10 grešaka na all inclusive odmoru: Kad rezervišete hotel, čitajte jednu stavku riječ po reč

Izvor: YouTube/Amare Ibiza Adults Only Hotel Review

Planiranje odmora je prijatan proces koji za cilj ima da poboljša naše živote, a ne da doda stres i neprijatnosti. Izbor all inclusive hotela može da bude savršeno rješenje, ali samo ako ne napravite najčešće greške. Brojna su iskustva o all inclusive hotelima, zato vam otkrivamo šta nikako ne bi trebalo da radite u takvom hotelu.

Ne potcjenjujte početnu cijenu

Ako razmišljate da odustanete od all inclusive odmora jer ne vidite način na koji možete toliko da pojedete i popijete kako biste pokrili svoje troškove, znajte da su cene menija u skupom odmaralištu obično mnogo veće nego što biste očekivali. Predjelo, za koje biste možda očekivali da košta 8 evra, može da košta 20 evra u all inclusive hotelu. Shvatićete da je usluga koju ste platili, najverovatnije u vašem najboljem interesu.

Ne pretjerujte

Sigurno je primamljiva činjenica što znate da možete da jedete i pijete koliko god želite, ali bilo bi dobro da ne pretjerujete. Niko ne želi da ima trajni mamurluk na odmoru ili da ne može da uživa na plaži ili bazenu zbog prepunog stomaka. Napravite balans i uzimajte količine hrane koje inače jedete.

Istražite

Mnogi ljudi misle da je all inclusive opcija najbolja za odmor, naročito kada je medeni mjesec u pitanju. Ipak, prije nego što rezervišete, odvojite malo vremena i razmotrite sve mogućnosti. Možda postoje druge destinacije koje vas više zanimaju ili drugi hoteli sa boljim ponudama.

Nije sve uključeno

Možda pretpostavljate da je, kada rezervišete all inclusive paket, uključeno sve što je u vezi sa vašim putovanjem. Međutim, prednosti mogu da se razlikuju. Vaš all inclusive odmor može da pokriva samo smještaj i hranu ili može da uključuje alkoholona pića, ali ne i bakšiš. Nemojte da mislite da se vaši troškovi završavaju onda kada rezervišete all inclusive hotel. Možda postoje dodatne stvari koje morate da kupite.

Pročitajte sitne detalje

Šta god da radite, obavezno pročitajte sve uslove. Čitajte riječ po riječ, a zatim ponovo. Možda ćete biti iznenađeni kad otkrijete da all inclusive odmor ne uključuje bakšiš. Važno je da znate na šta pristajete, šta plaćate, a šta vaša uplata ne pokriva. Takođe se informišite o tome šta se dešava ako vaš odmor bude prekinut ili odložen.

Ne budite stalno u hotelu

Možda je najveća mana ovih odmora to što "natjeraju" turiste da borave u hotelu. To može da znači da nećete probati specijalitet u lokalnom restoranu koji svi hvale, da nećete učestvovati u obilascima i aktivnostima, kao i da nećete istražiti plaže. Posvetite se mjestu koje ste posjetili.

Ne plaćajte ono što ne koristite

Vaše odmaralište može da ima različite all inclusive pakete sa raznim sadržajima u ponudi, ali pazite da ne plaćate stvari koje nećete koristiti. Na primjer, ako idete na odmor i ne pijete alkohol ili ste na dijeti koja uključuje salatu, paket sa noćnim roštiljem i degustacijom vina je promašaj. Ne plaćajte spa usluge ako ste po cijeli dan na plaži.

Iskoristite ono što je uključeno

Ovo može da izgleda očigledno, ali plaćate višu cijenu za all inclusive odmor iz jednog razloga - mnogo toga je uključeno. Saznajte šta tačno odmaralište uključuje u cijenu i planirajte da iskoristite to u potpunosti.

Probajte nove ukuse

Ljepota all inclusive odmora je u tome što možete slobodno da jedete i pijete šta god i kad god želite. Ne propustite priliku da pobate jela koja su vam nova. Umjesto da birate svoju omiljenu hranu, prepustite se novom iskustvu.

Ne žurite

Mnoge all inclusive ponude u hotelima, ako ne i sve, daju sate ili čak dane za dostupnu ponudu. To može da vas navede da donesete ishitrenu odluku kako biste uhvatili željenu cijenu, ali takav potez nije ispravan. Brze odluke obično ne ispadnu dobro.

