobra 2026. godine. Iako su se dugo borili sa zastojima, nesigurnošću i osjećajem da stoje u mjestu, sada im se otvara prilika za novi početak.

Pluton je 7. maja krenuo retrogradno kroz znak Vodolije, a astrolozi smatraju da ovaj period donosi suočavanje sa pitanjima moći, kontrole, ličnih granica i unutrašnjih promjena. Energija retrogradnog Plutona ruši stare obrasce i tjera nas da otpustimo ono što više nema mjesto u našem životu kako bi se otvorio prostor za rast, iscjeljenje i napredak.

Jarac

Jarčevi bi tokom ovog perioda mogli da dožive značajne promjene kada su finansije u pitanju. Iako novčana situacija obično ne mijenja tok preko noći, sada postoji mogućnost velikog zaokreta.

Važno je da pažljivo upravljate budžetom i obratite pažnju na način na koji trošite energiju i novac. Retrogradni Pluton vas tjera da promijenite odnos prema materijalnoj sigurnosti i oslobodite se svega što vas iscrpljuje bilo da je riječ o poslu, obavezama ili odnosima koji vam više ne prijaju.

Upravo kroz ličnu transformaciju dolazite do većeg osjećaja stabilnosti i obilja.

Vodolija

Pošto se Pluton retrogradno kreće upravo kroz vaš znak, njegov uticaj osećate najintenzivnije. Pred vama je period velikih presjeka i važnih odluka.

Ljudi i situacije koje vas koče polako izlaze iz vašeg života, čak i ako to u početku djeluje teško ili neprijatno. Tokom narednih mjeseci jasnije ćete vidjeti ko vas inspiriše i podstiče, a ko vam crpi energiju.

Kada se oslobodite toksičnih uticaja, otvara se prostor za novu, snažniju i sigurniju verziju vas.

Blizanci

Ako ste imali osjećaj da vam je svakodnevica postala monotona, to se uskoro mijenja. Pred vama je period pun novih prilika, kontakata i iznenadnih obrta.

Retrogradni Pluton donosi mogućnost širenja uticaja, novih poslovnih šansi i veće vidljivosti u javnosti. Sve što govorite i radite sada može imati mnogo veći odjek nego ranije, piše Yourtango.

Iako će tempo događaja biti ubrzan, upravo te promjene donose vam osjećaj da se život konačno pomijera sa mrtve tačke.

Rak

Rakovi već dugo razmišljaju o promjenama u načinu zarade, a sada dolazi period kada bi te ideje mogle da počnu da se ostvaruju.

Plutonova retrogradna energija podstiče vas da pronađete pametnije načine rada i bolje iskoristite tehnologiju, internet ili nove poslovne modele. Posebno su naglašene mogućnosti dodatne ili pasivne zarade.

Ključ uspjeha biće u tome da pojednostavite svakodnevicu i usmjerite energiju samo na ono što vam zaista donosi rezultate. Upravo takav pristup može vam donijeti finansijski napredak do oktobra 2026. godine.

