Akademija povodom egzodusa Srba iz Donjeg Vakufa u Kulturnom centru Gradiška

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

U organizaciji Zavičajnog udruženja "Srba Donjovakufljana Gradiška" biće održana akademija kojom će biti obilježeno 30 godina od egzodusa Srba iz Donjeg Vakufa i okolnih opština.

Akademija povodom egzodusa Srba iz Donjeg Vakufa u Kulturnom centru Gradiška Izvor: Promo

Akademija će biti održana 12. septembra sa početkom u 19 časova u Kulturnom centru Gradiška.

Pored akademije, pomenuto udruženje će održati i parastos u mjestu Bravnice kod Jajca, 13. septembra, kao pomen na stradale Srbe u koloni prema Banjoj Luci. Parastos će biti održan na spomen obilježju u Bravnicama sa početkom u 12 časova.

Podsjećamo u izbjegličkoj koloni, dok su se Srbi iz Donjeg Vakufa povlačili smrtno je nastradao 81 civil, među kojima i osmoro djece mlađe od 12 godina.

Za ovaj zločin nikada niko nije odgovarao.

(MONDO)

