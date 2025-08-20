Znate li šta je DARVO? Upoznajte se s manipulativnom taktikom zbog koje sve više ljudi raskida veze

Iako se o ovom obrascu ponašanja, koji se sve češće prepoznaje u odnosima, manje priča, posljedice mogu da budu bolne.

Ponekad je teško razaznati kada nas neko iskorišćava ili manipuliše, jer neki ljudi imaju nevjerovatnu sposobnost da svoju krivicu pretvore u našu. Dok se o gaslighting-u sve češće govori, postoji jedan podmukli oblik manipulacije koji često prolazi ispod radara. Zove se DARVO. O čemu je riječ?

DARVO krije engleske reči Deny, Attack, Reverse Victim and Offender, što znači poricanje, napad i zamjena uloga žrtve i počinioca. Jednostavnije rečeno, to je taktika u kojoj neko, kada se suoči sa sopstvenim pogrešnim postupcima, negira krivicu, napada drugu osobu i na kraju pokušava da se predstavi kao prava žrtva.

Kako to izgleda u praksi?

Možda ste nekada čuli rečenice poput:

"Zašto me stalno praviš negativcem?".

"Ti uvijek preteruješ".

"Ustvari, ti mene povređuješ".

Upravo u tim rečenicama krije se DARVO. Manipulator prebacuje odgovornost, zbunjuje drugu osobu i stvara sumnju u to ko je zaista povrijeđen.

Tri koraka manipulacije

Poricanje - "Nisam uradio ništa loše, ti si preosjetljiva".

- "Nisam uradio ništa loše, ti si preosjetljiva". Napad - "Ti si labilna, ti izmišljaš, tebi niko ne vjeruje".

- "Ti si labilna, ti izmišljaš, tebi niko ne vjeruje". Zamjena uloga - "Ja sam ovdje žrtva, ti si taj koji mene povređuje".

Kombinacija ova tri poteza često dovodi do toga da prava žrtva počinje da sumnja u sopstvena osjećanja i iskustva.

Zašto je ovo opasno?

DARVO ne ostavlja samo emotivne posljedice u trenutku rasprave, već narušava povjerenje, samopouzdanje i mentalno zdravlje. Ljudi koji su izloženi ovakvom ponašanju, često osjećaju krivicu, stid i gubitak vjere da će im drugi povjerovati.

Kako da se zaštitite?

Prepoznajte obrazac - prvi korak je da znate da ovakvo ponašanje postoji.

- prvi korak je da znate da ovakvo ponašanje postoji. Ne preuzimajte tuđu krivicu - odgovornost nikada nije na osobi koja je povređena.

- odgovornost nikada nije na osobi koja je povređena. Potražite podršku - razgovor sa bliskim ljudima ili stručnjakom može da pomogne da se ponovo izgradi osjećaj sigurnosti i povjerenja.

