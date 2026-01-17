Duž 27 metara ispod zemlje smješten je najmisteriozniji bunar Evrope: Krije okultnu prošlost, a turisti ga obožavaju

Duboko u vrtovima Sintre, spiralni prolaz vodi 27 metara pod zemlju, gdje su se, prema legendama, odvijali okultni rituali i inicijacije tajnih društava. Šta se zaista krije na dnu ovog mističnog mjesta?

Na svega tridesetak kilometara od Lisabona, u zelenim obroncima brda koja gotovo stalno prekrivaju magla i vlaga, nalazi se Sintra - mjesto koje više liči na pozornicu iz bajke nego na stvaran grad.

Ovaj mali klimatski raj, pod zaštitom Uneska, vijekovima je bio utočište portugalskih kraljeva, aristokrata i bogatih trgovaca, koji su ovdje gradili palate, ljetnjikovce i vrtove u kojima su se miješali luksuz, umjetnost i lične opsesije.

Alhemija, okultizam i tajna društva

Jedna od najzagonetnijih priča vezana je za imanje Kinta da Regaleira, koje je krajem 19. vijeka kupio Antonio Augusto Karvaljo Monteiro - ekscentrični milioner, vlasnik rudnika dragog kamenja u Brazilu i najveći uvoznik kafe svog vremena.

Monteiro nije bio samo bogat, već i opsednut simbolikom, alhemijom i tajnim društvima. Kao mason i templar, želio je imanje koje neće biti samo rezidencija, već svojevrsna mapa skrivenog znanja.

Palata izgrađena 1904. godine u manuelinsko-neogotičkom stilu samo je početak priče.

Pravi svijet tajni krije se u vrtu: među bujnom vegetacijom kriju se pećine, skrivene staze, kule, jezera i statue mitoloških bića, sve prožeto simbolima masona, rozenkrojcera i iluminata.

Svaki prolaz, svaka stepenica i svaka sjenka imaju značenje, ili barem tako vjeruju oni koji dolaze da ih tumače.

Sintra

Bunar inicijacije

Najpoznatija i najintrigantnija građevina ovog kompleksa je Bunar inicijacije.

Na prvi pogled djeluje kao kameni toranj bez krova, ali umesto da se uzdiže ka nebu, on vodi 27 metara u dubinu zemlje. Spiralne stepenice polako se spuštaju niz zidove bunara, stvarajući utisak silaska u neki drugi svijet.

Šta se tačno ovdje dešavalo za Monteirovog života ostaje nepoznanica.

Istoričari nemaju čvrste dokaze, ali lokalni vodiči rado podgrijavaju maštu posjetilaca.

Bunar u Sintri

Prema legendi, kandidati za inicijaciju - masoni, templari ili sledbenici drugih tajnih društava - morali su u potpunom mraku da siđu niz spiralni lavirint, prolazeći simboličnih devet krugova Danteovog Pakla.

Na dnu ih je dočekivao kameni pod sa uklesanim templarskim krstom i tri podzemna prolaza, od kojih je svaki vodio u drugom pravcu.

Turisti u Sintri

Jedna od najposjećenijih atrakcija Portugala

Ovo je danas definitivno jedna od najpopularnijih atrakcija Portugala.

Turisti se spuštaju stepenicama sa telefonima u rukama, ali osjećaj nelagode i čuđenja ostaje isti, jer ovo nije samo arhitektonsko čudo, već mjesto gdje se briše granica između istorije, mita i lične interpretacije.

U Sintri, a naročito u ovom bunaru, ne traže se jasni odgovori. Traži se iskustvo. Silazak, tišina i sjenke govore više nego bilo koji vodič i ostavljaju utisak da su neke tajne možda baš tu da zauvijek ostanu neotkrivene.

Romantična i mistična Sintra

Sintra je jedna od najromantičnijih turističkih destinacija u Portugalu, poznata po bajkovitim palatama, gustim šumama i jedinstvenoj mikroklimi koja je tokom vijekova privlačila kraljeve, umjetnike i putopisce. Smještena u brdima nedaleko od Lisabona, ova nekadašnja ljetnja rezidencija portugalske aristokratije danas je pod zaštitom Uneska i važi za mesto gdje se istorija, arhitektura i priroda prepliću na gotovo magičan način. Palata Pena, Nacionalna palata Sintre, Kinta da Regaleira i brojni skriveni vrtovi čine grad idealnim za one koji traže spoj kulture, mistike i odmora.

