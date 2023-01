VODIČ ZA PUTNIKE: Šta da radite kada vam je otkazan let i ko ima pravo na povrat novca

Jedan od naših najpoznatijih travel blogera, Robert Dacešin ima nekoliko odličnih savjeta za sve one koji se nađu u nedoumici nakon otkazanog leta

Izvor: Envato/varyapigu

Na Robertovom blogu pronaći ćete mnoštvo reportaža i korisnih tekstova, a mi vam prenosimo njegove savjete šta da radite kada otkažu let i pomislite da je sve propalo.

Prvi korak je da suzbijete paniku. Nervoza i očaj samo pogoršavaju stvari. Udahnite duboko i...

- Idite na šalter avio kompanije i tražite refund na koji imate pravo

Situacija sa refundom koji ćete dobiti, najviše će zavisiti od toga koliko je vaš let odgođen i koliko je vaša destinacija bila udaljena, a ispod se nalazi tabela sa različitim iznosima kompenzacije koju biste morali dobiti od avio kompanije ukoliko ste se na vrijeme čekirali na let. Ove stavke se odnose na sve letove sa aerodroma Evropske unije i letove na aerodrome Evropske unije sa aerodroma izvan Evropske unije, ukoliko letom upravlja avio prevoznik iz EU.

Izvor: RIO priče s putovanja

U slučaju da je let pomjeren za naredni dan, avio kompanija je isto tako dužna da vam obezbijedi besplatnu hranu, smještaj, prevoz do smještaja i nazad, te obično određeni novac za osnovne potrebne stvari u razumnom iznosu u odnosu na vrijeme leta. Putnik isto tako ima pravo i na dva telefonska poziva, telefaks ili slanje poruke putem elektronske pošte.

- Tražite novac koji vam po zakonu pripada

Naredni korak je da tražite novac koji vam pripada. Ovdje sada imate dvije opcije za koje se možete odlučiti.

Opcija 1 – Tražiti novac direktno od avio kompanije

Opcija 2 – Tražiti novac uz pomoć posrednika

Robert predlaže da izaberete opciju dva i tražite novac uz pomoć kompanije koja će vam asistirati u tome.

Važno je naglasiti da do tri godine nakon leta, imate pravo na nadoknadu novčane štete. Tako da, ukoliko ste u protekle tri godine imali let sa više od tri sata kašnjenja, svoj novac i dalje možete dobiti.

AirHelp kao i ostale kompanije ovog tipa rade na principu provizije za svoje usluge koja obično iznosi 30% do 35% od ukupnog iznosa u slučaju da dobijete vaš novac od kompanije. Dakle, vi ne plaćate ništa kompaniji, već nakon što dobijete vaš novac, njima dajete njihov dio. Možete i sami pokušati da se borite sa avio kompanijom bez posrednika, angažujete svoje advokate i slično, ali tako rizikujete da izgubite ne samo novac koji možete dobiti, već i vrijeme koje biste potrošli u procesu baveći se materijom koja vam nije poznata. Obično treba 12-14 sedmica da se novac dobije, ali je šansa za uspjeh preko 95 odsto.

Imate li pravo na naknadu u slučaju da propustite povezani let?

Izvor: Envato

Recimo da ste kupili let za Buenos Aires iz Beča, sa presjedanjem u Madridu. Međutim, let iz Beča je kasnio i vi niste stigli na vaš let u Madrid i tako propustili let za Argentinu. Ukoliko ste u Buenos Aires na kraju stigli sa više od tri sata kašnjenja, imate pravo tražiti novčanu naknadu za ovo.

Kako biste mogli da ostvarite pravo na ovu naknadu, treba da ispunite sljedeće stvari:

- let je bio iz zemlje Evropske Unije i od strane EU avio prevoznika, ili

- let stiže na aerodrom u zemlju Evropske Unije i od strane EU avio prevoznika.

Pod ovim zakonom, aerodromi u Evropskoj uniji uključuju i aerodrome na Islandu, Lihtenštajnu i Švajcarskoj. U slučaju da ne letite prevoznikom iz Evropske Unije, onda svoja prava trebate potražiti direktno kod avio kompanije sa kojom ste letjeli. Pravila kod kompenzacije za propuštene povezane letove, slična su pravilima za otkazane letove koje ste imali priliku vidjeti u tabeli iznad.

U kojim slučajevima putnik nema pravo na naknadu?

Putnik nema pravo na naknadu ako ga je aviokompanija o otkazivanju leta obavijestila najmanje dvije sedmice prije polaska leta. Putnik isto tako nema pravo na naknadu u slučaju da je o otkazivanju leta bio obaviješten u periodu od dvije sedmice do sedam dana prije vremena polaska i ponuđeno mu je preusmjerevanje koje mu omogućuje da otputuje ne više od dva sata prije vremena predviđenog polaska i da stigne na destinaciju unutar četiri sata od planiranog vremena.

Važno je znati kako putnik nema pravo na finansijsku naknadu, ako mu je let otkazan zbog izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći čak i ako su poduzete sve razumne mjere. To mogu biti vremenske neprilike, politički nemiri, sigurnosni rizici…

Izvor: Envato

Iako je nemoguće uticati na ove stvari, možete smanjiti šanse tako što ćete uvijek uzimati direktne letove i dobro isplanirati presjedanja.

Što manje presjedanja, manja je vjerovatnoća da će nešto poći po zlu. Naravno, direktne linije mogu da budu skuplje, ali u ovom slučaju, uz svu neizvjesnost sa putovanjem, malo više novca će vam doći kao osiguranje od neočekivanih kašnjenja ili otkazivanja.

Ukoliko ipak morate da presjedate negdje, gledajte da imate barem dva sata presjedanja između letova, jer na taj način ostavljate prostora da sve i dalje prođe kako treba ukoliko avion bude malo kasnio, a radnici zaposleni na aerodromu imaće dovoljno vremena da prebace vaš prtljag u novi avion.

