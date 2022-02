Parafirana saradnja dva nacionalna teatra: Zajedničke predstave, razmjena glumaca i iskustava

Narodno pozorište Republike Srpske (NPRS) i Narodno pozorište iz Beograda potpisali su protokol o saradnji ova dva pozorišta.

Izvor: NPRS/Dejan Rakita

Riječ je o unapređivanju saradnje radi razvoja profesionalnih i umjetničkih djelatnosti obje institucije, a što podrazumijeva razmjenu predstava sa postojećih repertoara, zajedničku produkciju pozorišnih predstava, zajedničke nastupe na festivalima, razmjenu teatrološke građe i druge oblike saradnje.

"Ja moram da vam kažem da sam veoma radostan što predstavljam Narodno pozorište iz Beograda, što imam priliku da ponovo budem u Banjaluci, u ovom pozorištu u kome sam imao prilike da igram. Vrlo dobro poznajem ansambl ovog pozorišta i pratim njegov rad. Imate veoma dobru strukturu ansambla i zato mislim da će naša saradnja ove godine, za početak sa ova dva gostovanja, biti još kvalitetnija, i nadam se da ćemo tu saradnju produbiti i kroz zajedničke aktivnosti koje podrazumevaju, naravno, rad na nekom zajedničkom projektu", rekao je Svetislav Goncić, v.d. upravnika Narodnog pozorišta u Beogradu.

Molina Udovički Fotez, direktor Drame beogradskog Narodnog pozorišta, naglasila je da vjeruje da će publika NP RS uživati u predstavi „Sumnjivo lice“i da će opravdati ukazano povjerenje.

"Osim dramske predstave, koja je bliža našoj publici, tu je i baletska predstava koja banjalučkoj publici nije tako često dostupna"

"Mi dolazimo sa ansamblom vrlo poznatih glumaca koji su napravili fantastične uloge u ovoj predstavi sa uvijek voljenim Nušićem. Voljela bih da neka vaša predstava bude uskoro na sceni našeg pozorišta jer mislim da je ta razmjena putem umjetnosti ono što nas najviše povezuje i gdje će i publika da ima pravi doživljaj i da možemo da idemo dalje u saradnji, da je produbimo. Nismo daleko i čini mi se da imamo iste poglede na umjetnost, a to je ono što najviše i najljepše povezuje. Radujem se večerašnjem izvođenju, tu su: Nela Mihailović, Nebojša Dugalić, Radmila Živković, Saša Torlaković, naš gost iz Sombora, Dušan Matejić, Aleksandar Srećković Kubura, specijalni gost Danica Maksimović, Vanja Ejdus, tako da mislim da će ovo biti lijep doživljaj i da će se pamtiti".

Dijana Grbić, v. d. upravnika NPRS, zahvalila je svom kolegi iz Narodnog pozorišta u Beogradu na brzom reagovanju na poziv za saradnju. Kaže da saradnja postoji već dugo, ali su željeli da je ozvaniče kroz pisani dokument i preciziraju pravce.

"Osim razmjene programa, glumaca, rada na koprodukcijama u narednom periodu o kojima ćete imati priliku da čujete kada za to dođe vrijeme, značajna nam je razmjena iskustava ljudi koji rade u tehničkom dijelu, koji mi vrlo često zaboravljamo, a koji takođe čine tkivo pozorišta. Pronašli smo mnogo dodirnih tačaka i u razgovorima i nadam se da će se to zaista i ostvariti, budući da od decembra, kada je to bilo najavljeno, već u februaru realizujemo prvi korak. Hvala im na dvije predstave s kojima dolaze. Osim dramske predstave, koja je bliža našoj publici, tu je i baletska predstava koja banjalučkoj publici nije tako često dostupna, a radi se o izuzetno kvalitetnoj predstavi, tako da mislim da će ove dvije predstave biti mali praznik kulture, o čemu govori i činjenica da smo tako brzo rasprodali ulaznice”, izjavila je Grbić.

U Narodnom pozirištu RS u srijedu, 9. februara u 20 časova na Velikoj sceni NPRS biće izvedena predstava "Ožalošćena porodica".

Narednog dana, u četvrtak, 10. februara na repertoaru je balet Narodnog pozorišta u Beogradu, koji će odigrati baletsku predstavu "Sedam smrtnih grehova" u koreografiji Igora Pastora.