Gradska vijećnica - srce Kostajnice i čuvar vremena (FOTO)

U samom srcu slikovite Kostajnice, gradića smještenog na sjeverozapadu Republike Srpske, na obali smaragdne Une, uzdiže se Gradska vijećnica, živopisni spomenik istorije i jedan od najprepoznatljivijih simbola ove lokalne zajednice.

Izvor: Srna/Tamara Stojanović

Sa postojanjem dužim od vijeka, Gradska vijećnica je svjedok burnih vremena i dragulj koji sve više privlači poglede turista, putnika i zaljubljenika u kulturnu baštinu.

Smještena na desnoj obali rijeke Une kao pogranična lokalna zajednica, Kostajnica je vijekovima bila raskrsnica civilizacija, kultura i vlasti. Njene ulice i zgrade, građene u mirnijim epohama i rušene u bunama i ratovima, pričaju o promjenama, opstanku i ljepoti koja prkosi vremenu.

Kostajnica pada pod vlast Austrougarske 1878. godine i tada se dešava modernizacija gradskog centra, te niču objekti koji i danas krase grad na obali Une.

Najznačajniji objekat iz ovog perioda je Gradska vijećnica, čija gradnja počinje 1885. godine.

Izvor: Srna/Tamara Stojanović

Zgrada je 1887. godine upisana u zemljišnoknjižni uložak, a njen prvi vlasnik je bila tadašnja opština grada Kostajnica.

Građena pseudomavarskim arhitektonskim stilom koji je objedinjavao orijentalnu baštinu i novu, modernu evropsku upravu, Vijećnica je arhitektonska atrakcija koja ne ostavlja ravnodušnim nijednog posjetioca.

Zgradu krase potkovičasti lukovi, dvobojna trakasta fasada sa naizmjeničnim crvenim i žutim horizontalnim trakama, te dekoracija sa biljnim i geometrijskim elementima.

Ugaona pozicija objekta naglašena je zasijecanjem ugla i balkonom sa bogato ukrašenom ogradom podijeljenom na dva polja, u kojima je centralni motiv šestokraka zvijezda u kružnom polju.

Autentični dio enterijera, koji je očuvan do danas, jeste polihromno oslikani plafon Vijećnice podijeljen na geometrijska polja ukrašena floralnim motivima.

Izvor: Srna/Tamara Stojanović

Vremenom je zgrada mijenjala svoju namjenu i preživjela je ratna razaranja i zemljotrese, ali nikada nije izgubila ljepotu i karakter.

Kada je 1963. godine Kostajnica izgubila status opštine u prostorije objekta je, između ostalog, smještena kancelarija mjesne zajednice i kafeterija u kojoj su se okupljali penzioneri gdje su mogli popričati uz kafu po nešto nižoj cijeni.

Prema izjavama radnika Opštinske uprave, zgrada je oštećena u granatiranju u proteklom ratu, kada je najviše stradalo krovište. Oštećenja su popravljena, a Kostajnici je 1995. godine vraćen status opštine i ovaj objekat ponovo postaje sjedište opštine.

Najnovija oštećenja objekat je pretrpio u zemljotresu 29. decembra 2020. godine, pa su opštinske institucije i pečati ponovo napustili ovaj objekat.

Danas kostajnička Vijećnica ulazi u novo poglavlje. U toku je njena obnova, sa ciljem da postane kulturni i informativni centar.

Izvor: Srna/Tamara Stojanović

Krajem prošle godine počela je sanacija objekta kako bi mu se udahnuo novi život i namjena. U obnovljeni prostor trebalo bi da budu smješteni Radio Kostajnica, Turistička organizacija, Kulturno-umjetničko društvo "Potkozarje", Boračka organizacija i druge ustanove i organizacije, čime će ovaj objekat ponovo oživjeti - sada sa naglašenom turističkom i kulturnom funkcijom.

Tako će kostajnička Vijećnica i u godinama koje dolaze ostati simbol ove opštine i svojom ljepotom mamiti poglede putnika namjernika.

Za sve koji žele upoznati dušu jednog grada i osjetiti miris istorije, Gradska vijećnica u Kostajnici predstavlja nezaobilaznu destinaciju, jer ona ne kazuje samo o prošlosti, već poziva i da postanete dio njene budućnosti.

(Srna)