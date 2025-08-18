logo
Riječ koja može da znači sve i - ništa: "Skibidi" u Kembridžovom riječniku

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Riječ "skibidi" zvanično je uvrštena u Kembridžov rječnik engleskog jezika, saopšteno je iz leksičkog odjeljenja ovog izdanja.

Skibidi i delulu u kembridžovom rječniku Izvor: YouTube/Screenshot

"Internet kultura mijenja engleski jezik, a efekat je fascinantan za posmatranje i praćenje u rječniku", rekao je Kolin Makintoš, menadžer leksičkog programa u Kembridžovom rječniku, najvećem onlajn rječniku u svijetu.

"Skibidi" je besmislica koju je skovao tvorac animirane YouTube serije i može da znači "kul" ili "loš" ili se koristiti kao šala bez pravog značenja.

Među 6.000 ostalih planiranih dodataka Kembridžovom rječniku za ovu godinu je "tredvajf", skraćenica od "tradicionalna supruga", koja se odnosi na udatu majku koja kuva, čisti i objavljuje na društvenim mrežama.

U engleski jezik uvrštena je i riječ "delulu", skraćenica koja ima značenje "vjerovanja u stvari koje nisu stvarne ili istinite, obično zato što vi tako izaberete".

Kristijan Ilberi, viši predavač sociolingvistike na Univerzitetu u Edinburgu, rekao je da su mnoge nove riječi vezane za društvene mreže poput "Tiktoka", jer je to način na koji većina mladih ljudi danas komunicira.

(Srna)

