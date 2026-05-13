"Ni najmanje šanse da ostanete po strani": 4 znaka Zodijaka su glavni favoriti Urana do 2033. godine

Uran je u Blizancima do 2033. godine! Astrologija otkriva koji znaci horoskopa su miljenici.

Uran je ušao u Blizance i tu je do 2033. godine! Prema horoskopu, ovo vrijeme doneće nam mnogo otkrića i naglih promjena u sferi komunikacije, pojaviće se nova sredstva veze, kao i novi načini dobijanja i prenosa informacija.

4 znaka Zodijaka pod najjačim uticajem Urana:

1. OVAN

Očekuju vas prijatna iznenađenja i neočekivani obrti. Vi ste jedni od rijetkih koji, zahvaljujući svom karakteru i brzini reakcije, mogu maksimalno da iskoriste Uranove darove. Glavno pravilo - budite spremni na to da će vam sudbina donositi prilike za rast i razvoj iz vrlo neočekivanih izvora.

Zapamtite da život možete da promijenite u bilo kom uzrastu, a hrabrost i polet koje će vam Uran dati u ovom periodu, pomoći će vam da svaki san pretvorite u stvarnost. Ipak, zapamtite da svaka šansa može da se propusti ako budete tvrdoglavi. Zato ostavite sumnje po strani, hrabro zakoračite u nepoznato, bilo da je u pitanju novi posao, nova veza, novi sport ili novi program treninga.

2. BLIZANCI

Vi ste kraljevi ove zabave! Nemate apsolutno ni najmanje šanse da ostanete po strani. U narednih sedam godina biće i dobrih, ali i ne tako dobrih događaja. Glavno pravilo - ne donosite ishitrene zaključke, već djelujte u skladu sa okolnostima. Na kraju ovog perioda, vaš pogled na svijet garantovano će se promijeniti.

Jednostavno prihvatite činjenicu da se prošlost ne može vratiti, da će se okolnosti oko vas mijenjati, kao i vi sami. Zato hrabro zakoračite u svijetlu budućnost i ostavite iza sebe neefikasna rješenja iz prošlosti! Vi ćete stvarati prilike za uspjeh drugim ljudima, upravo ćete vi biti primjer kako sudbina može drastično da se promijeni, tako da vam preporučujemo da odmah napravite fotografiju "prije", kako biste se kasnije divili svom "poslije".

3. LAV

Za vas je ovo vrijeme prijatnih slučajnosti. Oni među vama koji vole da budu u javnosti, mogu se naći na talasu popularnosti i izbiti u prvi plan. Najvažnije je da se ne plašite da probate nešto novo, da gledate na svijet širom otvorenih očiju i oprobate se u novim ulogama. Ovo je odličan period da pokušate da ostvarite svoj san.

Važno je da shvatite da ništa ne pada s neba, zato morate da budete aktivni, kako biste imali energije i ostvarivali dobre rezultate. Zapamtite da se ništa neće desiti samo od sebe. Potrudite se i nagrada će nadmašiti vaša najsmelija očekivanja!

4. VAGA

Pred vama je period intenzivnih pozitivnih promjena. Okolnosti će ići vama u korist! Vjerujte u sebe i u srećan splet okolnosti. Ako vam na pamet padaju neke neobične ideje, pravo je vrijeme da ih sprovedete u djelo. Vi ste miljenici sreće u ovih sedam godina. Obratite pažnju na neobične ljude u svom okruženju, upravo će oni biti vaši vodiči na ovom putu.

BONUS ZNAK

Vodolije - još jedni favoriti ove liste! Vi niste samo srećkovići, ovo je bukvalno vaš zvjezdani trenutak, zato što Uran vlada vašim znakom! Vi ste i bez astroloških prognoza uvijek u avangardi, volite da budete autentični, drugačiji od ostalih i da razbijate monotoniju. Upravo se u vas sada uzdaju svi horoskopski znakovi. Pokažite svu svoju originalnost, svu svoju genijalnost, svoju nevjerovatnu maštu u ovih sedam godina! Možete, u najmanju ruku, iz korijena da promenite svoj život, a u najboljem slučaju, da učinite nešto veoma korisno za cijelo društvo.

(MONDO)