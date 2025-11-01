logo
© 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Najljepši mirisi za stan u jesen i zimu: Djeluju skupo, a donose toplinu, eleganciju i spokoj

Autor Dragana Božić Izvor Lepa i srećna
0

Kako odabrati mirisne štapiće ili svijeće za stan? Imamo ideju!

Najljepši mirisi za stan u jesen i zimu Izvor: Shutterstock

Kako se dani skraćuju, a temperature padaju, mirisi u domu postaju važan saveznik u stvaranju prijatne atmosfere.

Stručnjaci za parfeme kažu da luksuzni hoteli pažljivo biraju jesenje note koje podstiču osjećaj udobnosti, sofisticiranosti i emocionalne povezanosti — i da iste efekte možemo postići i kod kuće. Umjesto citrusnih ljetnjih tonova, preporučuju se mirisi koji griju prostor i um.

1. Amber

Topao, blago začinski i suptilno sladak, amber je naziv za mirisni akord koji kombinuje sastojke poput labdanuma, benzoin smole, vanile i mošusa, da bi se stvorio topao, zlatast, blago sladak miris. U kombinaciji sa sandalovinom i kožom, stvara atmosferu luksuza, kao da ste u elegantnom hotelskom apartmanu. 

2. Jasmin

Nježni cvjetni tonovi poput jasmina podsjećaju na svježu posteljinu i unose ravnotežu u prostor. Idealni su za kombinovanje sa drvenim ili mošusnim notama, jer stvaraju mirnu, intimnu atmosferu bez prenaglašenog parfemskog efekta. Ovaj miris donosi osjećaj udobnosti i svakodnevne elegancije.

Izvor: Shutterstock

3. Vanila

Vanila više nije samo slatka i nostalgična — u savremenim mirisnim kompozicijama dobija dubinu i intrigantnost. Kombinovana sa neobičnim notama, vanila podiže prostor bez prenaglašenosti, ostavljajući nježan, ali izražajan trag koji grije i umiruje.

4. Morska so

Miris morske soli  daje osjećaj prostranosti i svježine kakva prija čak i tokom hladnijih dana. Ova kombinacija se često koristi u enterijerima inspirisanim obalom, jer stvara osjećaj jasnoće i otvorenosti, savršen za prozračne spavaće sobe.

5. Drvo

Drvenaste note podsjećaju na prirodu, daju osjećaj stabilnosti. Bilo da je riječ o kedru, mahagoniju ili vetiveru, miris drveta smiruje prostor i povezuje ga sa spoljnim svijetom. U jesenjim i zimskim mesecima, drvo postaje osnova za mirisne kompozicije koje griju. 

(Lepa i srećna)

Tagovi

mirisi dom jesen

