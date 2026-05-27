Veliki mjesečni horoskop za jun 2026: Najsrećniji mjesec u godini za ova 4 znaka

Pročitajte mjesečni horoskop za jun 2026. godine i saznajte šta vam zvijezde spremaju!

Izvor: AI Info

Pročitajte mjesečni horoskop za jun 2026. godine i saznajte šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje! Ako ste rođeni u znaku Blizanaca, Lava, Strijelca ili Raka, pred vama je vjerovatno najsrećniji mjesec u 2026. godini. Ipak, zvijezde imaju važnu napomenu za vas.

OVAN

Novac

Mjesečni horoskop za jun 2026. kaže da ćete do 28. u mjesecu biti pravi genije za multitasking! Stići ćete i da zablistate na radnom sastanku i da zgrabite savršeni modni komad na onlajn sniženju, ali i da se prijavite na tri edukacije odjednom. Mlad Mjesec 15. juna u Blizancima otvoriće vam gomilu prilika za kratke, ali isplative dogovore i poslove. Ipak, s dolaskom Marsa u isti znak krajem mjeseca postoji rizik da nakupite gomilu simpatičnih, ali potpuno beskorisnih gedžeta. Pazite se, inače će vaš novi pametni toster voditi filozofske razgovore s pametnim kuvalom o tome kako im je dosadno jer ne rade ništa.

Ljubav

Vaša vatrena priroda početkom juna biće pomalo zbunjena. Venera u Raku do 13. u mjesecu teraće vas da maštate ne o podvizima, već o večeri s osobom koja vam se dopada. Ako ste u potrazi, ne čudite se ako vas, umjesto uobičajenog "tipa", iznenada privuče osoba koja je potpuno suprotna. Poslije 13. juna, kada Venera uđe u vatrenog Lava, vaša unutrašnja kraljica drame vraća se na tron! Spremite se za upadljiva dejtovanja, velike gestove i možda čak serenadu pod prozorom. Ako ste već u vezi, prva polovina mjeseca je idealna da vaš stan pretvorite u pravo, udobno gnijezdo. A u drugoj polovini se nimalo ne ustručavajte da od partnera tražite karte za prvi red na koncertu.

Zdravlje

Vaša unutrašnja baterija u junu puni se energijom komunikacije i novih ideja, zahvaljujući Suncu u Blizancima. Kada se 28. juna u isti sektor uključi i vaš vladar Mars, postoji rizik od mentalnog preopterećenja. Fizički ćete biti puni snage, ali nervni sistem može da zatraži predah. Ako osjetite da ćete uskoro proključati, usmjerite tu energiju u kratke, ali intenzivne treninge.

BIK

Novac

Za vas se jun 2026. dijeli na prije i poslije 13. u mjesecu. U periodu dok vaša vladarka Venera boravi u Raku, kupovaćete najudobnije posteljine, mirisne svijeće i posuđe za savršen doručak u krevetu. Ipak, čim Venera uđe u Lava, vaša unutrašnja imperatorka zatražiće pauzu. Čuvajte novčanik jer u opticaj dolaze efektne haljine, zlatan nakit i najskuplji ruž. Mlad Mjesec 15. juna može da donese iznenadnu ideju za dodatnu zaradu, tako da ćete za onaj par cipela sigurno umjeti da zaradite.

Ljubav

Vaša vladajuća Venera do 13. juna gostuje u toplom, porodičnom Raku, što znači da se sve vaše želje svode na formulu "ukusno, lijepo, pouzdano". Slobodnim Bikovima savetuje se da obrate pažnju na svoje okruženje. Možda onaj simpatični kolega koji vam stalno donosi kafu, to ne radi samo iz pristojnosti. Zvijezde šapuću o romansi koja počinje dugim razgovorima i zajedničkim gledanjem serija. Za one koji su već našli svoju polovinu, prva polovina mjeseca je odana hedonizmu. Kuvajte zajedno, pravite spa veče kod kuće i uživajte jedno u drugom. Mlad Mjesec u Blizancima 15. juna može da donese neočekivanu vijest ili ideju koja će prodrmati vašu rutinu. A Pun Mjesec u Jarcu krajem mjeseca natjeraće vas da razmislite o ozbiljnim temama. Ne plašite se da pravite planove za budućnost, vaš temelj ljubavi dovoljno je čvrst za bilo koji "neboder".

Zdravlje

Venera u udobnom Raku do 13. juna budi u vama želju da brinete o sebi kroz komfor i ukusnu hranu. Glavna opasnost je da pomiješate brigu o sebi s ugađanjem slabostima i odjednom shvatite da su vam omiljene farmerke postale sumnjivo tijesne. Umjesto večernje torte, probajte meditaciju s aromatičnim uljima ili šetnju bosi po travi na selu ili vikendici. Uzemljenje je vaš glavni velnes alat ovog mjeseca.

BLIZANCI

Novac

Sunce je u vašem znaku, mlad Mjesec 15. juna takođe, a krajem mjeseca vam u goste stiže i Mars. To znači da će novac dolaziti lako, ali i odlaziti brzinom svjetlosti na žurke, poklone, nove kombinacije i izlaske. Vi ste centar pažnje i sada je gotovo "krivično djelo" štedjeti na izgledu. Ipak, od 29. juna vaš vladar Merkur kreće retrogradno. Sve važne kupovine, posebno tehnike, obavite strogo prije ovog datuma! Finansijski savjet zvijezda je da napravite listu svega što želite za rođendan i striktno se držite nje. Tako ćete dobiti sve što želite, a nećete ostati s praznim novčanikom početkom jula.

Ljubav

Jun 2026. je vaš mjesec i tu nema rasprave. Najprije Sunce, a zatim i Mars od 28. juna u vašem znaku pretvaraju vas u hodajuće magnete za pažnju! Mlad Mjesec 15. juna u Blizancima je vaš lični novi početak u ljubavi. Zamislite najhrabrijeg, najpametnijeg i najzabavnijeg partnera. Univerzum već prima narudžbine! Izbor će biti takav da će vam svi zavidjeti. Ako ste u vezi, iskoristite ovu energiju da u odnos vratite flert i lakoću. Organizujte spontano putovanje, upišite kurs tanga ili jednostavno provedite cijelu noć pričajući o svemu i svačemu, kao na samom početku. Jedino upozorenje je to što od 29. juna vaš vladajući Merkur postaje retrogradan. Zato sve važne razgovore i planove za odmor dogovorite prije tog datuma, inače rizikujete da se izgubite u haosu.

Zdravlje

Možete da pomijerate planine, ali rizikujete da se potpuno iscrpite do kraja mjeseca. Mlad Mjesec je idealan trenutak za potpuni reset. Priredite sebi dan digitalnog detoksa - bez društvenih mreža, vijesti i poslovnih poruka. A kada vaš vladar Merkur 29. juna krene retrogradno, budite posebno pažljivi na signale tijela, kako ne biste propustili važan alarm.

RAK

Novac

Mjesečni horoskop za jun 2026. za vas počinje vrlo toplo i emotivno. S Merkurom i Venerom do 13. juna u vašem znaku, trošićete pametno i uglavnom na ono što vam donosi emocionalni komfor, poput večere s bliskim ljudima, lijepe dekoracije za dom ili seanse kod psihologa. Nakon 21. juna Sunce prelazi u vaš znak i otpočinje vaš lični novi ciklus. To je savršen period za ulaganje u sebe! Pun Mjesec 29. juna u Jarcu može da osvijetli finansijska pitanja u partnerstvu. Možda će biti potrebno da s voljenom osobom porazgovarate o tome ko plaća odmor ili kako raspoređujete zajedničke troškove.

Ljubav

Prva polovina mjeseca je vaše vrijeme da zablistate! S Venerom i Merkurom u vašem znaku do 13. juna zračite šarmom i toplinom, pa će se potencijalni partneri skupljati oko vas kao pčele na med. Vi ste sada ona osoba s kojom ne žele samo da izađu, već da ostanu zauvijek. Ako ste slobodni, izađite iz svoje sigurne "ljušture" i dozvolite svijetu da vas vidi. Onima u vezi, zvijezde poklanjaju mjesec duboke emotivne povezanosti. Razgovarajte o osjećanjima, dijelite tajne, upoznajte roditelje, ako već niste. Od 21. juna i Sunce prelazi u vaš znak i daje vam dodatno samopouzdanje. A pun Mjesec 29. juna u suprotnom znaku Jarca može da iznese na površinu pitanje ravnoteže u vezi. Ne zaboravite da ste vas dvoje kapetani istog broda. Niste jedini za kormilom.

Zdravlje

Najprije Venera i Merkur, a od 21. juna i Sunce borave u vašem znaku, čineći vas izuzetno osjetljivima. Vaše fizičko stanje direktno zavisi od emocija. Svaka svađa ili tužan film mogu da se odraze na stomak ili izazovu glavobolju. Vaša supermoć sada je ishrana. Slušajte svoje tijelo jer ono tačno zna da li mu trenutno treba zelena salata ili tanjir supe.

LAV

Novac

Od 13. juna Venera, a od 30. juna i darežljivi Jupiter ulaze u vaš znak. Jun 2026. vas priprema za trijumfalan izlazak na scenu! Biće vam potrebna sredstva da zablistate, poput nove frizure, luksuzne kozmetike, garderobe u kojoj se svi okreću za vama. Ne iznenađujte se ako poželite da kupite pola zlatarske radnje. Zvijezde vam daju zeleno svjetlo za razuman hedonizam! Troškovi za kreativnost, hobi i ličnu radost vratiće vam se višestruko i to u vidu divljenja okoline i odličnog raspoloženja.

Ljubav

Na početku mjeseca može vam se učiniti da su reflektori na vama malo prigušeni. Ne brinite, Univerzum vam samo sređuje scenu za veliki ulazak. Do 13. juna posvetite se sebi, a od 13. juna, kada Venera uđe u vaš znak, a posebno poslije 30. juna, kada joj se pridruži planeta velikog blagostanja Jupiter - neka se svi spreme! Slobodni Lavovi mogu da očekuju nalet komplimenata, poklona i osoba koji se takmiče za pažnju. U vezama počinje drugi medeni mjesec. Partner će se iznenada prisjetiti kakvo mu je blago zapalo i biće spreman da vas "nosi na rukama". Samo ne zaboravite povremeno da "siđete na zemlju" i provjerite kako je njemu.

Zdravlje

Prva polovina mjeseca može da vam djeluje pomalo uspavano i melanholično. Ne pokušavajte da se razbudite petom šoljom kafe, bolje se naspavajte. Od 13. juna, kad Venera uđe u vaš znak, energija će prštati, poželjećete da blistate i u teretani i na plesnom podijumu. A kad se 30. juna Veneri pridruži i Jupiter, možete da se osjetite gotovo svemoćno.

DJEVICA

Novac

Vaša unutrašnja "štreberska energija" u junu 2026. će praviti budžetske tabele i tražiti promo kodove. I biće u pravu. Mlad Mjesec 15. juna u Blizancima može da donese nove poslovne ponude koje utiču na vaš prihod. Idealno je vrijeme da kupite nešto što jača vaš profesionalni imidž, bilo da je to strogo odijelo ili kvalitetna torba za laptop. Ipak, budite oprezni jer od 29. juna vaš vladar Merkur kreće retrogradno. Provjeravajte račune, pažljivo čitajte ugovore i ne kupujte onlajn ono što ne možete lako da vratite.

Ljubav

Vaš analitički um će u junu raditi punom parom, pokušavajući da izračuna sve scenarije na ljubavnom planu. Zvijezde savjetuju da se malo opustite. Društvena energija Blizanaca u prvoj polovini mjeseca može da vas spoji s nekim zanimljivim u krugu prijatelja ili na poslovnom događaju. Ne odbijajte pozive, čak i ako biste najradije ostali kod kuće s knjigom. Djevicama u vezi predstoji vrijeme intelektualnog zbližavanja. Pričajte o novim idejama, raspravljajte o filmovima, rješavajte ukrštene riječi zajedno. Pravi vatromet emocija obećava pun Mjesec 29. juna u znaku Jarca, koji pada tačno u vaš sektor romantike i zadovoljstva. Može da donese ljubavno priznanje ili odluku o novom, ozbiljnijem koraku u vezi.

Zdravlje

Rizikujete da se toliko udubite u rokove i obaveze, da počnete da ručate ne ustajući od računara. Rezultat? Napet vrat i ramena. Pun Mjesec u zemljanom Jarcu 29. juna podsjetiće vas da odmor nije luksuz već potreba. U svoj planer upišite masažu ili odlazak u spa s istom ozbiljnošću s kojom upisujete poslovne sastanke. Vaše tijelo je vaš glavni kapital.

Kliknite na "Nastavak članka" da pročitate ostatak teksta...