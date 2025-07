Igraju najpoznatiji glumci današnjice: Za ovaj film kažu da je predvidio budućnost

Sajt CBR je 2022. godine objavio tekst o filmu pod nazivom "Minority Report" predvidio je budućnost u kojoj već živimo.

Lijepo je podsjetiti se s vremena na vrijeme filmova koji su svojevremeno biti podcijenjeni, a kasnije su doživjeli slavu, naročito kada je u pitanju žanr kao što je naučna fantastika.

Netflix je dodao (doduše samo za Veliku Britaniju i Irsku) jedan klasik Toma Kruza koji je režirao Stiven Spilberg i, iako je izašao prije više od 20 godina, mnogi smatraju da je jezivo uspio da tačno predvidi budućnost.

Film prikazuje Toma Kruza zajedno sa zvijezdama kao što su Kolin Farel, Samanta Morton i pokojni, veliki Maks fon Sidov.

Zasnovan je na klasičnom romanu Filipa K. Dika i uvršten je na listu Njujork Tajmsa najboljih filmova 21. vijeka.

Na toj listi 500 uticajnih imena iz industrije navelo je svojih deset omiljenih filmova, što je dovelo do liste od 100 naslova.

Sa filmom "Parazit" na čelu liste, izbor je bio nevjerovatno raznovrstan – na njoj su se našle komedije poput "Superbad" i "Anchorman" rame uz rame sa umjetničkim filmovima kao što je "Mulholland Drive".

Na 94. mjestu liste našao se "Minority Report", i ljudi smatraju da je, ironično, bio nevjerovatno proročanski film.

O čemu se radi u filmu Minority Report?

Sajberpank naučnofantastični film prikazuje Kruza kao Džona Andertona, policajca koji radi u odjeljenju PreCrimes.

Ovi policajci ne hapse ljude nakon što počine zločin, već ih hapse pre nego što uopšte bilo šta urade.

Radnja futurističkog filma prikazuje da ljudi koriste prediktivnu tehnologiju kako bi znali ko će počiniti zločin, međutim Džon je prinuđen da pobjegne nakon što mu smjeste ubistvo koje bi navodno trebalo da izvrši u budućnosti nad nekim koga nikada nije sreo.

"Minority Report" je zasnovan na priči Filipa K. Dika, pisca koji je često u malim stvarima predviđao budućnost. On je takođe napisao Do Androids Dream of Electric Sheep, knjigu prema kojoj je snimljen "Blade Runner", koja je predvidjela sve veću upotrebu vještačke inteligencije koju danas imamo u društvu.

Minority Report, sasvim prikladno s obzirom na radnju filma, smatra se da je slično predvidio mnoge stvari koje se dešavaju danas.

Šta je Minority Report predvidio, a šta nije pogodio od 2002. godine do danas?

Film, čija se radnja dešava 2054. godine, predvidio je niz tehnoloških dostignuća. U to spadaju automobili bez vozača, korišćenje gestova za upravljanje kompjuterima i personalizovano oglašavanje (iako je ovo posljednje još uvijek daleko od tačne stvarnosti prikazane u filmu).

To ne znači da je film savršen – Kruz u filmu obilato koristi džetpake i sprave koje mogu privremeno da mijenjaju nečije lice.

Ipak, s obzirom da je radnja smještena 30 godina u budućnosti, ima više nego dovoljno vremena da i to postane realnost.

Najveći način na koji je "Minority Report" uspio da predvidi budućnost bio je u viziji policije koja koristi algoritme kako bi pokušala da riješi zločine prije nego što se dese.

Mnoge velike policijske službe danas koriste tzv. "prediktivno policijsko djelovanje“, koristeći algoritme mašinskog učenja i vještačku inteligenciju da predvide trendove kriminala prije nego što se oni dogode.

To se ponekad koristi i za identifikaciju osumnjičenih koji bi trebalo da budu pod posebnom prismotrom.

Sajt CBR je 2022. godine objavio tekst o filmu pod nazivom "Minority Report" predvidio je budućnost u kojoj već živimo, u kojem su napisali:

"Društvo je možda još daleko od 2054. godine, ali film služi kao upozorenje da budemo oprezni zbog neetičkih praksi koje mogu proisteći iz stalno razvijajućeg tehnološkog svijeta.“

Koliko god da je film dobar u predviđanju budućnosti, postoji još jedna važna stvar – u pitanju je fantastično ostvarenje za gledanje.

Sa ocjenom od 89 procenata na Rotten Tomatoes, Njujork Tajms je u svom obrazloženju uvrštavanja filma među 100 najboljih filmova 21. vijeka naveo:

"Jedna prožimajuća agonija pokreće Spilbergov noar u kojem je boja gotovo sasvim iščezla iz svijeta.“

