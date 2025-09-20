logo
Investitore koji grade bez dozvole u RS čekaju kazne i do 30.000 KM

Investitore koji grade bez dozvole u RS čekaju kazne i do 30.000 KM

Autor Dragana Božić
0

Zakon o uređenju prostora i građenju propisao je novčane kazne od 5.000 do 30.000 KM za pravna lica i od 500 do 5.000 KM za fizička lica za prekršaj za investitore koji grade bez ili u suprotnosti sa građevinskom dozvolom, podsjećaju u Ministarstvu za prostorno uređenje,

1.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

U Ministarstvu navode da se građenju objekta može pristupiti samo na osnovu rješenja kojim se izdaje građevinska dozvola, osim u slučajevima kada u skladu sa zakonskim odredbama nije potrebno pribaviti građevinsku dozvolu, a to su radovi i objekti koji se vrše na osnovu idejnog projekta, lokacijskih uslova i zapisnika o iskolčavanju objekta.

"Građevinska dozvola izdaje se za građenje cijelog objekta, a može se izdati i za dio objekta koji čini tehničku, tehnološku ili funkcionalnu cjelinu. Da bi se pristupilo gradnji neophodno je prethodno pribavljanje potrebnih dozvola, a potom izvođenje radova u skladu sa izdatim dozvolama. Svako postupanje suprotno navedenom je kršenje zakona i predstavlja bespravnu gradnju", rečeno je Srni u resornom ministarstvu.

Za kontrolu u ovoj oblasti zadužena je Republička uprava za inspekcijske poslove, a propisana su i ovlašćenja građevinskog inspektora u slučaju bespravne gradnje.

Nadležni inspektor ovlašćen je da naredi rušenje objekta ili njegovih dijelova, ili uklanjanje izvedenih radova i uspostavljanje prvobitnog stanja na teret investitora, ako utvrdi da su građenje, odnosno radovi izvedeni ili se izvode bez građevinske dozvole, odnosno bez lokacijskih uslova i zapisnika.

U Ministarstvu ukazuju i na to da je Krivičnim Zakonikom Republike Srpske propisano krivično djelo stvaranje opasnosti nepropisnim izvođenjem građevinskih radova.

(Srna)

