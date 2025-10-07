U Banjaluci počeo Osmi međunarodni muzički festival "Jesenja sonata" nastupom gudačkog kvarteta "Acijes"

Osmo izdanje međunarodnog muzičkog festivala „Jesenja sonata“ otvoreno je sinoć u Banjaluci nastupom austrijskog gudačkog kvarteta „Acijes“, jednog od najistaknutijih i najaktivnijih ansambala na savremenoj internacionalnoj sceni.

Izvor: Borislav Brezo/Borislav Brezo

Direktor Kulturnog centra Banski dvor, Mladen Matović, istakao je da je kvartet publiku očarao maestralnim izvođenjem.

„Iz godine u godinu naš festival je rastao i stasavao, da bi danas postao značajna manifestacija ne samo na regionalnom nivou, već i u međunarodnim okvirima. To potvrđuju pozitivne kritike i stručne i šire javnosti“, rekao je Matović.

On je dodao da su muzičari i ansambli koji su učestvovali prethodnih sedam godina postali najbolja preporuka za buduća izdanja festivala.

Član gudačkog kvarteta Benjamin Cirfogel istakao je zadovoljstvo gostovanjem u Banjaluci, gradu u kojem je već nastupao sa orkestrom „Kamerata“ iz Novog Sada.

Izvor: Borislav Brezo/Borislav Brezo

„Već tada mi se koncertna sala u Banskom dvoru izuzetno dopala – izgleda kao dragulj skriven u centru grada. Energija publike i ovog puta bila je izvanredna, i zajedno smo doživjeli jedno sretno putovanje“, rekao je Cirfogel.

Drugi festivalski dan donosi nastup internacionalno priznatog belgijskog ansambla „Ataneres“, uz soliste Pita Svertsa (klavir) i Kurta Bertelsa (saksofon), koji će se predstaviti banjalučkoj publici večeras.