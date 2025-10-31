Miris jeseni iz rerne: Domaća pita bundevara kao iz bakinog doma

Jesen nas uvijek podsjeti na mirise djetinjstva: na tople kuhinje, šuštanje lišća i bundevu koja se peče u rerni dok vani rominja kiša. U sezoni kad priroda oblači zlatne tonove, bundeva postaje kraljica trpeze: skromna, ali bogata okusom, hranjiva i neodoljivo mirisna.

Bilo da je u juhi, pečena na limu ili zamotana u tanke kore, bundeva je simbol jednostavnosti i topline doma. Zato danas donosimo recept za klasičnu pitu bundevaru – starinski kolač koji se priprema od najpristupačnijih sastojaka, a donosi okus pravog jesenskog zadovoljstva.

Miris cimeta, vanilije i pečene bundeve širit će se kućom i prizvati onaj osjećaj mira koji samo jesen zna donijeti.

Sastojci:

Za nadjev:

800 g naribane bundeve (najbolja je muskatna ili hokaido)

3–4 kašike šećera (po ukusu, ovisno o slatkoći bundeve)

1 kašičica cimeta

1 vanilin šećer (opcionalno)

Malo griza (1–2 kašike, da upije tečnost)

Šaka mljevenih oraha ili grožđica (po želji)

Za koru:

500 g kora za pitu (možeš i domaće, ali kupovne su odlične)

100 ml ulja

100 ml mineralne vode ili obične vode

Za premaz:

Malo ulja i vode (ili otopljenog maslaca) za prskanje kora

Priprema:

Oguli bundevu, očisti od sjemenki i naribaj. Na tavi ili u loncu kratko prodinstaj s malo ulja i šećerom — oko 10 minuta, da omekša i pusti sok. Dodaj cimet, vanilin šećer i, ako želiš, orahe ili grožđice. Ohladi smjesu prije slaganja.

Slaganje pite:

U pleh stavi papir za pečenje. Pomiješaj ulje i mineralnu vodu. Svaku koru lagano premaži tom mješavinom, pa rasporedi nekoliko kašika nadjeva od bundeve. Zarolaj kao štrudlu i složi u pleh (možeš u krug ili redove, kako voliš). Ponavljaj dok ne potrošiš sve kore i nadjev.

Peci u zagrijanoj pećnici na 180–200 °C oko 30–40 minuta, dok ne porumeni. Kad se ohladi, pospi šećerom u prahu.

Po želji možeš preliti s malo meda ili vanilin preliva za dodatni miris.