U Vladi RS sravnili četvorogodišnji ceh za Banjaluku, 10 miliona otišlo samo na "Srpska open"

Od 2020. godine do 1. oktobra ove godine u Grad Banjaluku po različitim osnovama je uloženo više od 801 milion KM, pokazuju podaci Vlade Republike Srpske.

U podatke nisu uračunata sredstva od 335 miliona maraka plasirana kroz kredite IRB-a Republike Srpske, navodi se u izvještaju koji je objavila ATV.

Od toga su javne investicije iz budžetskih sredstava vrijedne ukupno 175.009.054,96 KM. Pročitajte u šta su u Banjaluci uložena sredstva iz budžeta RS u posljednje četiri godine.

2024. godina

Kada govorimo o javnim investicijama, u ovoj godini uloženo je 7.216.109,95 KM. Na projekat Izgradnja saobraćajne infrastrukture u Kampusu u Banjaluci – u prvoj fazi izdvojeno je 200.000 KM (plaćeno 178.663,73 KM).

Dva miliona maraka obezbijeđeno je za projekat Sufinansiranje sanacije, adaptacije i restauracije Kuće Milanović u Banjaluci – druga faza, (plaćeno 1.999.993,54 KM).

Za projekat Rekonstrukcija i sanacija objekta JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Banjaluka izdvojeno je 16.109,95 KM (sve plaćeno).

Pet miliona obezbijeđeno je za projekat Izgradnja Srpsko-ruskog hrama i pratećeg duhovno-kulturnog centra u Banjaluci – nastavak finansiranja u 2024. godini (prenesena odobrena sredstva na račun SPCO Banjalučke).

2023. godina: 10 miliona za "Srpska Open"

Sa pozicije "Javne investicije" u prošloj godini ukupno je izdvojeno 20.583.690 KM. Od toga je 2.000.000 KM za projekat Investiciona ulaganja u Univerzitetskom gradu u Banjaluci-nastavak finansiranja (do sad plaćeno 1.273.540,82 KM),

Za projekat Sanacija Paviljona 3 u okviru projekta Rekonstrukcija objekata u JU SC "Nikola Tesla“ Banja Luka – nastavak finansiranja izdvojeno je 700.000 KM (do sada plaćeno 686.117,82 KM).

Tri miliona namijenjeno je za projekat Finansijska pomoć Teniskom savezu Republike Srpske za organizaciju turnira Srpska Open 2023 – za finansiranje građevinskih radova. Nosilac projekta bilo je Ministarstvo porodice, omladine i sporta.

Dodatno je za finansiranje građevinskih radova obezbijeđeno još 7 miliona sredstva (nosilac Teniski savez RRS – prenesena sredstva).

Za nabavku namještaja za treći paviljon studentskog doma obezbijeđeno je 450.000 KM.

Pet i po miliona obezbijeđeno je za projekat Izgradnja Srpsko-ruskog hrama i pratećeg duhovno-kulturnog centra u Banjaluci. Ova sredstva predstavljaju nastavak finansiranja u 2023. godini (prenesena odobrena sredstva na račun SPCO banjalučke).

Za nabavku opreme za Okružni privredni sud u Banjaluci obezbijeđeno je 100.000 KM (do sad plaćeno 70.681,69 KM), dok je za drugu fazu projekta Uspostavljanje Sajber akademije obezbijeđeno 1.833.690 KM (do sada plaćeno 1.833.689,42 KM).

2022. godina: 10 miliona za Civilnu zaštitu

Iz javnih investicija u 2022. godini obezbijeđeno je ukupno 49.653.760,00 KM, od čega je 1.969.100 KM bilo namijenjeno za Opremanje novog poslovnog prostora Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske (do sada plaćeno 1.968.543,87 KM).

Sedam miliona obezbijeđeno je za izgradnju Srpsko-ruskog hrama i pratećeg duhovno-kulturnog centra u Banjaluci, što predstavlja nastavak finansiranja (nosilac projekta SPCOBL, Saborni hram Hrista Spasitelja, prenesena odobrena sredstva).

Za Sufinansiranje projekta Banjsko-rekreativni centar Srpske Toplice, kao nastavak finansiranja obezbijeđeno je 5 miliona maraka (završeno, opravdana prenesena sredstva), dok je 200.000 KM obezbijeđeno za Obnovu starih manastirskih zidina i rekonstrukciju starog srednjovjekovnog monaškog konaka u Manastiru Gomionica (prenesena sredstva).

Za objekat za smještaj jedinica SAJ-a i žandarmerije, izgradnja parkinga u Centru za obuku Zalužani uplaćeno je 1.200.000 KM.

Za projekat Izgradnja zgrade Ustavnog suda Republike Srpske - nedostajuća sredstva za završetak realizacije obezbijeđeno je 1.303.535 KM (sve plaćeno).

Za treću fazu izgradnje zgrade Ustavnog suda Republike Srpske, odnosno opremanje, obezbijeđeno je 965.000 KM (do sada plaćeno 962.650,06 KM), dok je za opremanje poslovnog prostora Pravobranilaštva Republike Srpske u Banjaluci obezbijeđeno 1.312.000 KM (do sada plaćeno 1.250.650,15 KM).

Pola miliona obezbijeđeno je za projekat Adaptacija i sanacija hangara za čuvanje depozita u Centru za obuku Zalužani (do sada plaćeno 467.980,05 KM)

Za nabavku kombija za Narodno pozorište Republike Srpske isplaćeno je 87.750 KM.

Više od pola miliona, tačnije 526.373 KM, obezbijeđeno je po projektu Rekonstrukcija, adaptacija i sanacija školskih objekata u Republici Srpskoj (čiji je nosilac Ministarstvo prosvjete i kulture i za koji je odobreno ukupno 1.550.000,00 KM), i to za 5 škola: OŠ Branislav Nušić Banjaluka (sanacija stolarije – 147.373,00 KM, plaćeno 147.296,92 KM), OŠ Mladen Stojanović Banjaluka (fasada škole – 29.000,00 KM - plaćeno), OŠ Miroslav Antić Banjaluka, PO Borkovići (sanacija objekta škole – 100.000,00 KM), OŠ Milan Rakić Banjaluka, Karanovac (fasada objekta u PO Novoselija – 150.000,00 KM, plaćeno 149.684,53 KM) i OŠ Miloš Crnjanski Banjaluka (sanacija stolarije i grijanja u PO Motike – 100.000,00 KM, plaćeno 99.718,26 KM).

Za izgradnju hangara za smještaj helikoptera u Zalužanima obezbijeđeno je 1.913.187 KM (do sada plaćeno 1.913.168,03 KM).

Deset miliona obezbijeđeno je za nabavku objekta za uspostavljanje Logističko - mobilizacijsko-intervencijskog centra na području Područnog odjeljenja civilne zaštite Banjaluka (plaćeno 9.980.000 KM, završeno finansiranje), dok je 3.206.205 KM obezbijeđeno za nabavku dodatne opreme i namještaja za početak rada Klinike za kardiohirurgiju JZU UKC Republike Srpske (sve utrošeno).

Više od 2,5 miliona, tačnije 2.633.000 KM, obezbijeđeno je za djelimičnu sanaciju objekta Maternite i Klinike za infektivne bolesti JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske (prenesena sredstva na UKC BL).

Za rekonstrukciju glavnog terena na Gradskom stadionu u Banjaluci isplaćeno je 550.000 KM.

80.000 KM obezbijeđeno je za nabavku 45 laptop računara za potrebe Еlektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banjaluci (sve plaćeno).

Za sanaciju instalacija u banjalučkoj Gimnaziji 2022. godine obezbijeđeno 196.478 KM (sve plaćeno).

Dva i po miliona obezbijeđeno je za sufinansiranje sanacije, adaptacije i restauracije kuće Milanović u Banjaluci (do sada plaćeno 2.499.666,80 KM).

350.000 KM obezbijeđeno je za nabavku dva službena vozila za potrebe Republičkog protokola (sve plaćeno), dok je 280.000 KM obezbijeđeno za rekonstrukciju i sanaciju objekta JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Banjaluka (sve plaćeno).

Tri miliona obezbijeđeno je za investiciona ulaganja u Univerzitetskom gradu u Banjaluci (do sada plaćeno 2.360.219,64 KM), dok je 350.000 KM isplaćeno za rekonstrukciju atletske staze na Gradskom stadionu u Banjaluci (nosilac projekta Atletski klub invalida Vrbas Banjaluka), prenesena sredstva.

Za dodatne radove na sanaciji i adaptaciji trećeg paviljona studentskog doma u Banjaluci 2022. godine obezbijeđeno je 528.044 KM (nosilac projekta JU SC Nikola Tesla Banjaluka - do sada plaćeno 490.208,09 KM).

2.577.088 KM obezbijeđeno je za projekat Sufinansiranje izgradnje i opremanja novog objekta Policijske akademije u Banjaluci-potrebna sredstva za završetak investicije (sve plaćeno).

Ulagalo se i u sanaciju ulica i puteva. Tako je 800.000 KM obezbijeđeno za projekat Sufinansiranje izgradnje trotoara u ulicama Put srpskih branilaca i 16.krajiške NOU brigade u BL (do sada plaćeno 459.948,69 KM).

Za prvu fazu osnivanja Sajber akademije 2022. godine obezbijeđeno je 626.000 KM (nosilac Inovacioni centar Banjaluka), plaćeno 621.854,20 KM.

Bitno je napomenuti da je iz budžetskih sredstava za javne investicije za 2022. godinu odobreno i 3.107.755,00 KM za projekat "Hitna sanacija i rekonstrukcija zaštitnih vodnih objekata na teritoriji gradova Banjaluke, Prijedora, Gradiške, Laktaša i opštine Srbac" (nosilac projekta JU Vode srpske Bijeljina).

Takođe, iz budžetskih sredstava za javne investicije za 2022. godinu finansira se i projekat "Okvirni sporazum unapređenja putne infrastrukture u oblasti redovnog održavanja broj 1, 2 i 3 prema nalozima vanrednog održavanja i odlukama JP Putevi Republike Srpske“ (nosilac projekta JP Putevi Republike Srpske d.o.o. Banjaluka) u iznosu od 4.000.000,00 KM gdje spada i Grad Banjaluka.

2021. godina

Godinu ranije, odnosno 2021, uloženo je ukupno 33.267.533,11 KM, od čega je 7.300.000 KM za Nastavak izgradnje Srpsko-ruskog hrama i pratećeg duhovno-kulturnog centra u Banjaluci Nosilac projekta SPCOBL, Saborni hram Hrista Spasitelja). Sredstva prenesena na račun SPCOBL).

Tri miliona maraka obezbijeđeno je za nastavak finansiranja izgradnje zgrade Ustavnog suda Republike Srpske (sve plaćeno), a 940.129,41 KM za opremanje nove zgrade Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske (takođe, sve plaćeno).

Sa 5 miliona maraka sufinansiran je Banjsko-rekreativni centar Srpske Toplice. Izvršen prenos ukupnog iznosa odobrenih sredstava.

Za nabavku prostora za potrebe Narodne i univerzitetske biblioteke iz budžeta je obezbijeđeno 5.670.403,70 KM, 4.700.000 KM za sufinansiranje izgradnje i opremanja novog objekta Policijske akademije u Banjaluci (do sada plaćeno 4.684.047,21 KM)..

U sanaciju aerodromskih površina na Aerodromu Banjaluka isplaćeno je 907.000 KM.

Investiciona ulaganja u Univerzitetskom gradu Univerziteta u Banjaluci iznosila su pet miliona, dok je u izgradnju sportske dvorane na Laušu uloženo 750 hiljada.

Značajna sredstva izdvojena su i za izgradnju puta Prijedor - Banjaluka. Iz budžeta je odobreno sedam miliona za ovaj projekat čiji nosilac je JP "Putevi Republike Srpske".

Banjaluka bez obezbijeđenih sredstava kandidovala projekte vrijedne 106 miliona

Grad Banjaluka kandidovao je projekte bez obezbijeđenih sredstava vrijedne 106.366.876 KM.

Jedan od tih projekata je i most u Docu, čiju je gradnju gradonačelnik Draško Stanivuković nakon preuzimanja mandata bio blokirao. Ovaj dio projekta sada se odnosi na uklapanje u Bulevar cara Dušana do spoja Mačvanske ulice sa Bulevarom vojvode Stepe Stepanovića i vrijedan je 29.328.801.

U toku je i druga faza izgradnje osnovne škole sa sportskom dvoranom u naselju Ada, a predviđena vrijednost je 2.500.000.

"Iako se Stanivuković neprestano hvali kako je najzaslužniji za izgradnju centralnog gradskog spomen obilježja poginulim borcima Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske u Banjaluci projekat je još u toku, a vrijednost je 6.000.000. Milioni su potrebni i za nastavak izgradnje dijela Ulice Petra Velikog u naselju Česma, tačnije 4.100.000", kažu u Vladi RS.

Projekat Poboljšanje energetske efikasnosti sistema daljinskog grijanja u Banjaluci- izgradnja i rekonstrukcija vrelovodne mreže i modernizacija toplotnih podstanica vrijedan je 9.750.000, dok je projekat Rekonstrukcija i revitalizacija tvrđave Kastel u Banjaluci 50.688.075.

Kandidovan je i projekat Rekonstrukcija pješačke zone od Kuće Milanović do Narodnog pozorišta Republike Srpske sa dijelom do Ulice Sime Šolaje u Banjaluci, a vrijednost je 4.000.000.

Projekti u toku: Kružne raskrsnice u Banjaluci

U toku je izgradnja mosta u Česmi (Banja Luka) u vrijednosti 3.171.172,00 KM sa PDV-om. Izgradnja mosta je ugovorena 2022. godine, do sada su realizovani radovi u vrijednosti 3.818.623,99 KM.

Takođe, u toku je i rekonstrukcija raskrsnice magistralnog puta prvog reda MI - 101i ulice Krajiških brigada u Banjaluci u kružnu raskrsnicu. Vrijednost projekta 2.452.694,40 KM.

U toku je i rekonstrukcija raskrsnice magistralnog puta prvog reda M I - 108 (stara oznaka M - 4) i ulice Aleje Svetog Save u Banjoj Luci u kružnu raskrsnicu. Vrijednost projekta 2.487.158,66 KM.

Navodi se da Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske planira da narednom periodu uloži skoro 380 miliona maraka samo u Banjaluku.

Najskuplji planirani projekat je "Medicinski kompleks Banja Luka". To podrazumijeva medicinski kampus drugu i treću fazu izgradnje Tehničko-ekonomskog bloka UKC Republike Srpske i izrada predprojektne dokumentacije za objekte Maternitea i Klinike za infektivne bolesti UKC-a Srpske.

Projekat je planiran za period 2024-2027. godina, a procijenjena vrijednost za ovaj dio je 244.931.593,00 KM.

Za dodatno finansiranje projekta "Medicinski kompleks Banjaluka", odnosno rekonstrukciju, reorganizaciju i opremanje objekata Maternitea i Klinike za infektivne bolesti UKC-a Srpske, planiranog za period 2025-2029. godina, planirana su sredstva u iznosu 133.070.650,00 KM.

"Planiran je i projekat prelaska JZU Dom zdravlja Banjaluka na trezorski sistem poslovanja, ali to usporava Draško Stanivuković. Naime planirano je se za izmirenje obaveza Doma zdravlja iz budžeta Ministarstva izdvoji pet miliona, ali gradonačelnik još uvijek nije potpisao Sporazum o uvođenju Doma zdravlja u lokalni trezor Grada. Kada on to uradi, Skupština grada Banjaluka nakon toga treba da donese Odluku o uvođenju Doma zdravlja u trezorski sistem Grada Banja Luka. Izmirenjem navedenih obaveza do 30.06.2024. godine, otpisao bi se dug prema Poreskoj upravi Republike Srpske po osnovu pripadajućih kamata u iznosu od oko 1.400.000 KM", zaključuje se u izvještaju.

