Tri evropska grada obaraju rekorde posjećenosti: Iznenađujuće, zbog ovih mjesta niko više neće kliše odmor

Ako vam je potrebna inspiracija za sljedeće putovanje, možda je pravo vrijeme da skrenete sa uobičajenih staza i odete u neka od tri grada Evrope koji obaraju rekorde posjećenosti.

Izvor: Werner Lerooy/Shutterstock

Kako nam ljeto polako dolazi, mnogi već uveliko pretražuju internet u potrazi za povoljnim putovanjima ka najpopularnijim svjetskim destinacijama. Ipak, posljednjih godina sve je više putnika koji ne jure za klišeima, već istražuju manje poznata mjesta i baš ta mjesta sada bilježe istorijske rekorde u turizmu. Donosimo vam tri evropska grada koja su iznenadila svijet nevjerovatnim brojem turista:

Katovice, Poljska

Izvor: Piotr Wytrazek/Shutterstock

Ovaj dinamični grad na jugu Poljske bilježi ogroman porast broja turista i na dobrom je putu da premaši rekord od 7 miliona posjetilaca. Katovice nude idealan spoj starog i novog, od muzeja i istorijskih trgova, do modernih četvrti i festivala koji se održavaju tokom cijele godine. Ipak, ono što najviše privlači putnike je pristupačnost. Hoteli sa četiri zvjezdice mogu da se nađu već za oko 55 evra.

Brisel, Belgija

Izvor: Werner Lerooy/Shutterstock

Svi znamo za Brisel, ali mnogi ga i dalje preskaču na svojim evropskim turama. To se, izgleda, brzo mijenja. Više od 10 miliona putnika godišnje dolazi u prestonicu Belgije, a prognoze za 2025. godinu još su optimističnije. Grad je prepun restorana sa nagradama, muzeja svjetske klase, raskošnih palata i bajkovite arhitekture. Uz to, Brisel je lako dostupan iz skoro svih većih evropskih gradova vozom, a postoji i šest direktnih letova iz SAD. Veliki plus - većina lokalnog stanovništva govori engleski, pa je snalaženje mnogo lakše.

Rovanijemi, Finska

Izvor: Tsuguliev/Shutterstock

Rovanijemi je dom Deda Mraza, Sjeverne svjetlosti i irvasa. Iako možda zvuči kao bajka, ovaj grad na sjeveru Finske je sve popularniji, posebno zahvaljujući društvenim mrežama koje su ga proslavile nevjerovatnim snimcima. Glavna atrakcija je Selo Deda Mraza, koje ima čak i pravu poštu za pisma namjenjena Sjevernom polu. Ulaz je, u duhu prazničnog raspoloženja, besplatan tokom cijele godine. Zbog sve veće popularnosti, aerodrom se trenutno proširuje kako bi bio spreman za sljedeću zimsku sezonu. Ipak, ovaj grad ima svoj šarm i ljeti - sa temperaturama od 18 do 22 stepena, danima koji ne prestaju i prirodom koja oduzima dah. Obavezno ponesite masku za spavanje, jer sunce ljeti gotovo uopšte ne zalazi.

(MONDO)