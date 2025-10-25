Renovirani dom i tri psa: Djeca u „Radi Vranješević“ dobijaju potpuno novu svakodnevnicu

Dom za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja „Rada Vranješević“ uskoro će biti potpuno renoviran. Sve prostorije u kojima borave štićenici, ali i ostatak ustanove, biće u novom izdanju na proljeće sljedeće godine.

Izvor: Dom Rada Vranješević

"Radovi traju već desetak mjeseci u okviru projekta energetske efikasnosti, koji osim doma obuhvata i četiri škole", rekla je za „Glas Srpske“ direktorica doma Darijana Kecman

Prema njenim riječima, do sada je završen veliki dio posla, ali dolaskom zime i hladnijih dana postoji mogućnost da tempo radova uspori

"Radovi obuhvataju zamjenu krova, fasadu, postavljanje solarnih panela na krov, rekonstrukciju kotlovnice, postavljanje novog parketa, krečenje svih 5.000 kvadrata stambenog prostora, zamjenu oko 200 vrata, kao i vanjske stolarije. Biće uređene i staze oko doma", navela je Kecmanova i dodala da je projekat Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS odobren 2019. godine, a donator je Njemačka razvojna banka

Direktorica je istakla da je zgrada veoma stara i da ranije nije bilo značajnijih ulaganja. Dom se sastoji od šest vertikala, a radovi na tri vertikale su već završeni

"Urađena je fasada koju nikad nismo imali, krov, zamijenjena vanjska i unutrašnja stolarija, postavljen parket i okrečeni zidovi, a rekonstruisana je i kotlovnica. Važno je napomenuti da neće svi prostori biti obuhvaćeni projektom. Neke radove je i dom sam izvršio, ali u suštini, sav prostor gdje djeca borave biće potpuno nov", kazala je Kecmanova

Utopljavanjem objekta očekuje se značajno smanjenje troškova ogreva i električne energije, jer će solarni paneli omogućiti uštede

"Jedva čekamo završetak radova. Jedini problem je što dolazi zima i možda će usporiti radove. Mi to razumijemo, cilj nam je da djeca dobiju potpuno novu ustanovu", istakla je Kecmanova

Naglasila je da Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite obezbjeđuje sve što je potrebno za štićenike

"Oni su nekoliko puta povećavali iznos sufinansiranja, a djeca imaju apsolutno sve što imaju i djeca u biološkim porodicama, tako da tu nemamo problema kao ranijih godina", kazala je Kecmanova

Dom trenutno ima 77 štićenika, a planira se otvaranje specijalističke socijalne usluge – logopedsko-defektološkog kabineta, jer mnoga djeca često imaju potrebu za tretmanima van ustanove

Tri ljubimca za učenje empatije

Kecmanova je otkrila i da su u domu odlučili da udomljavaju pse, po preporuci psihologa, kako bi djeca razvijala osjećaj za drugog i saosjećanje

"Vodili smo djecu u azil na Manjači, gdje smo planirali udomiti jednog psa, ali su nas djeca ubijedila da udomimo i drugog. Kasnije nam je jedno dijete donijelo i treće štene pronađeno pored puta. Sva tri psa su vakcinisana, redovno idu kod veterinara i svi učestvuju u brizi o njima. Djeca se čak i 'svađaju' ko će brinuti o njima. To je dobro, jer je naš cilj da djeca odrastu sa empatijom", navela je Kecmanova