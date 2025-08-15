Stiže novi spin-off koja je odgledana 686 miliona sati: Ljudi ne prestaju da "bindžuju" vestern krimić sa ocjenom 83%

Netflix gledaoci ne prestaju da „bindžuju“ epsku seriju koja je već dobila tri spin-offa – a još tri su u pripremi

Izvor: pritnscreen/youtube/Yellowstone

Sa više od 7.000 naslova u ponudi, Netflix često svojim korisnicima zadaje slatke muke oko pitanja: "Šta gledati sljedeće?". Ali, ako želite siguran izbor, teško da možete pogriješiti sa serijom koja ima pet snažnih sezona, tri spin-offa iza sebe i još tri u produkciji. Riječ je o, sada već kultnom naslovu "Yellowstone", koji je, prema podacima sa FlixPatrole, samo između januara 2024. i juna 2025. godine, gledana više od 686 miliona sati.

U međuvremenu, stigle su i nove informacije o jednom od najavljenih spin-offa pod nazivom "Rio Palo".

Izvor: pritnscreen/youtube/Yellowstone

Gradonačelnik Ferisa u Teksasu, Bruks Vilijams, potvrdio je da će se snimanje odvijati upravo tamo – na ranču sa raskošnom vilom, u centru grada i njegovoj okolini, kako bi se iskoristili "jedinstveni pejzaži i promjene nadmorske visine" tog područja.

O čemu se radi u "Yellowstone" seriji?

Podsjetimo, originalna serija prati Džona Datona (Kevin Kostner), glavu moćne porodice koja upravlja najvećim rančem za uzgoj stoke u SAD. Smešten u Montani, Džon neprestano brani svoje imanje od tri velika protivnika – pohlepnih investitora, susjednog indijanskog rezervata i širenja nacionalnog parka Yellowstone.

Yellowstone, trejler Izvor: YouTube

Iza serije stoje autori Tejlor Šeridan i Džon Linson, a prosječna ocena na Rotten Tomatoes iznosi impresivnih 83%. Iako je prva sezona dobila samo 58%, strpljivi gledaoci su nagrađeni – treća sezona osvojila je maksimalnih 100%.

"Jedna od najboljih serija svih vremena", napisao je jedan fan. Drugi su je opisali kao "epsku na više načina", dok je mnogo i onih koji su priznali da su dugo odlagali da je pogledaju ali im je drago što su se konačno odlučili.

Izvor: pritnscreen/youtube/Yellowstone

Pored Rio Palo, u pripremi su i spin-offi "1944" i "6666" ("Four Sixes"), dok će "Yellowstone" univerzum dodatno rasti sa serijom "The Madison" i projektom o mladom Džonu Datonu.

Inače, za novi nastavak nije poznata radnja, te ostaje da sačekamo početak snimanja, kada će producenti vjerovatno izaći u javnost sa dodatnim informacijama.

(MONDO)