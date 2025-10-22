logo
Hidrometeorološki zavod upozorio na olujni vjetar u većem dijelu RS

Hidrometeorološki zavod upozorio na olujni vjetar u većem dijelu RS

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da će sutra u Krajini duvati jak do olujni vjetar, čiji će udari dostizati i preko 80 kilometara na čas.

nevrijeme Izvor: Shutterstock

Sutra ujutru vjetar će počeće da jača, u većini krajeva tokom dana i večeri duvaće jak, a ponegdje na zapadu i olujni vjetar južnih smjerova do ranih jutarnjih časova u petak, 24. oktobra.

Maksimalni udari vjetra u Krajini biće od 40 do 70, a ponegdje i više od 80 kilometara na čas.

U ostalim predjelima vjetar će biti umjeren do jak uz udare od 40 do 60 kilometara na čas, naveli su iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

