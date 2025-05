Tvrđava postaje plesni podijum: Technasia na banjalučkom Kastelu, ulaz besplatan

Ove godine, maj u Banjaluci donosi više od proljeća – donosi pulsirajuću energiju muzike, zajedništva i slobode.

Izvor: Aleksandar Čavić/Grad Banjaluka

Tvrđava Kastel, mjesto gdje istorija susreće sadašnjost, 16. maja postaje pozornica jedinstvene žurke pod otvorenim nebom. I ono najvažnije – ulaz je potpuno besplatan.

Zamislite noć pod otvorenim nebom, kamene zidine osvijetljene ritmom svjetlosti, talasi muzike koji pulsiraju gradom, i stotine ljudi koji plešu kao jedno. Baš takva noć čeka vas na Kastelu u organizaciji Freshwave festivala i Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Banjaluka postaje domaćin žurke koja se ne priča – već doživljava.

Ove majske večeri, Kastel neće biti samo tvrđava – biće pozornica slobode, simbol jedinstva i epicentar zajedničkog ritma. Ljetna bina bit će transformisana u prostor kakav još niste vidjeli: otvoren za sve, bez barijera, sa muzikom koja poziva da se krećemo, dišemo i slavimo – zajedno.

Za atmosferu će se pobrinuti neka od najzvučnijih imena regionalne elektronske scene: Nebs Jack, Ivan Z, Stefan Ivanković, Jan Frost, a sve će zaokružiti nastup renomiranog svjetskog DJ-a – Technasie.

“Ovo nije samo koncert, ovo je poziv da budemo dio nečega većeg. Da zaplešemo rame uz rame sa poznatima i nepoznatima. Da slavimo ljubav i slobodu, vrijednosti koje nas spajaju upravo onda kada su nam najpotrebnije”, poručuju organizatori.

Biće to spoj melodične elegancije, ritmičke preciznosti i iskrene energije koja osvaja svaki ćošak velelepne tvrđave.

Osim muzike, ovaj događaj donosi i snažnu poruku – da je grad živ, otvoren i da ima prostora za sve nas. Da možemo zajedno stvarati, disati i uživati, bez obzira na sve.

Evropska unija u BiH u saradnji sa Freshwave Festivalom, Garden of Dreams i From Herz With Love organizuje tri događaja povodom Dana Evrope u tri grada – Sarajevu, Mostaru i Banjaluci. Događaji u Sarajevu i Mostaru već su uspješno održani, a sada nas očekuje veliko finale – žurka na Kastelu u Banjaluci.

(MONDO)