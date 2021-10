Nastavak regionalnog filmskog hita uskoro domaćom pred publikom (VIDEO)

“Južni vetar: Ubrzanje” 10. novembra premijerno u domaćim bioskopima

Izvor: Promo

Svečane premijere nastavka najgledanijeg regionalnog kino hita, uz prisustvo glumaca i ekipe filma, održaće se 10. novembra u CineStaru Banja Luka i 11. novembra u CineStaru Sarajevo.

Prvi film “Južni vetar” redatelja Miloša Avramovića je 2018. godine postao najgledaniji film u regiji u prethodne dvije dekade. Nakon filma je snimljena serija od 14 epizoda, a sad život glavnog lika Petra Maraša nastavlja tamo gdje je serija stala.



Vjerujemo da će sve obožavaoce ove akcijske franšize oduševiti vijest da "Južni vetar: Ubrzanje" premijerno stiže u Bosnu i Hercegovinu u srijedu 10. novembra u CineStar Banja Luka, te 11. novembra u CineStar Sarajevo. U oba grada će se održati svečane premijere kojima će prisustvovati i ekipa filma.

Premijeru su najavili i glumci Miloš Biković...

...i Miodrag Radonjić:

Petar Maraš u novom filmu koristi sve prednosti novostečenog statusa "nedodirljivog vođe srpskog podzemlja", pod zaštitom same države. U želji da proširi i ozakoni posao, nezakonito stečeni novac Maraš ulaže u legalne poslove. Tražeći povoljnu priliku, sa svojim vjernim Baćom odlazi u istočnu Srbiju. Tamo saznaje vijesti zbog kojih će biti prisiljen promijeniti planove i vratiti se na ulicu. Život na kocki, igranje po pravilima međunarodnih narko-kartela i brojne spektakularne akcijske scene – to su samo neki detalji onoga što nas čeka u Ubrzanju.



Redatelj Avramović i njegova ekipa zasigurno neće razočarati publiku, pokazali su to već na rasprodanoj projekciji filma ovo ljeto u pulskoj Areni.



Miloš Biković i Miodrag Radonjić ponovo su u ulogama Maraša i Baće, a podršku im daje Car, kojeg glumi legendarni Miki Manojlović. Luka Grbić je u ulozi mlađeg Maraša, dok je vodeća ženska junakinja Jovana Stojiljković. Kako se film dijelom snimao i u Hrvatskoj, između ostalih ćemo u ovom dijelu gledati i Gorana Navojca, te Aleksandra Berčeka, Mariana Valeva, Zacharyja Baharova, Maka Marinova, Anastasiu Everall i mnoge druge.



Scenario potpisuju redatelj Miloš Avramović i Petar Mihajlović, dok su producenti filma Tatjana Žeželj Gojković, Miloš Avramović, Miloš Biković i Miodrag Radonjić.

