Izabrana najljepša plaža na svijetu u 2025: Samo 250 ljudi smije da je posjeti

Cala Goloritze, koja se nalazi na istočnoj obali Sardinije, proglašena je za najljepšu plažu svijeta za 2025. godinu.

Izvor: Tupungato/Shutterstock

U svijetu punom rajskih obala, titulu najljepše plaže na svijetu za 2025. godinu osvojila je skromna uvala na istočnoj obali Sardinije. Cala Goloritze oduševila je međunarodne stručnjake, blogere i putnike u okviru prestižnog izbora "The World's 50 Best Beaches". Zašto je upravo ovaj italijanski dragulj pobijedio tropske rajeve?

"Njena sirova ljepota ostavlja bez daha, bilo da je posmatrate sa vidikovca na liticama ili stojite na obali dok vam tirkizna voda zapljuskuje stopala", pišu autori rang liste.

Plaža Cala Goloritze na Sardiniji okružena je impozantnim krečnjačkim formacijama koje dosežu 143 metra visine. Sastoji se od sitnih, belih kamenčića koji sa kristalno čistom vodom u nijansama plave i zelene prave jak kontrast. Prepoznatljiv dio pejzaža čini vitki kameni vrh koji privlači penjače iz cijele Evrope, kao i prirodni kameni luk na južnom kraju uvale.

Ulaz na najljepšu plažu svijeta košta 7 evra

Izvor: Elisa Locci/Shutterstock

Cala Goloritze nije samo praznik za oči, već i primer održivog turizma. Od 1993. godine plaža je prirodni rezervat, a od 1995. nalazi se na listi UNESCO-a kao italijanski spomenik prirode. Kako bi se sačuvao njen jedinstveni ekosistem, pristup je strogo ograničen - dnevno je može posjetiti najviše 250 ljudi.

Motorni čamci ne smiju da priđu obali bliže od 200 metara, pa oni koji dolaze morskim putem moraju da doplivaju. Sa kopna, jedini put vodi pješačkom stazom dugom 3,5 kilometra, koja prolazi kroz strme litice i nudi zadivljujuće poglede. Ulaznica košta 7 evra, a rezervacija mora unaprijed da se izvrši putem aplikacije "Heart of Sardinia". Nedostatak tuševa, toaleta i barova dodatno naglašava divlju prirodu ovog mjesta, gdje je sve podređeno netaknutoj prirodi.

Cala Golorice nije jedina sardinijska plaža koja je zaslužila pažnju. U izboru "The World's 50 Best Beaches", našla se i La Pelosa iz Stintina, koja je zauzela 50. mjesto. Ova plaža je poznata po svijetlom, sitnom pijesku i tirkiznoj vodi, a predstavlja još jedan dokaz da je Sardinija pravi dragulj Sredozemlja. Još impresivnije je to što se u prvih deset našla još jedna plaža sa istočne obale ostrva - Cala Mariolu, koja je osvojila drugo mjesto, potvrdivši dominaciju ovog dijela Sardinije.

Vrh svjetskih plaža po izboru "The World's 50 Best Beaches"

Ovogodišnji izbor "The World’s 50 Best Beaches" izdvojio je i druge spektakularne destinacije:

2. mjesto: Plaža Entalula na ostrvu Palavan (Filipini), poznata po egzotičnim pejzažima i netaknutim ribarskim selima.

3. mjesto: Plaža Bang Bao na ostrvu Ko Kut (Tajland), oaza mira daleko od masovnog turizma.

4. mjesto: Plaža Fteri na Kefaloniji (Grčka), okružena bijelim liticama i tirkiznom vodom, dostupna samo brodom ili strmom stazom.

5. mjesto: Plaža PK 9 na ostrvu Fakarava (Francuska Polinezija), jedno od najčarobnijih mjesta južnog Pacifika.

