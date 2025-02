Ovo je top 10 najboljih anime serija svih vremena: Jake društvene poruke, jedna je izašla pre skoro 15 godina

Anime serije često su potcjenjene, ali se mnogi slažu da su veoma kvalitetne.

Izvor: Youtube

Neke od najbolje napisanih TV serija su anime. Animacije za odrasle često su potcjenjene, ali su često izuzetno kvalitetne. Japanski anime autori majstorski kreiraju složene priče i duboke likove. I dok postoje apsurdni i komični animei, mnogi nose jake društvene poruke, slično kao što to rade zapadne serije poput The Simpsons, King of the Hill ili Rick and Morty.

Neki autori animea su kultni među fanovima, poput Chice Umino i Gena Urobuchija, čije su priče uvijek iščekivane. Pošto lista sadrži samo deset najboljih serija, vrijedno je spomenuti i One Punch Man, Erased i Ping Pong, koji su briljantni u svom stilu i naraciji.

Violet Evergarden (2018)

Violet Evergarden - Trailer (English DUB) Izvor: YouTube

Emotivna priča o djevojci koja je odgajana kao vojnik i nakon rata pokušava da pronađe svoje emocije kroz pisanje pisama drugima.

Mob Psycho 100 (2016–2022)

Mob Psycho 100 Trailer Izvor: YouTube

Priča o srednjoškolcu Mobu, koji ima ogromne psihičke moći, ali se trudi da vodi normalan život, uz duhovite i emotivne momente.

Monster (2004–2005)

Monster Trailer Izvor: YouTube

Japanski neurohirurg spašava dječaka umjesto važnog političara, što pokreće niz šokantnih događaja i moralnih dilema.

Puella Magi Madoka Magica (2011)

Puella Magi Madoka Magica Trailer Izvor: YouTube

Naizgled tipičan "magical girl" anime koji prerasta u mračnu priču o sudbini, žrtvovanju i iluzijama o sreći.

Death Note (2006–2007)

Death Note (2006) English Trailer [HD] Izvor: YouTube

Genijalni tinejdžer pronalazi svesku koja mu omogućava da ubija ljude pisanjem njihovog imena, dok ga proganja tajanstveni detektiv.

Paranoia Agent (2004–2005)

Paranoia Agent trailer Izvor: YouTube

Misteriozni napadač sa bejzbol palicom teroriše grad, dok serija istražuje paranoju i psihološke traume njegovih žrtava.

Descending Stories: Showa Genroku Rakugo Shinju (2016)

Shouwa Genroku Rakugo Shinjuu PV (Trailer) Izvor: YouTube

Priča o bivšem zatvoreniku koji želi da nauči drevnu japansku umjetnost pripovedanja, otkrivajući sudbine i drame iz prošlosti.

Cowboy Bebop (1998–1999)

Cowboy Bebop (Original Series) - Official Funimation Trailer Izvor: YouTube

Ekipa lovaca na ucjene putuje kroz svemir riješavajući slučajeve, dok se polako otkrivaju njihove prošle tragedije.

March Comes In Like a Lion (2016–2018)

March Comes in Like a Lion - Trailer (dubbed) Izvor: YouTube

Profesionalni šogi igrač suočava se sa usamljenošću i depresijom, ali pronalazi toplinu i porodičnu podršku kod prijatelja.

Steins;Gate (2011–2015)

Steins;Gate | Anime Trailer [HD] | 2011 Izvor: YouTube

Ekscentrični naučnik slučajno otkriva način putovanja kroz vrijeme, što dovodi do dramatičnih posljedica i emotivnih preokreta.

Ova anime serija izašla je pre 15, gotovo 16, godina, ali i dalje drži rekord kao i veoma visoku poziciju na IMDB-u.

(MONDO)