logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Znate li šta je DARVO? Upoznajte se s manipulativnom taktikom zbog koje sve više ljudi raskida veze

Znate li šta je DARVO? Upoznajte se s manipulativnom taktikom zbog koje sve više ljudi raskida veze

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Iako se o ovom obrascu ponašanja, koji se sve češće prepoznaje u odnosima, manje priča, posljedice mogu da budu bolne.

Šta je DARVO Izvor: Julija Erofeeva/Shutterstock

Ponekad je teško razaznati kada nas neko iskorišćava ili manipuliše, jer neki ljudi imaju nevjerovatnu sposobnost da svoju krivicu pretvore u našu. Dok se o gaslighting-u sve češće govori, postoji jedan podmukli oblik manipulacije koji često prolazi ispod radara. Zove se DARVO. O čemu je riječ?

DARVO krije engleske reči Deny, Attack, Reverse Victim and Offender, što znači poricanje, napad i zamjena uloga žrtve i počinioca. Jednostavnije rečeno, to je taktika u kojoj neko, kada se suoči sa sopstvenim pogrešnim postupcima, negira krivicu, napada drugu osobu i na kraju pokušava da se predstavi kao prava žrtva.

Kako to izgleda u praksi?

Možda ste nekada čuli rečenice poput:

  • "Zašto me stalno praviš negativcem?".
  • "Ti uvijek preteruješ".
  • "Ustvari, ti mene povređuješ".

Upravo u tim rečenicama krije se DARVO. Manipulator prebacuje odgovornost, zbunjuje drugu osobu i stvara sumnju u to ko je zaista povrijeđen.

Tri koraka manipulacije

  • Poricanje - "Nisam uradio ništa loše, ti si preosjetljiva".
  • Napad - "Ti si labilna, ti izmišljaš, tebi niko ne vjeruje".
  • Zamjena uloga - "Ja sam ovdje žrtva, ti si taj koji mene povređuje".

Kombinacija ova tri poteza često dovodi do toga da prava žrtva počinje da sumnja u sopstvena osjećanja i iskustva.

Zašto je ovo opasno?

DARVO ne ostavlja samo emotivne posljedice u trenutku rasprave, već narušava povjerenje, samopouzdanje i mentalno zdravlje. Ljudi koji su izloženi ovakvom ponašanju, često osjećaju krivicu, stid i gubitak vjere da će im drugi povjerovati.

Kako da se zaštitite?

  • Prepoznajte obrazac - prvi korak je da znate da ovakvo ponašanje postoji.
  • Ne preuzimajte tuđu krivicu - odgovornost nikada nije na osobi koja je povređena.
  • Potražite podršku - razgovor sa bliskim ljudima ili stručnjakom može da pomogne da se ponovo izgradi osjećaj sigurnosti i povjerenja.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

manipulacija veze svađa

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA