Koliko košta ljetovanje u Grčkoj 2025: Cijene hrane, ležaljki, restorana i smještaja za četvoročlanu porodicu

Od hljeba, ulja do ležaljki i sladoleda - detaljan pregled cijena u Grčkoj za ljeto 2025.

Izvor: Borphy/Shutterstock

Četvoročlana porodica koja planira desetodnevno ljetovanje u Grčkoj ove godine treba da pripremi od 700 do 1.200 evra samo za hranu, piće i ležaljke na plaži!

Sajt Grčka info ističe da se cijene razlikuju na severu Grčke i na luksuznim ostrvima, te da ukupan porodični budžet varira u zavisnosti od navika i tipa smještaja. Tako bi, recimo, roditelji s dvoje djece koji na moru uglavnom pazare hranu u marketima i povremeno jedu u restoranu dnevno potrošili od 50 do 70 evra. Ima dosta turista koji nakupuju hrane, gotovih proizvoda, ponesu povrća za kuvanje, pa tako manje troše na ljetovanju, ali opet i to što su donijeli morali su uglavnom već platiti...

S druge strane, ukoliko par svakog dana iznajmljuje ležaljke i pije kafu u baru, treba da računa da će dnevno davati minimum minimuma 10 evra samo za ova dva užitka, što prvenstveno zavisi od cijene ležaljki koje se razlikuju od plaže do plaže, da li su bliže vodi...

Izvor: Michalakis Ppalis/Shutterstock

Turisti u jeftinijoj varijanti tokom cele sezone mogu da iznajme i prostirke za plažu ukoliko nemaju svoje i za to daju od 4,5 do sedam evra, a suncobrane plaćaju sedam do 12 evra. Mnoge iznenađuje cijena iznajmljivanja peškira, koja se kreće od 10 do 15 evra. Onaj ko bi da se baškari i na vodi može pored ostalih rekvizita da iznajmi dušeke na naduvavanje, koji koštaju od 10 do 30 evra.

Cijene namirnica u marketima

Namirnice Cijene

hljeb 1-1,90

mlijeko (litar) 1,12-2,80

jaja (pakovanje 12 komada) 2,20-3,50

kečap 2-4

suncokretovo ulje 2,00-2,60

maslinovo ulje 13,18-49,69

puter (225 g) 3-4

jogurt 2-4

testenine 1-2

toalet-papir 3,39-5

brašno (kg) 0,79-1,90

šećer (kg) 1,20

feta sir (kg) 5,50-12,90

kačkavalj (200 g) 3-4

salama (kg) 7-16

*Iznosi su u evrima

Naravno, treba naglasiti i da većina plaža ima dio na kom posjetioci mogu da postave svoj suncobran i peškir i da tako uštede novac.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Za potpuni užitak na plaži nerijetko se kupuju palačinke, koje ove godine koštaju od 2,5 do pet evra, krofne su od dva evra, a kugla sladoleda od evra pa naviše.

Cijene voća i povrća u marketima

paradajz (kg) 2,10

krastavci (komad) 0,56

kupus (kg) 0,50-1,60

krompir (kg) 1- 2,10

batat (kg) 2,18

crni luk (kg) 0,50-1,30

crveni luk (kg) 1,55

mladi crni luk 0,80

šargarepa 0,80

zelena paprika (kg) 3,80

tikvice (kg) 1,68

praziluk 0,70

peršun (veza) 2,68

brokoli 1,53-1,92

celer 1,68

spanać (kg) 0,80-1,30

jabuke (kg) 0,90-2,20

breskve (kg) 1,80-2,50

kajsije (kg) 2,60-3

trešnje (kg) 1,50-3

jagode (pak.) 2-5

lubenica (kg) 1,20-2

limun (kg) 0,88

banana (kg) 1,85

grčki avokado 4,5

ananas 1,58

pomorandže (kg) 0,70-2

*Iznosi su u evrima

Ove sezone kao i na mnogim drugim mestima cjene noćenja u Grčkoj su više nego prethodne. Za smještaj u apartmanu u sezoni za četvoročlanu porodicu treba izdvojiti nekih 800 evra, a na to uračunati i troškove prevoza.

Cijene u restoranima i kafićima

giros pita (sendvič) 3- 4,50

giros porcija 7-10

suvlaki pita 3-4

obrok u jeftinijim restoranima 15-20

obrok u skupljim restoranima 30-50

pica 6-12

roštilj 6-14

brancin (400 g) 16-18

pomfrit 5,50-6

cezar salata sa piletinom 5-8

pivo 4,50-6

sokovi 3-5,5

vino 2,50-22

frape kafa 3-4

kapućino 4-4,50

flašica vode (0,33 l) 050-1,30

* Iznosi su u evrima

