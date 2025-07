Netfliks otkrio istinu: Roditelji prijavili da im je sin (6) odletio u balonu

UPOZORENJE! Tekst sadrži spojlere. Petnaest godina nakon što je svijet bio uvjeren da šestogodišnji dječak leti u balonu iznad Kolorada, Netfliks je objavio novu dokumentarnu seriju "Trainwreck: Balloon Boy".

Izvor: Youtube printscreen / Netflix

Petnaest godina nakon što je svijet bio uvjeren da šestogodišnji dječak leti u balonu iznad Kolorada, Netfliks je objavio novu dokumentarnu seriju "Trainwreck: Balloon Boy", koja ponovo otvara slučaj koji je tada šokirao (i zabavio) javnost, ali i uništio jednu porodicu.

Dokumentarac, koji je premijerno prikazan 15. jula, prati život porodice Hine, čiji je eksperiment s letećim balonom 2009. godine prerastao u međunarodnu medijsku senzaciju - i istragu o prevari. Tada su Rišard i Majumi Hine prijavili policiji da je njihov šestogodišnji sin Falkon slučajno odletio balonom, što je odmah izazvalo višesatnu potragu sa zemlje i iz vazduha, a sve televizije su uživo pratile potragu.

Pogledajte trejler:

Trainwreck: Baloon Boy Izvor: Youtube / Netflix

Ali Falkon je sve vrijeme bio tu - u kući!Sakrio se na tavanu iznad garaže, u prostoru koji je policija u početku previdjela. Kada je porodica gostovala u emisiji Lerija Kinga, voditelj je pitao dječaka zašto se nije oglasio dok su ga tražili. Falkon je tada zbunjeno rekao:

"Rekli ste da to radimo zbog emisije."

Ta rečenica je pokrenula novu lavinu optužbi da je cijela priča bila izmišljena.

Da li je sve bila prevara?

Falkonov otac, Rišard Hine, inače samouki naučnik, tvrdio je da nikada nije imao namjeru da pusti balon da odleti - trebalo je da lebdi svega nekoliko metara iznad dvorišta. Balon je izgledao kao leteći tanjir, a Falkon kaže da mu je bio toliko zanimljiv da je želio da se u njega preseli.

U dokumentarcu, sada 22-godišnji Falkon objašnjava šta se zapravo dogodilo tog dana - pokušao je da se popne u balon, ali ga je otac izgrdio, pa se, uplašen, sakrio na svoje omiljeno mjesto - tavan iznad garaže, a tamo je zaspao. Kasnije se probudio usred haosa i nije razumio šta se dešava.

"Sjećam se da sam mislio da sam uradio nešto loše. A zapravo sam imao šest godina i svi odrasli su iz mojih riječi izvukli ono što im je odgovaralo. Bilo je... zbunjujuće", prisjetio se Falkon.

Roditeljima određena zatvorska kazna

Nakon cijele priče uslijedila je istraga. Otkriveno je da su Rišard i Majumi ranije učestvovali u rijaliti emisiji "Wife Swap" ("Mijenjam ženu"), što je podstaklo sumnje da je cijeli događaj bio insceniran kako bi privukli pažnju i dobili sopstveni šou.

Rišard je na kraju priznao krivicu za pokušaj uticaja na službeno lice, a Majumi za davanje lažne prijave. Oboje su osuđeni na zatvorske kazne - Rišard na 90 dana, a Majumi na 20. Uprkos svemu, porodica i danas tvrdi da cijela stvar nije bila namjerna prevara.

"Zašto bih uradio nešto što bi moglo da me pošalje u zatvor? Kako bih time dobio TV emisiju? To nema smisla", rekao je Rišard u dokumentarcu. Optužbe da su bili gladni slave zbog Wife Swapa odbacuje: 'Nikada to ne bih radio da nije bilo zbog novca. Trebao nam je novac, zato smo pristali'."

Na kraju su pomilovani

U dokumentarcu se prikazuje i snimak trenutka kada balon odleprša, dok roditelji panično viču i plaču - što, kako sami tvrde, dokazuje da su njihove emocije bile iskrene.

Godine 2020, guverner Kolorada ih je pomilovao uz obrazloženje da se "država treba okrenuti budućnosti".

Anketa Da li mislite da je porodica Hine iscenirala slučaj "dječaka u balonu"? Da, očigledno je sve smišljeno 0% (0)

Ne, vjerujem da je nesporazum u pitanju 0% (0) Povratak na glasanje Da li mislite da je porodica Hine iscenirala slučaj "dječaka u balonu"? Da, očigledno je sve smišljeno

Ne, vjerujem da je nesporazum u pitanju Glasaj Rezultati

Reakcije gledalaca

Nakon što je dokumentarac objavljen, uslijedile su brojne reakcije korisnika Netfliksa.

"Vrlo čudna porodica, posebno roditelji. Tada su uradili sve za pet minuta slave, a sada traže još više pažnje ovim dokumentarcem", "Ovo je najgluplja prevara ikada. Čovjek je bio ispred svog vremena, TikTok bi ga tada učinio milionerom", "Mislio sam da je sve ovo bilo istina, sada sam baš razočaran", "Ne djeluje mi kao da je sve ovo bilo slučajno", "Pali su u zaborav, a sada opet dobili svojih pet minuta slave"- bili su samo neki od komentara na platformi X, piše index.hr.

(MONDO)