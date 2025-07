Netfliks je 2020. napravio kobnu grešku i mnogi su bijesni: Serija imala savršen kraj i bila 10/10, otkazali je

Ovaj projekat, koji je proizvela kompanija 21 Laps Entertainment Šona Levija (režisera Deadpool & Wolverine), i pet godina kasnije ostaje omiljen među gledaocima.

Izvor: Printscreen/Youtube/ KinoCheck.com

Netfliksovi pretplatnici ne prestaju da hvale "savršenu" dramu sa "ludim” završetkom i mole ih za drugu sezonu. U srijedu, 26. februara 2020, Netfliks je objavio svih sedam epizoda tinejdž komedije "I Am Not Okay with This", nastale po grafičkom romanu Čarlsa Forsmana iz 2017. godine.

Radnja serije

Serija prati Sidni Novak (Sofija Lilis), tinejdžerku koja otkriva da poseduje psihokinetičke moći. Tokom prve (i jedine) sezone, sedamnaestogodišnja Sidni se nosi sa brojnim emocijama: od tajne zaljubljenosti u najbolju drugaricu Dinu do zategnutog odnosa sa udaljenom majkom Megi (Ketlin Rouz Perkins).

I AM NOT OKAY WITH THIS Trailer (2020) Netflix Izvor: YouTube

Ovaj projekat, koji je proizvela kompanija 21 Laps Entertainment Šona Levija (režisera Deadpool & Wolverine), i pet godina kasnije ostaje omiljen među gledaocima. Na Reditu se i dalje vode diskusije o tome koliko je serija potcijenjena dragulj na Netfliksu.

"Kako niko nije spomenuo "I Am Not Okay with This". Prošlo je 5 godina, i dalje sam bijesan što nismo dobili drugu sezonu. Taj kraj je bio lud. Savršena serija, 10/10", "Nisi jedini koji je ogorčen! Bila je tako dobra i stvarno je zaslužila nastavak!”, glasili su brojni komentari.

Otkazivanje uprkos dobrim ocjenama

Iako je osvojila solidnih 86 procenata naRotten Tomatoes‑u, Netfliks je u avgustu 2020. otkazao "I Am Not Okay with This", iako je zvanično bila obnovljena. Razlog su bile okolnosti povezane sa pandemijom kovida‑19. U saopštenju za Deadline, Netfliks je naveo da je teška odluka donijeta zbog pandemijskih uslova, te se zahvalio kreativnom timu: Džonatanu Entvistlu, Kristi Hol, Šonu Leviju, Danu Levinu, Danu Koenu i Džošu Beriju.

Izvor: Printscreen/Youtube/ KinoCheck.com

Na društvenoj mreži X (bivši Tviter) fanovi i dalje tvrde da je pomenuta drama vrijedna povratka:

"Kad Stranger Things završi, može li Netfliks da vrati The Society ili I Am Not Okay with This?”, "I Am Not Okay with This i Daybreak – šta li je Netfliks mislio?”, glasili su komentari na pomenutoj platformi.

Ako volite neobične priče o odrastanju sa fantastičnim elementima serije "I Am Not Okay with This", "Buffy the Vampire Slayer", "Netflix’s Winx", "End of the F*ing World i Runaways" su idealne za bindžovanje.

Prva sezona "I Am Not Okay with This" dostupna je za strimovanje na Netfliksu.