Najbolji sjekači Srpske odmjeravaju snage: U Čajniču počelo takmičenje u sječi motorkom (FOTO)

U Čajniču je počelo takmičenje u sječi motornim pilama koje je otvorio v.d. direktora "Šuma Republike Srpske" Blaško Kaurin, istakavši da se ovim nadmetanjem, osim vještine i brzine, pokazuje stručnost, posvećenost i odgovornost u radu.

Izvor: Envato

"Želim vam da pokažete svoje najbolje vještine, da budete brzi, precizni i najvažnije, bezbjedni. Neka pobijedi najbolji, a svi zajedno pokažimo koliko su važni naš rad i šumarstvo za privredu Republike Srpske", rekao je Kaurin.

U nadmetanju učestvuju takmičari iz šest šumskih gazdinstava - "Vučevica" Čajniče, "Panos" Višegrad, "Romanija" Sokolac, "Sjemeć" Rogatica, "Visočnik" Han Pijesak i "Maglić" Foča.

Ovogodišnje takmičenje donijelo je novinu, sve discipline se prvi put izvode na poligonu, odnosno disciplina obaranje stabala umjesto u šumi, izvodi se na poligonu, što omogućava veći stepen kontrole i bezbjednosti.

Izvor: Srna/Aleksandra Grujić

Poseban doprinos kvalitetu takmičenja daju stručne sudije iz preduzeća "Srbijašume", koji posjeduju veliko iskustvo u organizaciji ovakvih događaja.

Svaku ekipu predstavljaju po tri sjekača koji će se tokom dva dana takmičiti u pet disciplina - obaranje stabala, precizno i kombinovano prerezivanje, zamjena vodilice i kresanje grana.

Takmičenje u sječi motornom pilom ima ne samo sportski i revijalni, već i profesionalni i edukativni karakter, jer promoviše stručnost i bezbjednost, razmjenu iskustava među šumarskim stručnjacima, kao i usavršavanje tehnika rada motornom pilom pod nadzorom iskusnih sudija i instruktora.

Osim podsticaja takmičarskom duhu, ovaj događaj afirmiše šumarstvo kao odgovornu i strateški važnu granu privrede u Republici Srpskoj.

Pobjednički tim i najuspješniji pojedinci biće nagrađeni priznanjima i simboličnim nagradama.

Takmičenje organizuju preduzeće "Šume Republike Srpske" i Šumsko gazdinstvo "Vučevica" Čajniče.

