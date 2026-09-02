Kraj za klasične roletne i zavjese? Pametni prozori sami regulišu svjetlost, a evo kako funkcionišu

Roletne su godinama bile najjednostavnije rešenje kada sunce nemilosrdno zagreje kuću, ali sada im se pojavila ozbiljna konkurencija - samozatamnjujući prozori!

Izvor: Youtube/Printscreen/, Smart Glass Technologies

Zamislite dnevnu sobu sa velikim prozorima kroz koje tokom cijelog dana ulazi prirodna svjetlost, a kada sunce postane prejako, staklo se samo zatamni. Ne morate da spuštate roletne, navlačite zavjese niti da se odričete pogleda na dvorište ili okolinu. Dovoljno je da pritisnete dugme na telefonu ili izdate glasovnu komandu.

Ovakav scenario više nije samo zamisao iz futurističkih filmova. Sve veću pažnju privlače takozvani pametni prozori, odnosno samozatamnjujuće ili elektrohromno staklo, koje omogućava kontrolu količine svjetlosti bez klasičnih roletni.

Velike staklene površine danas su jedan od najpoželjnijih elemenata modernih kuća. Međutim, imaju i ozbiljnu manu – tokom vrelih ljetnjih dana prostorije mogu brzo da se zagriju, posebno kada su prozori okrenuti ka jugu ili zapadu. Spuštanje roletni jeste jednostavno rješenje, ali tada gubimo pogled i prirodnu svjetlost. Tu na scenu stupa pametno staklo.

Kako funkcioniše samozatamnjujuće staklo?

Na prvi pogled djeluje kao tehnologija iz budućnosti, ali princip rada je zasnovan na precizno razvijenoj tehnologiji materijala. Elektrohromno staklo sastoji se od više slojeva, među kojima su provodni slojevi, elektrolit, sloj za skladištenje jona i elektrohromni materijal, najčešće na bazi metalnih oksida.

Kada se kroz sistem propusti mala količina električne energije, joni počinju da se pomjeraju unutar materijala. Na taj način mijenja se njegova sposobnost da propušta svjetlost, pa staklo postepeno postaje tamnije.

Za razliku od nekih pametnih folija koje u djeliću sekunde prelaze iz providnog u mliječno bijelo stanje, elektrohromno staklo se zatamnjuje postepeno. Proces može trajati od nekoliko sekundi do nekoliko minuta, u zavisnosti od vrste i veličine staklene površine.

Najvažnije je što pogled uglavnom ostaje očuvan. Staklo postaje tamnije i smanjuje količinu svjetlosti i odsjaja koji ulaze u prostoriju, ali ne pretvara prozor u potpuno neprovidnu površinu.

U galeriji ispod pogledajte kako izgleda samozatamnjujuće staklo!

Može li da zamijeni roletne?

U određenim situacijama može značajno da smanji potrebu za njima, ali nije potpuna zamjena za klasične roletne.

Jedna od najvećih prednosti pametnog stakla jeste kontrola sunčeve svjetlosti bez stvaranja osjećaja da ste prostoriju „zatvorili“. To može biti posebno praktično u dnevnim sobama sa velikim staklenim površinama, gdje se tokom dana stvaraju odsjaji na televizoru, računaru ili drugim ekranima.

Osim toga, nema platnenih zavjesa koje skupljaju prašinu, niti roletni koje zauzimaju prostor oko prozora. Sve može da se kontroliše prekidačem, daljinskim upravljačem, aplikacijom ili u okviru sistema pametne kuće.

Međutim, postoji važna stvar koju treba imati na umu. Elektrohromno staklo ne mora da obezbijedi potpuno zamračenje prostorije tokom noći, niti ima istu funkciju kao sigurnosne ili spoljne roletne. Zbog toga se u pojedinim objektima i dalje kombinuje sa drugim vrstama zaštite od sunca.

Pametno staklo ima i svoje mane

Iako zvuči kao idealno rješenje, elektrohromno staklo nije bez nedostataka. Najveći problem za većinu kupaca je cijena. Za razliku od klasičnih prozora, ovdje nije riječ samo o staklu. Sistem zahtijeva dodatne elektronske komponente, kontrolere, napajanje i stručnu montažu. Zbog toga cijena može biti višestruko veća od standardnih rješenja za zaštitu od sunca.

Kod velikih staklenih površina ukupna investicija može postati veoma ozbiljna, pa ovo rješenje trenutno uglavnom pripada premium kategoriji opremanja doma.

Još jedna stvar koju treba uzeti u obzir jeste da pametno staklo nije čarobni štit od toplote. Može značajno da smanji prodor sunčeve svjetlosti i odsjaj, ali pri projektovanju kuće i dalje treba voditi računa o kvalitetu stakla, termoizolaciji, orijentaciji objekta i ventilaciji.

U galeriji ispod pogledajte kako izgledaju baj prozori!

Da li se isplati?

Ako vam je prioritet moderan izgled, veliki prozori, komfor i mogućnost da kontrolišete svjetlost bez zaklanjanja pogleda, samozatamnjujuće staklo može biti veoma zanimljivo rješenje.

Za standardnu kuću, međutim, njegova visoka cijena može biti teško opravdana. Kvalitetna spoljašnja zaštita od sunca često predstavlja jednostavniju i finansijski pristupačniju opciju.

Pametno staklo zato trenutno više treba posmatrati kao luksuzno tehnološko rješenje nego kao obaveznu zamjenu za roletne. Ipak, kako tehnologija napreduje i postaje dostupnija, nije teško zamisliti vrijeme kada će prozori koji se sami zatamnjuju postati mnogo češći u modernim domovima.

Zanimljivost koja će vas iznenaditi

Elektrohromna tehnologija nije nastala samo zbog modernog dizajna enterijera. Sličan princip koristi se i u avio-industriji, gdje promjena propustljivosti stakla može da pomogne u smanjenju odsjaja i kontroli svjetlosti.

Zato ideja o prozoru koji se sam zatamnjuje nije samo trend iz svijeta pametnih kuća. Tehnologija iza njega razvijana je za veoma zahtjevne uslove, a sada polako pronalazi svoje mjesto i u svakodnevnom životu.