Uhapšeni zbog skrnavljenja spomenika ubijenom inspektoru u Bijeljini

Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske uhapsili su V.R. iz Bijeljine i M.N. iz Ugljevika zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo povreda groba ili umrlog lica.

Izvor: Srna

U saopštenju iz MUP-a Srpske se navodi da se ova lica sumnjiče da su oštetili nadgrobni spomenik policijskog službenika na gradskom groblju u Bijeljini, a događaj je prijavljen je 3. novembra Policijskoj upravi Bijeljina.

Policijski službenici su izvršili pretrese više lokacija i vozila na području Bijeljine koje koriste osumnjičena lica, te su tom prilikom pronađeni i privremeno oduzeti predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa predmetnim krivičnim djelom.

Nakon dokumentovanja predmeta, protiv lica V.R. i M.N. slijedi dostavljanje izvještaja o počinjenom krivičnom djelu Okružnom javnom tužilaštvu u Bijeljini, pod čijim nadzorom se preduzimaju sve mjere i radnje.

Na Novom gradskom groblju u Bijeljini uništen je spomenik inspektoru Nenadu Markoviću, koji je 2023. godine ubijen na dužnosti, a slučaj je prijavila porodica.

Marković je ubijen u noći između 1. i 2. oktobra 2023. ispred ugostiteljskog objekta "Džil" u centru Bijeljine.

Okružni sud u Bijeljini osudio je 7. jula ove godine Nikolu Kokanovića na 20 godina zatvora zbog ubistva inspektora Markovića.